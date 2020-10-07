УКР
Препарат вітчизняного виробництва внесуть до протоколу лікування COVID-19, - МОЗ

Препарат українського виробництва на основі імуноглобулінів внесуть до протоколу лікування COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами Степанова, біовен "добре себе показав".

"Компанія-виробник провела клінічні випробування, підтвердила ефективність цього лікарського засобу буквально вчора, і ми досить швидко внесемо його в наш протокол", - зазначив глава МОЗ.

карантин (18172) ліки (1362) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Шарлатани, новий фуфломіцин придумали?
07.10.2020 10:22 Відповісти
Очепятка вышла. Праильно писать:
а в на России, и на в Украине - завсегда пожалуйста.

Палишься...
07.10.2020 10:52 Відповісти
Очередная профанация и ложь жулья и ворья в МОЗе под руководством Степанова. Вначале карантина в Украине из бюджета выделили Биофарме на создание иммуноглобулина G к Covid-19 несколько десятков бюджетных миллионов гривен. Эти деньги в наглую разворовали вместо заготовки плазмы переболевших короной и выплат донорам не по 1200 сраных гривен (как говорила Плотникова). Затем призвали БЕСПЛАТНО сдавать плазму - за идею - естественно потенциальные доноры послали этих чертей НХ. теперь провели через ДП 2медзакупки" тендер на 152 млн. грн (!!!) на закупку Биовена у той же Биофармы. Это - неспецифический иммуноглобулин, заготовленный из плазмы доноров 2-3 года назад, когда Covid-19 и в помине не было!!!! Кому Вы лапшу тулите, черти рогатые? Где великая экономика СБУ - ау, ловите!!!! Когда же Вы нажретесь? Риторический вопрос.....
07.10.2020 11:21 Відповісти
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Носить маски уже не обязательно, но почему-то стали популярными противогазы.
Какие-то хомячки съели в Госрезерве стратегический запас подгузников.
Платные туалеты резко увеличили доходы и стали основным стимулятором роста ВВП.
Президент не может лично встречать самолеты с памперсами из Китая по причине острой стадии заболевания.
Городская канализация не справляется с волнами свирепствующей панднмии.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.
07.10.2020 10:20 Відповісти
Препарат вітчизняного виробництва внесуть до протоколу лікування COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2193
07.10.2020 10:22 Відповісти
Шарлатани, новий фуфломіцин придумали?
07.10.2020 10:22 Відповісти
ні, це фуфлоглобулін
07.10.2020 10:41 Відповісти
9600 гр
07.10.2020 10:23 Відповісти
Вот что интересно, развитые страны и богатые фарм.корпорации не могут придумать эффективного лекарства от Короны, а Раша раз - и зарегистрировала и внесла в протокол. И Украина.
Надо чтобы еще Зимбабве что-то "изобрели".
Это только на Западе считается нехорошо наживаться на страхах тупого населения, а в России, и на Украине - завсегда пожалуйста.
07.10.2020 10:39 Відповісти
Очепятка вышла. Праильно писать:
а в на России, и на в Украине - завсегда пожалуйста.

Палишься...
07.10.2020 10:52 Відповісти
первый пошел - попался в ловушку
Правильно писать - и так и так. Шевченко писал на Україну, на Україні. Ты что-то имеешь сказать против нашего дорогого Тараса Григоровича?
07.10.2020 11:08 Відповісти
Во времена Шевченко не было государства Украина. Предлог "в" используется с названием страны, а "на" территории.
07.10.2020 11:17 Відповісти
до Шевченка было то же самое.
07.10.2020 11:18 Відповісти
По современным правилам языка с официальным названием страны только "в".
07.10.2020 11:27 Відповісти
А що робити якщо мені мова Шевченка миліше ніж "офіційна"?
07.10.2020 12:13 Відповісти
Змиритися. У кацапів ніяк не виходить, але то пусте.
07.10.2020 12:31 Відповісти
А я не хочу зраджувати Тараса нашого Григоровича! Хто "змирився" і зрадив - той москаль!
07.10.2020 12:37 Відповісти
07.10.2020 14:22 Відповісти
Теоретически - Вы правы. Но ментально - есть нюансы. Как Вам, например, такое выражение:
"Мы говорим В России, но НА Украине, потому что мы говорим В тюрьме, но НА воле..."(с)
07.10.2020 13:52 Відповісти
Это уже демагогия.
07.10.2020 14:24 Відповісти
Не путайте демократию с демагогией. Человечество развивается только благодаря плюрализму мнений и многообразию идей...
07.10.2020 14:59 Відповісти
вот именно - не путайте
07.10.2020 21:19 Відповісти
Я помню такую цитату, вообще-то "...на Вкраїні милій...", правда не все кацапы понимают ньюансы...
И так и так "правильно писать" разрешено только свинособакам в лаптестане.
07.10.2020 11:32 Відповісти
тарас Григорович у потреблял и на и в. "В Україні" та "На Вкраїні" - потому что хорошо ложится в рифму (готовый слог - двухстопный ямб). В остальных случаях писал "на Україні".
07.10.2020 12:12 Відповісти
"а Раша раз - и зарегистрировала и внесла в протокол" - такое возможно лишь в одном случае, а именно тогда, когда раша является автором и производителем этого вируса.
07.10.2020 13:22 Відповісти
Нет. Это возможно если кто-то хочет впаривать лохам фуфломицин с 100000% наценкой и имеет возможность надавить на органы которые отвечают за протоколы.
07.10.2020 20:21 Відповісти
И причем здесь наценка на какой-нить фуфломицин, если я ответил насчет раши? Дублирую: раша, как отсталая страна третьего мира имеет возможность первой выпустить вакцину от ковид19 только в одном случае, если она является разработчиком и производителем этого вируса.
07.10.2020 22:55 Відповісти
а притом что мы говорим не о вакцине, и статья не о вакцине. Речь именно о фуфломицинах которые вносят в протокол лечения.
08.10.2020 10:48 Відповісти
ЗеКлованы поживятся
07.10.2020 10:46 Відповісти
Очередная профанация и ложь жулья и ворья в МОЗе под руководством Степанова. Вначале карантина в Украине из бюджета выделили Биофарме на создание иммуноглобулина G к Covid-19 несколько десятков бюджетных миллионов гривен. Эти деньги в наглую разворовали вместо заготовки плазмы переболевших короной и выплат донорам не по 1200 сраных гривен (как говорила Плотникова). Затем призвали БЕСПЛАТНО сдавать плазму - за идею - естественно потенциальные доноры послали этих чертей НХ. теперь провели через ДП 2медзакупки" тендер на 152 млн. грн (!!!) на закупку Биовена у той же Биофармы. Это - неспецифический иммуноглобулин, заготовленный из плазмы доноров 2-3 года назад, когда Covid-19 и в помине не было!!!! Кому Вы лапшу тулите, черти рогатые? Где великая экономика СБУ - ау, ловите!!!! Когда же Вы нажретесь? Риторический вопрос.....
07.10.2020 11:21 Відповісти
Йодная сетка! Аминь.
07.10.2020 11:25 Відповісти
А ГДЕ ТОТ ПРЕПАРАТ, ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ БОЛЬНЫХ? ПОЛЬША ЭТОТ ПРЕПАРАТ ИЗГОТАВЛИВАЕТ, А НЕ ТРАНЖИРИТ БЮДЖЕТ.
07.10.2020 12:14 Відповісти
 
 