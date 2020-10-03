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Новости Коронавирус и карантин
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Инфицированного коронавирусом Трампа госпитализировали

Инфицированного коронавирусом Трампа госпитализировали

Президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC News.

У Трампа появились "легкие симптомы" Covid-19 в четверг после того, как он сообщил, что он и его жена отправились на карантин поздно вечером в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа и его супруги выявили коронавирус

Автор: 

карантин (16729) Трамп Дональд (5635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
как он выглядит, ето проблема Мелании и мы ее не решаем...
никто ничего плохого ему не желает - выздоравливай деда и бай.
ето все шо от него требуется...
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03.10.2020 01:50 Ответить
+12
Может сдохнет и республиканцы найдут достойного кандидата?
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03.10.2020 01:35 Ответить
+10
Чому ковід чипляє саме тих, хто в нього не вірить? В чому прикол?
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03.10.2020 01:40 Ответить
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спи спокойно дорогой товарищ
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03.10.2020 07:21 Ответить
Тамбовский волк тебе товарищ.
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03.10.2020 08:33 Ответить
Выздоровеет и победит на выборах.
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03.10.2020 07:38 Ответить
Трампыч выздоравливай...Северный поток надо довалить и Силу Сибири
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03.10.2020 08:03 Ответить
Если нет серьезных хронических болезней, то Трамплин, скорее всего, выкарабкается. А вот у Пороха диабет и вообще в последние годы он по внешнему виду сильно сдал, как-то уж сильно старым выглядит.
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03.10.2020 08:05 Ответить
так ведь человек пахал 5 лет, а не ходил по 20 раз в году в отпуск, как ЗЕлень
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03.10.2020 12:56 Ответить
он на гсслужбе всю жизнь пахал, как тот раб на галерах.
Пахатель...
Как иначе можно поснить его состояние? Только трудолюбим на госслужбе!
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06.03.2021 01:31 Ответить
Скорее, Трампон...
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03.10.2020 16:24 Ответить
Ну хоть не Новичок!
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03.10.2020 08:30 Ответить
Дай Бог ему здоровья столько
сколько добра он хочет сделать для Украины
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03.10.2020 08:46 Ответить
Тогда он должен был склеить ласты ещё позавчера...
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03.10.2020 09:49 Ответить
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03.10.2020 11:38 Ответить
..а может у друга ***** попросить
мацкальскую вакцину "Новичок"
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03.10.2020 08:51 Ответить
не буди лихо - пока оно тихо...
(так не верил в болячку...пока не прицепилась)
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03.10.2020 08:53 Ответить
газом хлопця обдало - та й в дупло
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03.10.2020 08:55 Ответить
Я думаю що Трамп придумав це щоб перенести вибори, тому що після дебатів він пролітає, а його реально можуть посадити за несплату податків якщо він програє, плюс борги перед Ху..лом в 500 млн...
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03.10.2020 09:05 Ответить
бо то є газ
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03.10.2020 09:07 Ответить
Податкi це дрiбницi в порiвняннi з Державною Зрадою.
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03.10.2020 09:29 Ответить
Держзраду важко доказати, а от несплату податків, в штатах вже не один злочинець сів за це, тому що реальні злочини було важко доказати..
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03.10.2020 09:49 Ответить
Я тебе благаю!Звинувачення в державнiй зрадi Трампу по сутi вже готовi.I чекають тiльки свого часу.Чекають,коли вiн втратить посаду президента.
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03.10.2020 10:09 Ответить
Куда госпитализирован? В Шарите?
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03.10.2020 09:17 Ответить
Всё выхода нет. Если ещё Байден заболеет, то президентом Америки назначат Путина. От беда!
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03.10.2020 09:24 Ответить
Вы абсолютно правы - кремлёвской крысе больше всего подходит место в холодильнике морга....А потом место в урне для праха....
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03.10.2020 12:07 Ответить
В Америке больше нет вариантов. Как в политбюро конца СССРа, только из дома престарелых берут.
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03.10.2020 13:28 Ответить
Карма настигла путлерскую сучку))
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03.10.2020 10:14 Ответить
руда фсбешна гнида мутує разом з короновірусом...
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03.10.2020 10:35 Ответить
місяцями їздив без маски по цілій америці і рівно за місяць до виборів захворів??? сАвпАдЄнІЄ? нЄ думаю! чи може передвиборчий трюк-афера? трумп в аферах мастак!
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03.10.2020 10:42 Ответить
Да уж, Трампон жучара ещё тот!
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03.10.2020 16:27 Ответить
Интервью Капитана 1-го ранга ВМС США Гари Табаха Гордону. Табах про то что сделал Трамп для Украины 1:42:42.
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03.10.2020 10:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f9lnSp93GMo
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03.10.2020 10:54 Ответить
Лохматое Чмо исполняет. Щас вот я из ковидлы выйды как из чана с кипящимм олоком живой и невредимый, обновленный и непобедимый. Не то что эта старая развалина Байден с деменцией.
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03.10.2020 11:40 Ответить
Я не желаю Америке зла....Поэтому, не желаю Трампу скорого выздоровления....Пусть выметается из политики, сидит дома и дрючит мозг своей Малании....
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03.10.2020 12:11 Ответить
Тебе больше по душе педофил Байден?
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03.10.2020 13:50 Ответить
Байден - откровенный враг педофила путина..... Поэтому, я - за Байдена....
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03.10.2020 14:31 Ответить
Да, ладно. За камерой они целуются в десна.
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03.10.2020 14:48 Ответить
Трамп "захворів". Точніше отримав позитивний результат фуфлотесту. Саме в цьому нічого дивного. "Усі там будемо".
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
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03.10.2020 13:50 Ответить
Трамп такой товарисч, которому можно доверять "50 на 50" - это и есть репутация, термин всё-таки известный на Западе и совершенно не знакомый Вошьдю зебилов и прочей зылите
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03.10.2020 15:34 Ответить
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