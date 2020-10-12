УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10392 відвідувача онлайн
Новини
1 576 9

Зеленський підписав закон, який регулює електронну торгівлю ліками

Зеленський підписав закон, який регулює електронну торгівлю ліками

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами", який на законодавчому рівні врегульовує дистанційну торгівлю ліками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в понеділок увечері пресслужба глави держави.

"Зокрема, закон дозволяє компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю такими засобами (за винятком окремих категорій ліків), а також організовувати та здійснювати доставку ліків кінцевим споживачам, серед іншого із залученням третіх осіб на договірних засадах", - зазначається в повідомленні.

Документ встановлює перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, вимог до зберігання, відпуску та їхнього транспортування.

Згідно із законом, продавець має право доставляти ліки споживачеві власною кур’єрською службою або залучати на договірних засадах кур’єрські служби доставки, операторів поштового зв’язку, які повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів. Відповідальність перед споживачем за збереження якості лікарського засобу та дотримання визначених виробником умов його зберігання несе компанія-продавець, яка здійснює електронну роздрібну торгівлю.

"Таким чином, ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати до відділення пошти", - говориться в повідомленні.

Також закон гармонізує чинне законодавство України у сфері дистанційної торгівлі ліками із законодавством Європейського Союзу.

Читайте також: Киянин підробив понад 250 рецептів на сильнодіючі засоби, - прокуратура

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) ліки (1340) торгівля (1358) наказ (445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский подписал закон, регулирующий электронную торговлю лекарствами - Цензор.НЕТ 7071
показати весь коментар
12.10.2020 19:37 Відповісти
а сейчас разве не так?
у аптек есть служба доставки
показати весь коментар
12.10.2020 19:38 Відповісти
официально это запрещено. Было Аптека должна нести ответственность за то что лекарство к вам приехало в руки без нарушения температурного режима. Представьте, что вы заказали лекарство за 1 тыс грн, за 1 ампулу. Вы готовы что вам его привезут в багажнике машины или на спиной у доставки Глово, при температуре +35? и в каком состоянии оно к вам доедет?
Раньше такая бесконтрольная доставка была незаконной.
Теперь ее узаконили. Можете смело покупать фуфломицин с неизвестными условиями хранения и доставки - государство в лице Зеленского это только что разрешило.
Будьте здоровы. Если сможете.
показати весь коментар
12.10.2020 20:01 Відповісти
это из недавнего - март 2020
Воспользоваться удобным сервисом, выбрать лекарства по оптимальным ценам и заказать бесплатную доставку. Такая услуга теперь доступна. Все - благодаря проекту «ЛікиВдома». Меморандум о партнерстве подписали ОГА и Сервис поиска и доставки лекарств Liki24.com.
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать нужные лекарства на сайте https://liki24.com/ Liki24.com , сформировать заказ и в способах доставки выбрать «Доставка Укрпочтой». Сайт Сервиса сразу покажет оптимальную цену на выбранные лекарства, которая в среднем будет на 20% ниже аптечной. Доставка бесплатная.
показати весь коментар
12.10.2020 20:08 Відповісти
наркотою стане торгувати легше...
показати весь коментар
12.10.2020 19:42 Відповісти
А що, до цього було важко? Мєнти давно всю наркоту кришують, так що там ніяких проблем. А от справді ліки продавати може і легше буде.
показати весь коментар
12.10.2020 19:58 Відповісти
Зеленський підписав закон, який регулює електронну торгівлю ліками - Цензор.НЕТ 1334
показати весь коментар
12.10.2020 20:21 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 19 закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами", который на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

* * *
Вот два петуха,

Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме, который построил Джек. [
показати весь коментар
12.10.2020 21:13 Відповісти
 
 