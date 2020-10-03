Трампа лікують від коронавірусу експериментальним препаратом

Президента США Дональда Трампа, якого раніше госпіталізували з COVID-19, лікують за допомогою експериментального препарату REGN-COV2. Ці ліки Трампу прописав його особистий лікар.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Експериментальний препарат REGN-COV2, який дали хворому на коронавірус COVID-19 президенту США Дональду Трампу, входить до списку найбільш багатообіцяючих ліків від цієї хвороби, заявив професор Оксфордського університету Пітер Хорбі.

"У лабораторії в культурах клітин (у цього препарату. - Ред.) був дуже сильний ефект проти вірусу ... так що можливо, серед доступних ліків це одні з найбільш багатообіцяючих", - пояснив професор.

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Він уточнив, що одна доза REGN-COV2 дає "тривалий захист" на період від чотирьох до шести тижнів, і що препарат підходить для літніх пацієнтів.

За словами Хорбі, всього REGN-COV2 отримали 400 - 500 осіб.

Нагадаємо, 2 жовтня у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії виявили коронавірус. Менш ніж через 24 години після постановки діагнозу політика госпіталізували. Трамп каже, що в лікарню його відправили для перестраховки, а сам він почувається добре і продовжить керувати країною з лікарняної палати.