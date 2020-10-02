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У Трампа и его супруги выявили коронавирус
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом.
Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Трамп сообщил, что положительный тест на COVID-19 он и его супруга получили ночью.
"Сегодня ночью Мелания и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.
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+17 Olex2014
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+9 Vidock
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+8 Підлога Маккартні
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Надто йому не хочеться 15 числа приймати участь в дебатах.
Я не кажу, що в нього нема ковіду, але просто це виглядає підозрілим.
Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога.
- Господи, если я не выиграю в лотерею, значит тебя не существует!
Прошел месяц, второй…
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Всё, это последний раз!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
а там попить чего нить,шо пиплу советовал...не?
До выборов выздоровеет?
Купи "рошенок".
1946 - 2020
Или биологическая атака
Это мелочи ?
Пара даблеток для бассейна ?
самое время
Донні вчасно захворів, бо перший тур дебатів він програв, на другий йому виходити вже заборонили політтехнологи та консультанти. Воно таке меле, що дійсно починаєш сумніватися в його адекватності. Меланію шкода, шо їй доведеться з цим придурком два тижні провести, вона його ненавидить люто та навіть не приховує це.