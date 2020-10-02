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Новости Коронавирус и карантин
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У Трампа и его супруги выявили коронавирус

У Трампа и его супруги выявили коронавирус

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом.

Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Трамп сообщил, что положительный тест на COVID-19 он и его супруга получили ночью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советница Трампа заразилась COVID-19, президент США с супругой ушли на карантин

"Сегодня ночью Мелания и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.

У Трампа и его супруги выявили коронавирус 01

Автор: 

карантин (16729) Трамп Дональд (5631) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Як вчасно. Не буде другого туру дебатів. А виборці пожаліють "бідненького" і проголосують за нього.
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02.10.2020 08:11 Ответить
+9
просто сбежал от дебатов и праймериз чтобы не выглядеть глупо там и не потерять рейтинг
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02.10.2020 09:28 Ответить
+8
Я б с такой залег бы на карантин
У Трампа и его жены выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 3003
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02.10.2020 08:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як вчасно. Не буде другого туру дебатів. А виборці пожаліють "бідненького" і проголосують за нього.
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02.10.2020 08:11 Ответить
Ну тут хоча б зрозуміло, що Трамп з дружиною спілкуються. А от Зєля від Лєнки не підхопив чомусь. Зате Юлька завагітніла. Совпадєніє? Нє думаю...
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02.10.2020 09:16 Ответить
Я до того, що маю сумніви, що в нього ковід-19 таки є. Як от у Хомчака було.
Надто йому не хочеться 15 числа приймати участь в дебатах.
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02.10.2020 09:20 Ответить
ну там буквально за день до нього захворіла його чи-то асистентка чи-то прес-секретарка, яка його постійно супроводжує (краля не гірше Міланьї) тому і очікувалось, що він теж захворіє
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02.10.2020 09:56 Ответить
Ну при бажанні прикриття легенди можна оголосити, що спочатку захворів хтось з співробітників, а потім - "сам", щоб менше було підозр і це здавалося очікуваним. Бо надто багато політиків раптом починають хворіти на ковід саме тоді, коли їм це на руку.
Я не кажу, що в нього нема ковіду, але просто це виглядає підозрілим.
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02.10.2020 11:07 Ответить
внезапно
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02.10.2020 08:12 Ответить
Я б с такой залег бы на карантин
У Трампа и его жены выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 3003
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02.10.2020 08:12 Ответить
та да
У Трампа и его жены выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 2356
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02.10.2020 08:16 Ответить
Фасон смени для началаУ Трампа і його дружини виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 485
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02.10.2020 08:27 Ответить
за то она с тобой нет))))
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02.10.2020 08:35 Ответить
У вас, друг мой бабла для этого не хватит. Даже если вы обе почки и печень продадите.
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02.10.2020 08:41 Ответить
А мне нравятся барышни помягче ...
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02.10.2020 08:58 Ответить
Ну и в чем проблема? Может и она не против, надоел этот старый козел.
Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога.
- Господи, если я не выиграю в лотерею, значит тебя не существует!
Прошел месяц, второй…
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Всё, это последний раз!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
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02.10.2020 09:02 Ответить
А залегалка выросла? Справится?
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02.10.2020 09:11 Ответить
После такого селфи у тебя шансов - ноль.
У Трампа і його дружини виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 9352
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02.10.2020 09:14 Ответить
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02.10.2020 11:40 Ответить
Да с миллиардом.
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02.10.2020 09:21 Ответить
там рядом этот будетУ Трампа і його дружини виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 7172
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02.10.2020 13:21 Ответить
Интересная мысль Скоро будут фронтовые сводки о президентских сражениях с болезнью и, COVID-19 испугается и отступит
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02.10.2020 08:18 Ответить
шо,таки да?
а там попить чего нить,шо пиплу советовал...не?
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02.10.2020 08:24 Ответить
И что, прием таблеточки хлоро чего-то там изцина не спасла?
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02.10.2020 08:26 Ответить
Доктор Барик порожняк не гонит. Снаряд с начинкой биологического оружия рикошетом от Китайской стены попал в Белый дом, а по пути в США успел весь мир заразить.
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02.10.2020 08:28 Ответить
Если хилый - сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте люди об-тирание.
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02.10.2020 08:30 Ответить
Зате з ****** і коронавірус не хоче зв'язуватись!
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02.10.2020 08:36 Ответить
