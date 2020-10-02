Радниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин

Президент США Дональд Трамп повідомив, що разом із дружиною Меланією йде на карантин в очікуванні результатів тесту на коронавірусну інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хоуп Гікс, яка так багато працювала, навіть не роблячи невеликої перерви, щойно отримала позитивний результат на COVID-19. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми почнемо наш процес карантину!" - написав Трамп у соцмережі.

Радниця президента США Гікс супроводжувала Трампа в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом та до Міннесоти на зустріч президента з виборцями, перебувала з Трампом в одному літаку.

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