Киянин підробив понад 250 рецептів на сильнодіючі засоби, - прокуратура
Завершено досудове розслідування щодо раніше судимого 31-річного киянина, який виготовляв і використовував підроблені лікарські рецепти на сильнодіючі препарати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва
Використовуючи підроблену печатку медичного закладу та рецептурні бланки, зловмисник вносив до них неправдиві відомості щодо пацієнтів, адрес їхнього проживання та кількості сильнодіючого лікарського засобу для видачі.
Надалі за цими рецептами підозрюваний отримував в аптеках сильнодіючі лікарські засоби "Соннат" та "Димедрол", після чого збував їх замовникам.
У межах досудового розслідування задокументовано понад 250 фактів підроблення та подальшого використання підроблених рецептурних бланків упродовж 2018-2020 років.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.
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мусорские мрази обнаглели ....
зеГНИДЫ с мусорами стебутся с лохов и скупают мерседесы
Понять и простить. И я не шучу.