У Трампа и его супруги выявили коронавирус

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом.

Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Трамп сообщил, что положительный тест на COVID-19 он и его супруга получили ночью.

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"Сегодня ночью Мелания и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.