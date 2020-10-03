Трампа лечат от коронавируса экспериментальным препаратом

Президента США Дональда Трампа, которого ранее госпитализировали с COVID-19, лечат при помощи экспериментального препарата REGN-COV2. Это лекарство Трампу прописал его личный врач.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Экспериментальный препарат REGN-COV2, который дали заболевшему коронавирусом COVID-19 президенту США Дональду Трампу, входит в число наиболее многообещающих лекарств от этой болезни, заявил профессор Оксфордского университета Питер Хорби.

"В лаборатории в культурах клеток (у этого препарата - ИФ) был очень сильный эффект против вируса... так что возможно, среди доступных лекарств это один из наиболее многообещающих", - пояснил профессор.

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Он уточнил, что одна доза REGN-COV2 дает "продолжительную защиту" на период от четырех до шести недель, и что препарат подходит для пожилых пациентов.

По словам Хорби, всего REGN-COV2 получили 400 - 500 человек.

Напомним, 2 октября у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус. Менее чем через 24 часа после постановки диагноза политика госпитализировали. Трамп говорит, что в больницу его отправили для перестраховки, а сам он чувствует себя хорошо и продолжит управлять страной из больничной палаты.

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