потому что ***** спряталось в бункере
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02.10.2020 08:39 Ответить
ну все, республиканцам надо срочно искать нового кандидата
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02.10.2020 08:39 Ответить
Хороший пиар за месяц до выборов.
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02.10.2020 08:42 Ответить
Это ты про кого?
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02.10.2020 09:15 Ответить
Про него. 😉
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02.10.2020 09:19 Ответить
Ну, как там он?
До выборов выздоровеет?
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02.10.2020 09:27 Ответить
А как же. Непременно. Усилием воли Генерального Секретаря ЦК США победит вирус. Ну, стекломоя сербнет и выздоровит. Или, что он там рекомендовал пить? Огурцом. На то и пиар.
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02.10.2020 09:31 Ответить
Поддержи его в трудную минутку.
Купи "рошенок".
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02.10.2020 09:33 Ответить
Я не кушаю сладкого. Только натуральный мед. Вы для него лучше приобретите вакцину от коронавируса, российскую. Он любит все парашное. Две дозы ему. Что бы наверняка.
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02.10.2020 09:35 Ответить
"парашное" для него самое то.
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02.10.2020 09:37 Ответить
А чо волноваться? Трампердилло же сказало, что вирус фигня, и скоро сам уйдет куда то.
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02.10.2020 08:44 Ответить
или жё просто прикалываётся
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02.10.2020 08:54 Ответить
Скорейшего выздоровления Президенту и его супруге! Трамп - 2020!
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02.10.2020 08:48 Ответить
Да! Трампердилло наш презерватив
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02.10.2020 08:57 Ответить
Трамп
1946 - 2020
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03.10.2020 08:22 Ответить
Єго заразіл Зєля. А ви не зналі?
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02.10.2020 08:51 Ответить
даже корешование с хйлом не спасло ! ай яяй шо твориться
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02.10.2020 08:54 Ответить
Трамп закроет не только Северный поток и Южный,а даже Турецкий
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02.10.2020 08:58 Ответить
Американские СПГ,это вам не трубы сраного ГрязьПрома
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02.10.2020 09:00 Ответить
Донни жахнет по китаю ?
Или биологическая атака
Это мелочи ?
Пара даблеток для бассейна ?
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02.10.2020 09:00 Ответить
Реклама двигатель торговли....особенно Мавзолейного быдла... РАБссия уже придумала 2 таблэтки от Короны виRUSa
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02.10.2020 09:04 Ответить
Американская вакцина - полный фейк.
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02.10.2020 09:05 Ответить
Не надо было советницу тра@хать!
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02.10.2020 09:06 Ответить
Скорейшего выздоровления г. Президент, вам и супруге!
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02.10.2020 09:12 Ответить
У Трампа і його дружини виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 7651
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02.10.2020 09:16 Ответить
Держись Трампуша, и его супруга.
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02.10.2020 09:18 Ответить
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA902UA902&sxsrf=ALeKk01OvlBcUZTcPyFJX123EXngkYRgfA:1601619879785&q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIqsix6xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrEKXphzYcOFnRd2KVyYf2Hrhb0XGwGxgAXpWAAAAA Майк Пенс , приготовится!!!!
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02.10.2020 09:25 Ответить
просто сбежал от дебатов и праймериз чтобы не выглядеть глупо там и не потерять рейтинг
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02.10.2020 09:28 Ответить
Выглядеть глупее нынешнего Байдена чрезвычайно сложно...
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02.10.2020 17:10 Ответить
Пуйло посоветовал сделать маленький спектакль, чтоб не позориться в дебатах, как в первом туре?
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02.10.2020 09:31 Ответить
шось всі, хто хоче підтягнути рейтинг раптово захворівають на корону
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02.10.2020 09:39 Ответить
выздоравливайте и больше молитесь Богу
самое время
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02.10.2020 10:25 Ответить
Ждём новости за Байдена. недавно дебаты были. наверняка и его наградил..
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02.10.2020 10:30 Ответить
Выздоровления Трампу и первой Леди.
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02.10.2020 10:30 Ответить
Это типа Президент США руки мыть не умеет ? Куда же ему тогда в президенты . . .
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02.10.2020 11:15 Ответить
будьте здорові. як же ж невчасно... бо фразу "...я звертаюся до цього пустого місця..." (с) українці вже точно чули...
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02.10.2020 13:29 Ответить
А трампісти тут казали, шо ковіда немає.

Донні вчасно захворів, бо перший тур дебатів він програв, на другий йому виходити вже заборонили політтехнологи та консультанти. Воно таке меле, що дійсно починаєш сумніватися в його адекватності. Меланію шкода, шо їй доведеться з цим придурком два тижні провести, вона його ненавидить люто та навіть не приховує це.
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02.10.2020 13:31 Ответить
ПЖ. У этой болезни другое название - медвежья.
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02.10.2020 19:17 Ответить
 
 