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Новини Коронавірус і карантин
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У Трампа і його дружини виявили коронавірус

У Трампа і його дружини виявили коронавірус

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія заразилися коронавірусом.

Про це Трамп повідомив у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Трамп повідомив, що позитивний тест на COVID-19 він і його дружина отримали вночі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радниця Трампа заразилася COVID-19, президент США із дружиною пішли на карантин

"Сьогодні вночі Меланія і я отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Ми негайно переходимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом", - написав Трамп.

У Трампа і його дружини виявили коронавірус 01

Автор: 

карантин (18172) Трамп Дональд (6083) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Як вчасно. Не буде другого туру дебатів. А виборці пожаліють "бідненького" і проголосують за нього.
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02.10.2020 08:11 Відповісти
+9
просто сбежал от дебатов и праймериз чтобы не выглядеть глупо там и не потерять рейтинг
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02.10.2020 09:28 Відповісти
+8
Я б с такой залег бы на карантин
У Трампа и его жены выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 3003
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02.10.2020 08:12 Відповісти
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Як вчасно. Не буде другого туру дебатів. А виборці пожаліють "бідненького" і проголосують за нього.
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02.10.2020 08:11 Відповісти
Ну тут хоча б зрозуміло, що Трамп з дружиною спілкуються. А от Зєля від Лєнки не підхопив чомусь. Зате Юлька завагітніла. Совпадєніє? Нє думаю...
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02.10.2020 09:16 Відповісти
Я до того, що маю сумніви, що в нього ковід-19 таки є. Як от у Хомчака було.
Надто йому не хочеться 15 числа приймати участь в дебатах.
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02.10.2020 09:20 Відповісти
ну там буквально за день до нього захворіла його чи-то асистентка чи-то прес-секретарка, яка його постійно супроводжує (краля не гірше Міланьї) тому і очікувалось, що він теж захворіє
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02.10.2020 09:56 Відповісти
Ну при бажанні прикриття легенди можна оголосити, що спочатку захворів хтось з співробітників, а потім - "сам", щоб менше було підозр і це здавалося очікуваним. Бо надто багато політиків раптом починають хворіти на ковід саме тоді, коли їм це на руку.
Я не кажу, що в нього нема ковіду, але просто це виглядає підозрілим.
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02.10.2020 11:07 Відповісти
внезапно
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02.10.2020 08:12 Відповісти
Я б с такой залег бы на карантин
У Трампа и его жены выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 3003
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02.10.2020 08:12 Відповісти
та да
У Трампа и его жены выявили коронавирус - Цензор.НЕТ 2356
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02.10.2020 08:16 Відповісти
Фасон смени для началаУ Трампа і його дружини виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 485
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02.10.2020 08:27 Відповісти
за то она с тобой нет))))
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02.10.2020 08:35 Відповісти
У вас, друг мой бабла для этого не хватит. Даже если вы обе почки и печень продадите.
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02.10.2020 08:41 Відповісти
А мне нравятся барышни помягче ...
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02.10.2020 08:58 Відповісти
Ну и в чем проблема? Может и она не против, надоел этот старый козел.
Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога.
- Господи, если я не выиграю в лотерею, значит тебя не существует!
Прошел месяц, второй…
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Всё, это последний раз!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
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02.10.2020 09:02 Відповісти
А залегалка выросла? Справится?
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02.10.2020 09:11 Відповісти
После такого селфи у тебя шансов - ноль.
У Трампа і його дружини виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 9352
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02.10.2020 09:14 Відповісти
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02.10.2020 11:40 Відповісти
Да с миллиардом.
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02.10.2020 09:21 Відповісти
там рядом этот будетУ Трампа і його дружини виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 7172
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02.10.2020 13:21 Відповісти
Интересная мысль Скоро будут фронтовые сводки о президентских сражениях с болезнью и, COVID-19 испугается и отступит
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02.10.2020 08:18 Відповісти
шо,таки да?
а там попить чего нить,шо пиплу советовал...не?
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02.10.2020 08:24 Відповісти
И что, прием таблеточки хлоро чего-то там изцина не спасла?
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02.10.2020 08:26 Відповісти
Доктор Барик порожняк не гонит. Снаряд с начинкой биологического оружия рикошетом от Китайской стены попал в Белый дом, а по пути в США успел весь мир заразить.
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02.10.2020 08:28 Відповісти
Если хилый - сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте люди об-тирание.
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02.10.2020 08:30 Відповісти
Зате з ****** і коронавірус не хоче зв'язуватись!
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02.10.2020 08:36 Відповісти
