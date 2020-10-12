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Киевлянин подделал более 250 рецептов на сильнодействующие средства, - прокуратура

Киевлянин подделал более 250 рецептов на сильнодействующие средства, - прокуратура

Завершено досудебное расследование в отношении ранее судимого 31-летнего киевлянина, который изготавливал и использовал поддельные лекарственные рецепты на сильнодействующие препараты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Используя поддельную печать медицинского учреждения и рецептурные бланки злоумышленник вносил в них ложные сведения о пациентах, адресах их проживания и количества сильнодействующего лекарственного средства для выдачи.

В дальнейшем по этим рецептам подозреваемый получал в аптеках сильнодействующие лекарственные средства "Соннат" и "Димедрол", после чего сбывал их заказчикам.

В рамках досудебного расследования задокументированы более 250 фактов подделки и дальнейшего использования поддельных рецептурных бланков на протяжении 2018-2020 годов.

Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Автор: 

Киев (25794) лекарства (1231) наркотики (2159) подделка (442) прокуратура (5040) рецепт (40)


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димедрол ?
мусорские мрази обнаглели ....
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12.10.2020 17:33 Ответить
скотское государство, пока Граждане гниют в окопах,
зеГНИДЫ с мусорами стебутся с лохов и скупают мерседесы
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12.10.2020 17:34 Ответить
Капец. Может слабодействующие средства ему не помогали. Как на вот это всё можно спокойно смотреть под аспирином или витамином Цэ? Он же не грабил и не убивал никого. Покупал за деньги.

Понять и простить. И я не шучу.
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12.10.2020 17:36 Ответить
Димедрол? Да вы смеетесь что ли, преступление века раскрыто, кому вообще интересен димедрол кроме любителей чернухой вмазаться
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12.10.2020 17:40 Ответить
С зопіклон? За рецепт на Солпадеїн, мабут, пожиттєве дають? Ще хтось топить за мед.маріхуану? Та ці онкохворі за пару крапель масла будуть постійно по СІЗО тинятися...
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12.10.2020 17:45 Ответить
Диплом юриста у ЗЕ-проверьте.
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12.10.2020 17:48 Ответить
На липовые дипломы чиновников -не реагируют,а тут рецепт.
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12.10.2020 17:47 Ответить
Тоже новость. В Украине президента как-то подделали, и уже полтора года как менты не чешутся.
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12.10.2020 18:00 Ответить
 
 