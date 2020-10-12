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Новини
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"Євросолідарність" у Київраді не співпрацюватиме з проросійськими політсилами, - Прокопів

"Європейська Солідарність" у Київраді готова об'єднуватися з тими партіями, які мають чітко проєвропейський вектор. Натомість з проросійськими політичними силами та проектами "ЄС" не співпрацюватиме, бо це суперечить ідеології партії.

На цьому наголосив голова столичного осередку "Європейської Солідарності" Володимир Прокопів в інтерв'ю виданню "Великий Київ", пише Gazeta.ua.

"У нас дуже проста і зрозуміла система координат. Неможливе об’єднання з тими партіями, які точно не бачать нашого майбутнього в Європі, а постійно дивляться в сторону Москви", - підкреслив Прокопів.

Він також зазначив - існують ризики того, що проросійські політсили отримають представництво в Київраді: "На жаль, є певна частина громадян, які піддаються пропаганді п’ятої колони в Україні. Ця пропаганда інколи неприховано ллється як з українських телеканалів, які належать членам фракції ОПЗЖ, так і російських телеканалів. Але я дуже сподіваюся, що кияни, які завжди задавали тренд усій Україні, не помиляться у своєму виборі", - зазначив Володимир Прокопів.

Прокопів також вкотре наголосив на важливості об'єднання партій з проєвропейськими поглядами: "Європейська Солідарність" має продемонструвати мудрість і об’єднати різні політичні сили перед загрозами, які можуть виникнути після цих виборів. В першу чергу – перед загрозами "окупацією" Києва проросійськими силами".

Автор: 

Прокопів Володимир (76) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+10
Так ніби спільно з опзж слуги урода голосують в Раді...
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12.10.2020 13:43 Відповісти
+9
Агага. Вже слова депутата від сн приписують ЄС. Тільки зелені ідіоти можуть обрати президентом клоуна-наркомана-зрадника і звинувачувати при цьому Пороха
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12.10.2020 13:48 Відповісти
+7
А говорят ЕС в экстазе уже слилась с ОПЗЖ.
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12.10.2020 13:36 Відповісти
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А говорят ЕС в экстазе уже слилась с ОПЗЖ.
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12.10.2020 13:36 Відповісти
Так ніби спільно з опзж слуги урода голосують в Раді...
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12.10.2020 13:43 Відповісти
То провокатор
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12.10.2020 13:44 Відповісти
то долба..б
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12.10.2020 14:22 Відповісти
А хто голосував за продаж землі разом з Сектою Недоумків?
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12.10.2020 13:47 Відповісти
Не так. Питання треба ставити не хто голосував, а чому так голосували. Ось я знаю чому, а ти в Україні -ні?
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12.10.2020 13:50 Відповісти
Україна стояла перед фінансовим колапсом і довели країну до цього дії нової влади. Закон би пр йняли і без ЄС і в варіанті СН. У нас тут із пам'ятаю все ОК, зраднику.
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12.10.2020 13:52 Відповісти
Чому голосували не порадившись з народом, незрадник?
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12.10.2020 13:56 Відповісти
Я представитель народа. Я за рынок земли. Потому что рынка земли нет только на Кубе и в Северной Корее! Ты против рынка земли так езжай в Северную Корею!
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12.10.2020 14:06 Відповісти
Я теж представник народу і не єдиний тут. Чому ніхто не порадився зі мною?
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12.10.2020 14:10 Відповісти
С тобой не посоветовались потому что ты делигировал свои полномочия по управлению страной.
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12.10.2020 14:14 Відповісти
Я так понимаю ты против рынка земли . Ты хочешь жить как в Северной Корее?!
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12.10.2020 14:15 Відповісти
Ти тупий як валянок.
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12.10.2020 14:28 Відповісти
Ты объясни в чем моя тупость? А не съезжай с базара!
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12.10.2020 15:08 Відповісти
А конкретно?
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12.10.2020 16:55 Відповісти
"Євросолідарність" у Київраді не співпрацюватиме з проросійськими політсилами, - Прокопів - Цензор.НЕТ 9037
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12.10.2020 14:31 Відповісти
Тому, що чинна влада і парламентська більшість нахабно обманули краіну, обіцявши всенародний референдум по важливим питанням і ставили закон про землю в редакції СН і під тиском міжнародних фінансових інституцій зумовлених фінансовою кризою в країні. Чому я знаю і пам'ятаю такі речі про твою країну?
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12.10.2020 14:56 Відповісти
Ти висиш на Цензорі 24/7 і не пам'ятаєш події річної давнини!? Ти хто?
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12.10.2020 14:57 Відповісти
Я пам'ятаю тебе, як ти просто висирався на кожній гілці проти Порошенко, добре пам'ятаючи всю дезінформацію згенеровану в Росії! Тоді у тебе із пімятью все було ОК, а зараз, ти граєш із себе дурника. ти хто?
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12.10.2020 15:01 Відповісти
Бот...
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12.10.2020 16:53 Відповісти
В спам, ЗЕбилоид
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12.10.2020 13:45 Відповісти
Агага. Вже слова депутата від сн приписують ЄС. Тільки зелені ідіоти можуть обрати президентом клоуна-наркомана-зрадника і звинувачувати при цьому Пороха
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12.10.2020 13:48 Відповісти
А говорят что это брехня! Если бы ЕС хотела слится с Жопоблоком о давно бы это сделала!
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12.10.2020 14:16 Відповісти
Ви про цей екстаз? То яким боком до вашої груповухи "ЄС"?
"Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать". ВИДЕО"
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12.10.2020 14:45 Відповісти
Sвезде где есть гешефт будет еврейская солидарность
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12.10.2020 13:47 Відповісти
 
 