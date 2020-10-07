5 875 30
Препарат вітчизняного виробництва внесуть до протоколу лікування COVID-19, - МОЗ
Препарат українського виробництва на основі імуноглобулінів внесуть до протоколу лікування COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами Степанова, біовен "добре себе показав".
"Компанія-виробник провела клінічні випробування, підтвердила ефективність цього лікарського засобу буквально вчора, і ми досить швидко внесемо його в наш протокол", - зазначив глава МОЗ.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.
Надо чтобы еще Зимбабве что-то "изобрели".
Это только на Западе считается нехорошо наживаться на страхах тупого населения, а в России, и на Украине - завсегда пожалуйста.
а
вна России, и нав Украине - завсегда пожалуйста.
Палишься...
Правильно писать - и так и так. Шевченко писал на Україну, на Україні. Ты что-то имеешь сказать против нашего дорогого Тараса Григоровича?
"Мы говорим В России, но НА Украине, потому что мы говорим В тюрьме, но НА воле..."(с)
И так и так "правильно писать" разрешено только свинособакам в лаптестане.