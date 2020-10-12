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Новини
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Суддя-утікач Чаус зник із бази Інтерполу

Суддя-утікач Чаус зник із бази Інтерполу

Суддя-утікач Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус більше не перебуває в базі розшукуваних Інтерполом осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На цей момент у базі є 62 громадянина України, серед яких відсутній Микола Чаус.

Нагадаємо, Інтерпол оголосив суддю-утікача Чауса в розшук три роки тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екстрадиція судді-втікача Чауса затягується через реформу судової системи в Молдові, - Попеску

9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $ 150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

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Автор: 

Інтерпол (376) суддя (1591) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+8
Как исчез ? . .
ОПЯТЬ крысы съели ?.
.
Или наша ВЕНЕДИКТОВА забрала позов ?.
.
.
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12.10.2020 11:58 Відповісти
+7
через Татарова порешали, который прохфесионал, со слов Зелёнского..
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12.10.2020 11:58 Відповісти
+4
неудевительно, - у нас не судейский корпус, а сплошная "чаусятина"
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12.10.2020 11:58 Відповісти
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Купил Интерпол негодяй ...
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12.10.2020 11:54 Відповісти
И туда "занес" пад-а
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12.10.2020 11:55 Відповісти
Всё порешал..
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12.10.2020 11:56 Відповісти
неудевительно, - у нас не судейский корпус, а сплошная "чаусятина"
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12.10.2020 11:58 Відповісти
Как исчез ? . .
ОПЯТЬ крысы съели ?.
.
Или наша ВЕНЕДИКТОВА забрала позов ?.
.
.
показати весь коментар
12.10.2020 11:58 Відповісти
через Татарова порешали, который прохфесионал, со слов Зелёнского..
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12.10.2020 11:58 Відповісти
ай ай ай...и кто же это сделал??
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12.10.2020 11:58 Відповісти
Скоро в ОАСК назначат, там такие кадры на вес золота.
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12.10.2020 12:01 Відповісти
Говорили життя по новому...Повірили дурні.
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12.10.2020 12:30 Відповісти
я так понимаю что чавес это тот судья - консерватор оторый бабло в стеклянных бабках хранил и закапывал в огороде. и его вывозил в приднестровье подельник мыролюбного пети галантерей.
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12.10.2020 12:32 Відповісти
..а патом ще й атстреливався...
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12.10.2020 15:29 Відповісти
Шо такое? Венедиктова или ее зам дали Интерполу очередную справку что к Чаусу претензий нет?
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12.10.2020 15:37 Відповісти
Зепляти договорились,
Венедиктова рулит зеленский направляет
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12.10.2020 16:13 Відповісти
Ой і хто це зробив?
Крім продажних суддів в нас з^явилися продажні слідчі та прокурори?
Не може такого бути!
Ві всьо врьоте! Нова влада робить по новому!
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12.10.2020 17:25 Відповісти
 
 