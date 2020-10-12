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Киянин підробив понад 250 рецептів на сильнодіючі засоби, - прокуратура

Киянин підробив понад 250 рецептів на сильнодіючі засоби, - прокуратура

Завершено досудове розслідування щодо раніше судимого 31-річного киянина, який виготовляв і використовував підроблені лікарські рецепти на сильнодіючі препарати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва

Використовуючи підроблену печатку медичного закладу та рецептурні бланки, зловмисник вносив до них неправдиві відомості щодо пацієнтів, адрес їхнього проживання та кількості сильнодіючого лікарського засобу для видачі.

Надалі за цими рецептами підозрюваний отримував в аптеках сильнодіючі лікарські засоби "Соннат" та "Димедрол", після чого збував їх замовникам.

У межах досудового розслідування задокументовано понад 250 фактів підроблення та подальшого використання підроблених рецептурних бланків упродовж 2018-2020 років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Автор: 

Київ (19794) ліки (1340) наркотики (1464) підробка (443) прокуратура (3709) рецепт (68)


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димедрол ?
мусорские мрази обнаглели ....
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12.10.2020 17:33 Відповісти
скотское государство, пока Граждане гниют в окопах,
зеГНИДЫ с мусорами стебутся с лохов и скупают мерседесы
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12.10.2020 17:34 Відповісти
Капец. Может слабодействующие средства ему не помогали. Как на вот это всё можно спокойно смотреть под аспирином или витамином Цэ? Он же не грабил и не убивал никого. Покупал за деньги.

Понять и простить. И я не шучу.
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12.10.2020 17:36 Відповісти
Димедрол? Да вы смеетесь что ли, преступление века раскрыто, кому вообще интересен димедрол кроме любителей чернухой вмазаться
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12.10.2020 17:40 Відповісти
С зопіклон? За рецепт на Солпадеїн, мабут, пожиттєве дають? Ще хтось топить за мед.маріхуану? Та ці онкохворі за пару крапель масла будуть постійно по СІЗО тинятися...
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12.10.2020 17:45 Відповісти
Диплом юриста у ЗЕ-проверьте.
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12.10.2020 17:48 Відповісти
На липовые дипломы чиновников -не реагируют,а тут рецепт.
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12.10.2020 17:47 Відповісти
Тоже новость. В Украине президента как-то подделали, и уже полтора года как менты не чешутся.
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12.10.2020 18:00 Відповісти
 
 