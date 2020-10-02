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У Трампа і його дружини виявили коронавірус
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія заразилися коронавірусом.
Про це Трамп повідомив у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.
Трамп повідомив, що позитивний тест на COVID-19 він і його дружина отримали вночі.
"Сьогодні вночі Меланія і я отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Ми негайно переходимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом", - написав Трамп.
Топ коментарі
+17 Olex2014
показати весь коментар02.10.2020 08:11 Відповісти Посилання
+9 Vidock
показати весь коментар02.10.2020 09:28 Відповісти Посилання
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.10.2020 08:12 Відповісти Посилання
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Надто йому не хочеться 15 числа приймати участь в дебатах.
Я не кажу, що в нього нема ковіду, але просто це виглядає підозрілим.
Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм вставал на колени и просил Бога.
- Господи, если я не выиграю в лотерею, значит тебя не существует!
Прошел месяц, второй…
- Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею! Всё, это последний раз!
Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего:
- Да купи же ты, наконец, лотерейный билет!
а там попить чего нить,шо пиплу советовал...не?
До выборов выздоровеет?
Купи "рошенок".
1946 - 2020
Или биологическая атака
Это мелочи ?
Пара даблеток для бассейна ?
самое время
Донні вчасно захворів, бо перший тур дебатів він програв, на другий йому виходити вже заборонили політтехнологи та консультанти. Воно таке меле, що дійсно починаєш сумніватися в його адекватності. Меланію шкода, шо їй доведеться з цим придурком два тижні провести, вона його ненавидить люто та навіть не приховує це.