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Советница Трампа заразилась COVID-19, президент США с супругой ушли на карантин
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией уходит на карантин в ожидании результатов теста на коронавирусную инфекцию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш процесс карантина!" - написал Трамп в соцчети.
Советница президента США Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.
Топ комментарии
+5 sv_bombardier
показать весь комментарий02.10.2020 07:40 Ответить Ссылка
+4 Гыг с Вами
показать весь комментарий02.10.2020 08:22 Ответить Ссылка
+3 Порохобандерівець
показать весь комментарий02.10.2020 08:06 Ответить Ссылка
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Думаю, якби не кінцевий термін каденції, він би діяв більш жорстко.
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Бггг... Сьогодні в таксі водій наприкінці поїздки: "Можно Вас спитати?! Чисто для себе. Ви голосували за Пороха?"
Я: "Чого ви так вирішили?"
Водій: "Ви в распираторі, сіли позаду, чемний, "відповідально" відноситесь до "корони" (розмовляли) Поводитесь по іншому ніж більшість"