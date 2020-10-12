"Євросолідарність" у Київраді не співпрацюватиме з проросійськими політсилами, - Прокопів

"Європейська Солідарність" у Київраді готова об'єднуватися з тими партіями, які мають чітко проєвропейський вектор. Натомість з проросійськими політичними силами та проектами "ЄС" не співпрацюватиме, бо це суперечить ідеології партії.

На цьому наголосив голова столичного осередку "Європейської Солідарності" Володимир Прокопів в інтерв'ю виданню "Великий Київ", пише Gazeta.ua.

"У нас дуже проста і зрозуміла система координат. Неможливе об’єднання з тими партіями, які точно не бачать нашого майбутнього в Європі, а постійно дивляться в сторону Москви", - підкреслив Прокопів.

Він також зазначив - існують ризики того, що проросійські політсили отримають представництво в Київраді: "На жаль, є певна частина громадян, які піддаються пропаганді п’ятої колони в Україні. Ця пропаганда інколи неприховано ллється як з українських телеканалів, які належать членам фракції ОПЗЖ, так і російських телеканалів. Але я дуже сподіваюся, що кияни, які завжди задавали тренд усій Україні, не помиляться у своєму виборі", - зазначив Володимир Прокопів.

Прокопів також вкотре наголосив на важливості об'єднання партій з проєвропейськими поглядами: "Європейська Солідарність" має продемонструвати мудрість і об’єднати різні політичні сили перед загрозами, які можуть виникнути після цих виборів. В першу чергу – перед загрозами "окупацією" Києва проросійськими силами".