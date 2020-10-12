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"Евросолидарность" в Киевсовете не будет сотрудничать с пророссийскими политсилами, - Прокопив

"Европейская Солидарность" в Киевсовете готова объединяться с теми партиями, которые имеют четко проевропейский вектор. В то же время с пророссийскими политическими силами и проектами "ЕС" не будет сотрудничать, потому что это противоречит идеологии партии.

 Об этом заявил председатель столичного отделения "Европейской Солидарности" Владимир Прокопив в интервью изданию "Большой Киев", пишет Gazeta.ua.

"У нас очень простая и понятная система координат. Невозможно объединение с теми партиями, которые точно не видят нашего будущего в Европе, а постоянно смотрят в сторону Москвы", - подчеркнул Прокопив.

Он также отметил, что существуют риски того, что пророссийские политсилы получат представительство в Киевсовете: "К сожалению, есть определенная часть граждан, которые подвергаются пропаганде пятой колонны в Украине. Эта пропаганда иногда открыто льется как с украинских телеканалов, принадлежащих членам фракции ОПЗЖ, так и российских телеканалов. Но я очень надеюсь, что киевляне, которые всегда задавали тренд всей Украине, не ошибутся в своем выборе", - отметил Владимир Прокопив.

Прокопив также в очередной раз подчеркнул важность объединения партий с проевропейскими взглядами: "Европейская Солидарность" должна продемонстрировать мудрость и объединить разные политические силы перед угрозами, которые могут возникнуть после этих выборов. В первую очередь - перед угрозой "оккупации" Киева пророссийскими силами ".

Автор: 

Прокопив Владимир (51) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+10
Так ніби спільно з опзж слуги урода голосують в Раді...
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12.10.2020 13:43 Ответить
+9
Агага. Вже слова депутата від сн приписують ЄС. Тільки зелені ідіоти можуть обрати президентом клоуна-наркомана-зрадника і звинувачувати при цьому Пороха
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12.10.2020 13:48 Ответить
+7
А говорят ЕС в экстазе уже слилась с ОПЗЖ.
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12.10.2020 13:36 Ответить
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А говорят ЕС в экстазе уже слилась с ОПЗЖ.
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12.10.2020 13:36 Ответить
Так ніби спільно з опзж слуги урода голосують в Раді...
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12.10.2020 13:43 Ответить
То провокатор
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12.10.2020 13:44 Ответить
то долба..б
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12.10.2020 14:22 Ответить
А хто голосував за продаж землі разом з Сектою Недоумків?
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12.10.2020 13:47 Ответить
Не так. Питання треба ставити не хто голосував, а чому так голосували. Ось я знаю чому, а ти в Україні -ні?
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12.10.2020 13:50 Ответить
Україна стояла перед фінансовим колапсом і довели країну до цього дії нової влади. Закон би пр йняли і без ЄС і в варіанті СН. У нас тут із пам'ятаю все ОК, зраднику.
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12.10.2020 13:52 Ответить
Чому голосували не порадившись з народом, незрадник?
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12.10.2020 13:56 Ответить
Я представитель народа. Я за рынок земли. Потому что рынка земли нет только на Кубе и в Северной Корее! Ты против рынка земли так езжай в Северную Корею!
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12.10.2020 14:06 Ответить
Я теж представник народу і не єдиний тут. Чому ніхто не порадився зі мною?
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12.10.2020 14:10 Ответить
С тобой не посоветовались потому что ты делигировал свои полномочия по управлению страной.
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12.10.2020 14:14 Ответить
Я так понимаю ты против рынка земли . Ты хочешь жить как в Северной Корее?!
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12.10.2020 14:15 Ответить
Ти тупий як валянок.
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12.10.2020 14:28 Ответить
Ты объясни в чем моя тупость? А не съезжай с базара!
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12.10.2020 15:08 Ответить
А конкретно?
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12.10.2020 16:55 Ответить
"Євросолідарність" у Київраді не співпрацюватиме з проросійськими політсилами, - Прокопів - Цензор.НЕТ 9037
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12.10.2020 14:31 Ответить
Тому, що чинна влада і парламентська більшість нахабно обманули краіну, обіцявши всенародний референдум по важливим питанням і ставили закон про землю в редакції СН і під тиском міжнародних фінансових інституцій зумовлених фінансовою кризою в країні. Чому я знаю і пам'ятаю такі речі про твою країну?
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12.10.2020 14:56 Ответить
Ти висиш на Цензорі 24/7 і не пам'ятаєш події річної давнини!? Ти хто?
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12.10.2020 14:57 Ответить
Я пам'ятаю тебе, як ти просто висирався на кожній гілці проти Порошенко, добре пам'ятаючи всю дезінформацію згенеровану в Росії! Тоді у тебе із пімятью все було ОК, а зараз, ти граєш із себе дурника. ти хто?
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12.10.2020 15:01 Ответить
Бот...
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12.10.2020 16:53 Ответить
В спам, ЗЕбилоид
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12.10.2020 13:45 Ответить
Агага. Вже слова депутата від сн приписують ЄС. Тільки зелені ідіоти можуть обрати президентом клоуна-наркомана-зрадника і звинувачувати при цьому Пороха
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12.10.2020 13:48 Ответить
А говорят что это брехня! Если бы ЕС хотела слится с Жопоблоком о давно бы это сделала!
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12.10.2020 14:16 Ответить
Ви про цей екстаз? То яким боком до вашої груповухи "ЄС"?
"Качура об объединении СН и ОПЗЖ в местных советах: "Это однозначно будет. Этого не избежать". ВИДЕО"
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12.10.2020 14:45 Ответить
Sвезде где есть гешефт будет еврейская солидарность
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12.10.2020 13:47 Ответить
 
 