Советница Трампа заразилась COVID-19, президент США с супругой ушли на карантин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией уходит на карантин в ожидании результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в соцчети.

Советница президента США Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

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