потому что ***** спряталось в бункере
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02.10.2020 08:39 Відповісти
ну все, республиканцам надо срочно искать нового кандидата
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02.10.2020 08:39 Відповісти
Хороший пиар за месяц до выборов.
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02.10.2020 08:42 Відповісти
Это ты про кого?
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02.10.2020 09:15 Відповісти
Про него. 😉
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02.10.2020 09:19 Відповісти
Ну, как там он?
До выборов выздоровеет?
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02.10.2020 09:27 Відповісти
А как же. Непременно. Усилием воли Генерального Секретаря ЦК США победит вирус. Ну, стекломоя сербнет и выздоровит. Или, что он там рекомендовал пить? Огурцом. На то и пиар.
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02.10.2020 09:31 Відповісти
Поддержи его в трудную минутку.
Купи "рошенок".
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02.10.2020 09:33 Відповісти
Я не кушаю сладкого. Только натуральный мед. Вы для него лучше приобретите вакцину от коронавируса, российскую. Он любит все парашное. Две дозы ему. Что бы наверняка.
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02.10.2020 09:35 Відповісти
"парашное" для него самое то.
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02.10.2020 09:37 Відповісти
А чо волноваться? Трампердилло же сказало, что вирус фигня, и скоро сам уйдет куда то.
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02.10.2020 08:44 Відповісти
или жё просто прикалываётся
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02.10.2020 08:54 Відповісти
Скорейшего выздоровления Президенту и его супруге! Трамп - 2020!
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02.10.2020 08:48 Відповісти
Да! Трампердилло наш презерватив
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02.10.2020 08:57 Відповісти
Трамп
1946 - 2020
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03.10.2020 08:22 Відповісти
Єго заразіл Зєля. А ви не зналі?
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02.10.2020 08:51 Відповісти
даже корешование с хйлом не спасло ! ай яяй шо твориться
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02.10.2020 08:54 Відповісти
Трамп закроет не только Северный поток и Южный,а даже Турецкий
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02.10.2020 08:58 Відповісти
Американские СПГ,это вам не трубы сраного ГрязьПрома
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02.10.2020 09:00 Відповісти
Донни жахнет по китаю ?
Или биологическая атака
Это мелочи ?
Пара даблеток для бассейна ?
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02.10.2020 09:00 Відповісти
Реклама двигатель торговли....особенно Мавзолейного быдла... РАБссия уже придумала 2 таблэтки от Короны виRUSa
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02.10.2020 09:04 Відповісти
Американская вакцина - полный фейк.
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02.10.2020 09:05 Відповісти
Не надо было советницу тра@хать!
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02.10.2020 09:06 Відповісти
Скорейшего выздоровления г. Президент, вам и супруге!
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02.10.2020 09:12 Відповісти
У Трампа і його дружини виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 7651
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02.10.2020 09:16 Відповісти
Держись Трампуша, и его супруга.
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02.10.2020 09:18 Відповісти
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA902UA902&sxsrf=ALeKk01OvlBcUZTcPyFJX123EXngkYRgfA:1601619879785&q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDIqsix6xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrEKXphzYcOFnRd2KVyYf2Hrhb0XGwGxgAXpWAAAAA Майк Пенс , приготовится!!!!
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02.10.2020 09:25 Відповісти
просто сбежал от дебатов и праймериз чтобы не выглядеть глупо там и не потерять рейтинг
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02.10.2020 09:28 Відповісти
Выглядеть глупее нынешнего Байдена чрезвычайно сложно...
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02.10.2020 17:10 Відповісти
Пуйло посоветовал сделать маленький спектакль, чтоб не позориться в дебатах, как в первом туре?
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02.10.2020 09:31 Відповісти
шось всі, хто хоче підтягнути рейтинг раптово захворівають на корону
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02.10.2020 09:39 Відповісти
выздоравливайте и больше молитесь Богу
самое время
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02.10.2020 10:25 Відповісти
Ждём новости за Байдена. недавно дебаты были. наверняка и его наградил..
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02.10.2020 10:30 Відповісти
Выздоровления Трампу и первой Леди.
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02.10.2020 10:30 Відповісти
Это типа Президент США руки мыть не умеет ? Куда же ему тогда в президенты . . .
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02.10.2020 11:15 Відповісти
будьте здорові. як же ж невчасно... бо фразу "...я звертаюся до цього пустого місця..." (с) українці вже точно чули...
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02.10.2020 13:29 Відповісти
А трампісти тут казали, шо ковіда немає.

Донні вчасно захворів, бо перший тур дебатів він програв, на другий йому виходити вже заборонили політтехнологи та консультанти. Воно таке меле, що дійсно починаєш сумніватися в його адекватності. Меланію шкода, шо їй доведеться з цим придурком два тижні провести, вона його ненавидить люто та навіть не приховує це.
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02.10.2020 13:31 Відповісти
ПЖ. У этой болезни другое название - медвежья.
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02.10.2020 19:17 Відповісти
 
 