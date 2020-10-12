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Судья-беглец Чаус исчез из базы Интерпола

Судья-беглец Чаус исчез из базы Интерпола

Беглый судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус больше не находится в базе разыскиваемых Интерполом лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На данный момент в базе есть 62 гражданина Украины, среди которых отсутствует Николай Чаус.

Напомним, Интерпол объявил беглого судью Чауса в розыск три года назад.

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9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября 2017 года стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи Чауса в Украину.

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Интерпол (538) судья (2653) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+8
Как исчез ? . .
ОПЯТЬ крысы съели ?.
.
Или наша ВЕНЕДИКТОВА забрала позов ?.
.
.
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12.10.2020 11:58 Ответить
+7
через Татарова порешали, который прохфесионал, со слов Зелёнского..
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12.10.2020 11:58 Ответить
+4
неудевительно, - у нас не судейский корпус, а сплошная "чаусятина"
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12.10.2020 11:58 Ответить
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Купил Интерпол негодяй ...
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12.10.2020 11:54 Ответить
И туда "занес" пад-а
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12.10.2020 11:55 Ответить
Всё порешал..
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12.10.2020 11:56 Ответить
неудевительно, - у нас не судейский корпус, а сплошная "чаусятина"
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12.10.2020 11:58 Ответить
Как исчез ? . .
ОПЯТЬ крысы съели ?.
.
Или наша ВЕНЕДИКТОВА забрала позов ?.
.
.
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12.10.2020 11:58 Ответить
через Татарова порешали, который прохфесионал, со слов Зелёнского..
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12.10.2020 11:58 Ответить
ай ай ай...и кто же это сделал??
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12.10.2020 11:58 Ответить
Скоро в ОАСК назначат, там такие кадры на вес золота.
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12.10.2020 12:01 Ответить
Говорили життя по новому...Повірили дурні.
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12.10.2020 12:30 Ответить
я так понимаю что чавес это тот судья - консерватор оторый бабло в стеклянных бабках хранил и закапывал в огороде. и его вывозил в приднестровье подельник мыролюбного пети галантерей.
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12.10.2020 12:32 Ответить
..а патом ще й атстреливався...
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12.10.2020 15:29 Ответить
Шо такое? Венедиктова или ее зам дали Интерполу очередную справку что к Чаусу претензий нет?
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12.10.2020 15:37 Ответить
Зепляти договорились,
Венедиктова рулит зеленский направляет
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12.10.2020 16:13 Ответить
Ой і хто це зробив?
Крім продажних суддів в нас з^явилися продажні слідчі та прокурори?
Не може такого бути!
Ві всьо врьоте! Нова влада робить по новому!
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12.10.2020 17:25 Ответить
 
 