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Новини Коронавірус і карантин
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Радниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин

Радниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин

Президент США Дональд Трамп повідомив, що разом із дружиною Меланією йде на карантин в очікуванні результатів тесту на коронавірусну інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хоуп Гікс, яка так багато працювала, навіть не роблячи невеликої перерви, щойно отримала позитивний результат на COVID-19. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми почнемо наш процес карантину!" - написав Трамп у соцмережі.

Радниця президента США Гікс супроводжувала Трампа в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом та до Міннесоти на зустріч президента з виборцями, перебувала з Трампом в одному літаку.

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Автор: 

карантин (18172) Трамп Дональд (6083) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Рыжий ушлепок обосрался после дебатов. Неудержимый понос перед неизбежной расплатой.
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02.10.2020 07:40 Відповісти
+4
https://twitter.com/_OniVin_

https://twitter.com/_OniVin_ OniVin

Бггг... Сьогодні в таксі водій наприкінці поїздки: "Можно Вас спитати?! Чисто для себе. Ви голосували за Пороха?"
Я: "Чого ви так вирішили?"
Водій: "Ви в распираторі, сіли позаду, чемний, "відповідально" відноситесь до "корони" (розмовляли) Поводитесь по іншому ніж більшість"
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02.10.2020 08:22 Відповісти
+3
Трамп перший Президент США, котрий не пісяє росіянам в ліфтах.
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02.10.2020 08:06 Відповісти
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Рыжий ушлепок обосрался после дебатов. Неудержимый понос перед неизбежной расплатой.
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02.10.2020 07:40 Відповісти
После дебатов Байден пошёл в отрыв на 13%
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02.10.2020 07:52 Відповісти
Уотергейт помнят все.Еще предстоит узнать такую вещь,Трамп свою декларацию не показывап,а налоговая полиция США ничего не публиковала...,вопрос кто дал инфу газете о дебер кредет Трампа...вся зарплата которого уходила на благотвоорительность все 4 года президентства...
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02.10.2020 07:53 Відповісти
Удобно.
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02.10.2020 07:56 Відповісти
Трамп перший Президент США, котрий не пісяє росіянам в ліфтах.
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02.10.2020 08:06 Відповісти
Обама просто культовою особою був.
Думаю, якби не кінцевий термін каденції, він би діяв більш жорстко.
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02.10.2020 08:52 Відповісти
https://twitter.com/_OniVin_

https://twitter.com/_OniVin_ OniVin

Бггг... Сьогодні в таксі водій наприкінці поїздки: "Можно Вас спитати?! Чисто для себе. Ви голосували за Пороха?"
Я: "Чого ви так вирішили?"
Водій: "Ви в распираторі, сіли позаду, чемний, "відповідально" відноситесь до "корони" (розмовляли) Поводитесь по іншому ніж більшість"
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02.10.2020 08:22 Відповісти
явний порохобот ))
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02.10.2020 09:59 Відповісти
Трамп облажался на дебатах и решил слинять под благовидным предлогом.
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02.10.2020 08:52 Відповісти
Трампердилло секс втроем с обссыканием устроило
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02.10.2020 08:52 Відповісти
ниче такаяРадниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин - Цензор.НЕТ 7175
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02.10.2020 13:25 Відповісти
отож, ******* наградила трипером всю семью
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02.10.2020 13:43 Відповісти
ПЖ. Ушел в раздумия.
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02.10.2020 19:13 Відповісти
 
 