Інфікованого коронавірусом Трампа госпіталізували

Президента США Дональда Трампа доставили в лікарню менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус. Він був доставлений в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC News.

У Трампа з'явилися "легкі симптоми" Covid-19 в четвер після того, як він повідомив, що він і його дружина відправилися на карантин пізно ввечері в середу.

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