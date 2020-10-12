"Евросолидарность" в Киевсовете не будет сотрудничать с пророссийскими политсилами, - Прокопив

"Европейская Солидарность" в Киевсовете готова объединяться с теми партиями, которые имеют четко проевропейский вектор. В то же время с пророссийскими политическими силами и проектами "ЕС" не будет сотрудничать, потому что это противоречит идеологии партии.

Об этом заявил председатель столичного отделения "Европейской Солидарности" Владимир Прокопив в интервью изданию "Большой Киев", пишет Gazeta.ua.

"У нас очень простая и понятная система координат. Невозможно объединение с теми партиями, которые точно не видят нашего будущего в Европе, а постоянно смотрят в сторону Москвы", - подчеркнул Прокопив.

Он также отметил, что существуют риски того, что пророссийские политсилы получат представительство в Киевсовете: "К сожалению, есть определенная часть граждан, которые подвергаются пропаганде пятой колонны в Украине. Эта пропаганда иногда открыто льется как с украинских телеканалов, принадлежащих членам фракции ОПЗЖ, так и российских телеканалов. Но я очень надеюсь, что киевляне, которые всегда задавали тренд всей Украине, не ошибутся в своем выборе", - отметил Владимир Прокопив.

Прокопив также в очередной раз подчеркнул важность объединения партий с проевропейскими взглядами: "Европейская Солидарность" должна продемонстрировать мудрость и объединить разные политические силы перед угрозами, которые могут возникнуть после этих выборов. В первую очередь - перед угрозой "оккупации" Киева пророссийскими силами ".