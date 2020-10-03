16 606 142
Інфікованого коронавірусом Трампа госпіталізували
Президента США Дональда Трампа доставили в лікарню менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус. Він був доставлений в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC News.
У Трампа з'явилися "легкі симптоми" Covid-19 в четвер після того, як він повідомив, що він і його дружина відправилися на карантин пізно ввечері в середу.
Топ коментарі
+15 три - пятнадцать
показати весь коментар03.10.2020 01:50 Відповісти Посилання
+12 esperansa002014
показати весь коментар03.10.2020 01:35 Відповісти Посилання
+10 irenka ko
показати весь коментар03.10.2020 01:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пахатель...
Как иначе можно поснить его состояние? Только трудолюбим на госслужбе!
сколько добра он хочет сделать для Украины
мацкальскую вакцину "Новичок"
(так не верил в болячку...пока не прицепилась)
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.