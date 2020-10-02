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Радниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин
Президент США Дональд Трамп повідомив, що разом із дружиною Меланією йде на карантин в очікуванні результатів тесту на коронавірусну інфекцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Хоуп Гікс, яка так багато працювала, навіть не роблячи невеликої перерви, щойно отримала позитивний результат на COVID-19. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів наших тестів. А поки ми почнемо наш процес карантину!" - написав Трамп у соцмережі.
Радниця президента США Гікс супроводжувала Трампа в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом та до Міннесоти на зустріч президента з виборцями, перебувала з Трампом в одному літаку.
Топ коментарі
+5 sv_bombardier
показати весь коментар02.10.2020 07:40 Відповісти Посилання
+4 Гыг с Вами
показати весь коментар02.10.2020 08:22 Відповісти Посилання
+3 Порохобандерівець
показати весь коментар02.10.2020 08:06 Відповісти Посилання
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Думаю, якби не кінцевий термін каденції, він би діяв більш жорстко.
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Бггг... Сьогодні в таксі водій наприкінці поїздки: "Можно Вас спитати?! Чисто для себе. Ви голосували за Пороха?"
Я: "Чого ви так вирішили?"
Водій: "Ви в распираторі, сіли позаду, чемний, "відповідально" відноситесь до "корони" (розмовляли) Поводитесь по іншому ніж більшість"