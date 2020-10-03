Инфицированного коронавирусом Трампа госпитализировали

Президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC News.

У Трампа появились "легкие симптомы" Covid-19 в четверг после того, как он сообщил, что он и его жена отправились на карантин поздно вечером в среду.

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