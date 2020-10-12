Суддя-утікач Чаус зник із бази Інтерполу

Суддя-утікач Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус більше не перебуває в базі розшукуваних Інтерполом осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На цей момент у базі є 62 громадянина України, серед яких відсутній Микола Чаус.

Нагадаємо, Інтерпол оголосив суддю-утікача Чауса в розшук три роки тому.

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9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $ 150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.



4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

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