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Препарат отечественного производства внесут в протокол лечения COVID-19, - Минздрав
Препарат украинского производства на основе иммуноглобулинов внесут в протокол лечения COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Степанова, биовен "хорошо себя показал".
"Компания-производитель провела клинические испытания, подтвердила эффективность этого лекарственного средства буквально вчера, и мы достаточно быстро внесем его в наш протокол", - отметил глава Минздрава.
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Надо чтобы еще Зимбабве что-то "изобрели".
Это только на Западе считается нехорошо наживаться на страхах тупого населения, а в России, и на Украине - завсегда пожалуйста.
а
вна России, и нав Украине - завсегда пожалуйста.
Палишься...
Правильно писать - и так и так. Шевченко писал на Україну, на Україні. Ты что-то имеешь сказать против нашего дорогого Тараса Григоровича?
"Мы говорим В России, но НА Украине, потому что мы говорим В тюрьме, но НА воле..."(с)
И так и так "правильно писать" разрешено только свинособакам в лаптестане.