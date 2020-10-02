У Трампа і його дружини виявили коронавірус

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія заразилися коронавірусом.

Про це Трамп повідомив у своєму акаунті у твітері, передає Цензор.НЕТ.

Трамп повідомив, що позитивний тест на COVID-19 він і його дружина отримали вночі.

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"Сьогодні вночі Меланія і я отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Ми негайно переходимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом", - написав Трамп.