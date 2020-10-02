РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3776 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 148 14

Советница Трампа заразилась COVID-19, президент США с супругой ушли на карантин

Советница Трампа заразилась COVID-19, президент США с супругой ушли на карантин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией уходит на карантин в ожидании результатов теста на коронавирусную инфекцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в соцчети.

Советница президента США Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч случаев в сутки, - глава Госпотребслужбы в Киеве Рубан

карантин (16729) Трамп Дональд (5631) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Рыжий ушлепок обосрался после дебатов. Неудержимый понос перед неизбежной расплатой.
показать весь комментарий
02.10.2020 07:40 Ответить
+4
https://twitter.com/_OniVin_

https://twitter.com/_OniVin_ OniVin

Бггг... Сьогодні в таксі водій наприкінці поїздки: "Можно Вас спитати?! Чисто для себе. Ви голосували за Пороха?"
Я: "Чого ви так вирішили?"
Водій: "Ви в распираторі, сіли позаду, чемний, "відповідально" відноситесь до "корони" (розмовляли) Поводитесь по іншому ніж більшість"
показать весь комментарий
02.10.2020 08:22 Ответить
+3
Трамп перший Президент США, котрий не пісяє росіянам в ліфтах.
показать весь комментарий
02.10.2020 08:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рыжий ушлепок обосрался после дебатов. Неудержимый понос перед неизбежной расплатой.
показать весь комментарий
02.10.2020 07:40 Ответить
После дебатов Байден пошёл в отрыв на 13%
показать весь комментарий
02.10.2020 07:52 Ответить
Уотергейт помнят все.Еще предстоит узнать такую вещь,Трамп свою декларацию не показывап,а налоговая полиция США ничего не публиковала...,вопрос кто дал инфу газете о дебер кредет Трампа...вся зарплата которого уходила на благотвоорительность все 4 года президентства...
показать весь комментарий
02.10.2020 07:53 Ответить
Удобно.
показать весь комментарий
02.10.2020 07:56 Ответить
Трамп перший Президент США, котрий не пісяє росіянам в ліфтах.
показать весь комментарий
02.10.2020 08:06 Ответить
Обама просто культовою особою був.
Думаю, якби не кінцевий термін каденції, він би діяв більш жорстко.
показать весь комментарий
02.10.2020 08:52 Ответить
https://twitter.com/_OniVin_

https://twitter.com/_OniVin_ OniVin

Бггг... Сьогодні в таксі водій наприкінці поїздки: "Можно Вас спитати?! Чисто для себе. Ви голосували за Пороха?"
Я: "Чого ви так вирішили?"
Водій: "Ви в распираторі, сіли позаду, чемний, "відповідально" відноситесь до "корони" (розмовляли) Поводитесь по іншому ніж більшість"
показать весь комментарий
02.10.2020 08:22 Ответить
явний порохобот ))
показать весь комментарий
02.10.2020 09:59 Ответить
Трамп облажался на дебатах и решил слинять под благовидным предлогом.
показать весь комментарий
02.10.2020 08:52 Ответить
Трампердилло секс втроем с обссыканием устроило
показать весь комментарий
02.10.2020 08:52 Ответить
ниче такаяРадниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин - Цензор.НЕТ 7175
показать весь комментарий
02.10.2020 13:25 Ответить
отож, ******* наградила трипером всю семью
показать весь комментарий
02.10.2020 13:43 Ответить
ПЖ. Ушел в раздумия.
показать весь комментарий
02.10.2020 19:13 Ответить
 
 