Препарат отечественного производства внесут в протокол лечения COVID-19, - Минздрав

Препарат украинского производства на основе иммуноглобулинов внесут в протокол лечения COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, биовен "хорошо себя показал".

"Компания-производитель провела клинические испытания, подтвердила эффективность этого лекарственного средства буквально вчера, и мы достаточно быстро внесем его в наш протокол", - отметил глава Минздрава.

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