Трампа лікують від коронавірусу експериментальним препаратом
Президента США Дональда Трампа, якого раніше госпіталізували з COVID-19, лікують за допомогою експериментального препарату REGN-COV2. Ці ліки Трампу прописав його особистий лікар.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Експериментальний препарат REGN-COV2, який дали хворому на коронавірус COVID-19 президенту США Дональду Трампу, входить до списку найбільш багатообіцяючих ліків від цієї хвороби, заявив професор Оксфордського університету Пітер Хорбі.
"У лабораторії в культурах клітин (у цього препарату. - Ред.) був дуже сильний ефект проти вірусу ... так що можливо, серед доступних ліків це одні з найбільш багатообіцяючих", - пояснив професор.
Він уточнив, що одна доза REGN-COV2 дає "тривалий захист" на період від чотирьох до шести тижнів, і що препарат підходить для літніх пацієнтів.
За словами Хорбі, всього REGN-COV2 отримали 400 - 500 осіб.
Нагадаємо, 2 жовтня у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії виявили коронавірус. Менш ніж через 24 години після постановки діагнозу політика госпіталізували. Трамп каже, що в лікарню його відправили для перестраховки, а сам він почувається добре і продовжить керувати країною з лікарняної палати.
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Через 2 недели он вылечится, всем расскажут, что он на себе опробовал новейший препарат, сделают национальным героем и быдло опять за него проголосует.
Хороший пиар ход на фоне тотального снижения рейтинга после дебатов, где он откровенно проигрывает
https://images.cnscdn.com/images/f/9/0/c/f90c381464fb37c43eeff03d895244c1/original.jpg
Он после приёма начинает петь песню "Во поле Берёза стояла,Во поле кудрявая стояла, люли люли стояла,люли люли кудрявая стояла"
В случае Трампа - ему наверное каждый день делают тесты. Нашли инфекцию в самом начале, теперь спокойно лечат. Развиться до какой то тяжёлой формы - не позволят. Поболеет с недельку - и будет как огурчик (зелёный и в пупырышках).
Это всего лишь коктейль известных давно препаратов.
Но, дядько охрим у клюби сказав, шо то експериминтальный опорат.
Ура!
Дядько у сели найрозумніший, мы все слюхали и голосювали за зьольлных.
Очень довольни!
и попытка оттянуть выборы, хотя мое мнение - он таки де то ту микробу заглотил,
все делал, шо бы ето произошло.
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
сразу после исследований в "лаборатории в культурах клітин", вместе (после) с пятью сотнями других "волонтёров"..?
имхо, прикольно-фантастический пиар
Учитесь у хабадников делать бабло из ничего.
А потом надо покупать и вкалывать снова - это вам не "рога и копыта".
Э, это трамповская реклама.