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Новини Коронавірус і карантин
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Інфікованого коронавірусом Трампа госпіталізували

Інфікованого коронавірусом Трампа госпіталізували

Президента США Дональда Трампа доставили в лікарню менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус. Він був доставлений в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC News.

У Трампа з'явилися "легкі симптоми" Covid-19 в четвер після того, як він повідомив, що він і його дружина відправилися на карантин пізно ввечері в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа і його дружини виявили коронавірус

карантин (18172) Трамп Дональд (6118) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
как он выглядит, ето проблема Мелании и мы ее не решаем...
никто ничего плохого ему не желает - выздоравливай деда и бай.
ето все шо от него требуется...
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03.10.2020 01:50 Відповісти
+12
Может сдохнет и республиканцы найдут достойного кандидата?
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03.10.2020 01:35 Відповісти
+10
Чому ковід чипляє саме тих, хто в нього не вірить? В чому прикол?
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03.10.2020 01:40 Відповісти
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спи спокойно дорогой товарищ
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03.10.2020 07:21 Відповісти
Тамбовский волк тебе товарищ.
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03.10.2020 08:33 Відповісти
Выздоровеет и победит на выборах.
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03.10.2020 07:38 Відповісти
Трампыч выздоравливай...Северный поток надо довалить и Силу Сибири
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03.10.2020 08:03 Відповісти
Если нет серьезных хронических болезней, то Трамплин, скорее всего, выкарабкается. А вот у Пороха диабет и вообще в последние годы он по внешнему виду сильно сдал, как-то уж сильно старым выглядит.
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03.10.2020 08:05 Відповісти
так ведь человек пахал 5 лет, а не ходил по 20 раз в году в отпуск, как ЗЕлень
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03.10.2020 12:56 Відповісти
он на гсслужбе всю жизнь пахал, как тот раб на галерах.
Пахатель...
Как иначе можно поснить его состояние? Только трудолюбим на госслужбе!
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06.03.2021 01:31 Відповісти
Скорее, Трампон...
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03.10.2020 16:24 Відповісти
Ну хоть не Новичок!
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03.10.2020 08:30 Відповісти
Дай Бог ему здоровья столько
сколько добра он хочет сделать для Украины
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03.10.2020 08:46 Відповісти
Тогда он должен был склеить ласты ещё позавчера...
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03.10.2020 09:49 Відповісти
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03.10.2020 11:38 Відповісти
..а может у друга ***** попросить
мацкальскую вакцину "Новичок"
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03.10.2020 08:51 Відповісти
не буди лихо - пока оно тихо...
(так не верил в болячку...пока не прицепилась)
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03.10.2020 08:53 Відповісти
газом хлопця обдало - та й в дупло
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03.10.2020 08:55 Відповісти
Я думаю що Трамп придумав це щоб перенести вибори, тому що після дебатів він пролітає, а його реально можуть посадити за несплату податків якщо він програє, плюс борги перед Ху..лом в 500 млн...
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03.10.2020 09:05 Відповісти
бо то є газ
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03.10.2020 09:07 Відповісти
Податкi це дрiбницi в порiвняннi з Державною Зрадою.
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03.10.2020 09:29 Відповісти
Держзраду важко доказати, а от несплату податків, в штатах вже не один злочинець сів за це, тому що реальні злочини було важко доказати..
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03.10.2020 09:49 Відповісти
Я тебе благаю!Звинувачення в державнiй зрадi Трампу по сутi вже готовi.I чекають тiльки свого часу.Чекають,коли вiн втратить посаду президента.
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03.10.2020 10:09 Відповісти
Куда госпитализирован? В Шарите?
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03.10.2020 09:17 Відповісти
Всё выхода нет. Если ещё Байден заболеет, то президентом Америки назначат Путина. От беда!
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03.10.2020 09:24 Відповісти
Вы абсолютно правы - кремлёвской крысе больше всего подходит место в холодильнике морга....А потом место в урне для праха....
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03.10.2020 12:07 Відповісти
В Америке больше нет вариантов. Как в политбюро конца СССРа, только из дома престарелых берут.
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03.10.2020 13:28 Відповісти
Карма настигла путлерскую сучку))
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03.10.2020 10:14 Відповісти
руда фсбешна гнида мутує разом з короновірусом...
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03.10.2020 10:35 Відповісти
місяцями їздив без маски по цілій америці і рівно за місяць до виборів захворів??? сАвпАдЄнІЄ? нЄ думаю! чи може передвиборчий трюк-афера? трумп в аферах мастак!
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03.10.2020 10:42 Відповісти
Да уж, Трампон жучара ещё тот!
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03.10.2020 16:27 Відповісти
Интервью Капитана 1-го ранга ВМС США Гари Табаха Гордону. Табах про то что сделал Трамп для Украины 1:42:42.
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03.10.2020 10:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f9lnSp93GMo
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03.10.2020 10:54 Відповісти
Лохматое Чмо исполняет. Щас вот я из ковидлы выйды как из чана с кипящимм олоком живой и невредимый, обновленный и непобедимый. Не то что эта старая развалина Байден с деменцией.
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03.10.2020 11:40 Відповісти
Я не желаю Америке зла....Поэтому, не желаю Трампу скорого выздоровления....Пусть выметается из политики, сидит дома и дрючит мозг своей Малании....
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03.10.2020 12:11 Відповісти
Тебе больше по душе педофил Байден?
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03.10.2020 13:50 Відповісти
Байден - откровенный враг педофила путина..... Поэтому, я - за Байдена....
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03.10.2020 14:31 Відповісти
Да, ладно. За камерой они целуются в десна.
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03.10.2020 14:48 Відповісти
Трамп "захворів". Точніше отримав позитивний результат фуфлотесту. Саме в цьому нічого дивного. "Усі там будемо".
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
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03.10.2020 13:50 Відповісти
Трамп такой товарисч, которому можно доверять "50 на 50" - это и есть репутация, термин всё-таки известный на Западе и совершенно не знакомый Вошьдю зебилов и прочей зылите
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03.10.2020 15:34 Відповісти
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