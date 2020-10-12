Киевлянин подделал более 250 рецептов на сильнодействующие средства, - прокуратура

Завершено досудебное расследование в отношении ранее судимого 31-летнего киевлянина, который изготавливал и использовал поддельные лекарственные рецепты на сильнодействующие препараты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Используя поддельную печать медицинского учреждения и рецептурные бланки злоумышленник вносил в них ложные сведения о пациентах, адресах их проживания и количества сильнодействующего лекарственного средства для выдачи.

В дальнейшем по этим рецептам подозреваемый получал в аптеках сильнодействующие лекарственные средства "Соннат" и "Димедрол", после чего сбывал их заказчикам.

В рамках досудебного расследования задокументированы более 250 фактов подделки и дальнейшего использования поддельных рецептурных бланков на протяжении 2018-2020 годов.

Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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