Киевлянин подделал более 250 рецептов на сильнодействующие средства, - прокуратура
Завершено досудебное расследование в отношении ранее судимого 31-летнего киевлянина, который изготавливал и использовал поддельные лекарственные рецепты на сильнодействующие препараты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Используя поддельную печать медицинского учреждения и рецептурные бланки злоумышленник вносил в них ложные сведения о пациентах, адресах их проживания и количества сильнодействующего лекарственного средства для выдачи.
В дальнейшем по этим рецептам подозреваемый получал в аптеках сильнодействующие лекарственные средства "Соннат" и "Димедрол", после чего сбывал их заказчикам.
В рамках досудебного расследования задокументированы более 250 фактов подделки и дальнейшего использования поддельных рецептурных бланков на протяжении 2018-2020 годов.
Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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мусорские мрази обнаглели ....
зеГНИДЫ с мусорами стебутся с лохов и скупают мерседесы
Понять и простить. И я не шучу.