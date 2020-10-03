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Новости Коронавирус и карантин
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Трампа лечат от коронавируса экспериментальным препаратом

Трампа лечат от коронавируса экспериментальным препаратом

Президента США Дональда Трампа, которого ранее госпитализировали с COVID-19, лечат при помощи экспериментального препарата REGN-COV2. Это лекарство Трампу прописал его личный врач.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Экспериментальный препарат REGN-COV2, который дали заболевшему коронавирусом COVID-19 президенту США Дональду Трампу, входит в число наиболее многообещающих лекарств от этой болезни, заявил профессор Оксфордского университета Питер Хорби.

"В лаборатории в культурах клеток (у этого препарата - ИФ) был очень сильный эффект против вируса... так что возможно, среди доступных лекарств это один из наиболее многообещающих", - пояснил профессор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Инфицированного коронавирусом Трампа госпитализировали

Он уточнил, что одна доза REGN-COV2 дает "продолжительную защиту" на период от четырех до шести недель, и что препарат подходит для пожилых пациентов.

По словам Хорби, всего REGN-COV2 получили 400 - 500 человек.

Напомним, 2 октября у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус. Менее чем через 24 часа после постановки диагноза политика госпитализировали. Трамп говорит, что в больницу его отправили для перестраховки, а сам он чувствует себя хорошо и продолжит управлять страной из больничной палаты.

Также на Цензор.НЕТ: Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1227) США (27145) Трамп Дональд (5663) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
https://censor.net/ru/news/3222703/trampa_lechat_ot_koronavirusa_eksperimentalnym_preparatom
https://images.cnscdn.com/images/f/9/0/c/f90c381464fb37c43eeff03d895244c1/original.jpg
Он после приёма начинает петь песню "Во поле Берёза стояла,Во поле кудрявая стояла, люли люли стояла,люли люли кудрявая стояла"
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03.10.2020 13:02 Ответить
+8
Новичком его, новичком!
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03.10.2020 12:42 Ответить
+6
Через несколько дней он выздоровеет, сообщит своему народу о революции в лечении и станет для них спасителем нации.
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03.10.2020 12:59 Ответить
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Новичком его, новичком!
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03.10.2020 12:42 Ответить
Дійсно безбашенний.
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03.10.2020 12:44 Ответить
ща у трампа вырастут ослинные уши и хвост и он станет демократом
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03.10.2020 13:45 Ответить
Да не ведитесь на фейки. Нет у Трампа и его жены никакого коронавируса. Это они для идиотов играют спектакль. Не только у нас Зеленый клоун, а Америке так же клоуны.
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03.10.2020 14:27 Ответить
Ви голосували за Зеленського.
100%.
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03.10.2020 15:20 Ответить
ну может и поможет . у амеров самая лучшая медицина в мире . только дорогая до умопомрачения . там уже давно операции как в фантастических фильмах делают - в бокс положили и роботы манипуляторы режут . зашивают .
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03.10.2020 12:45 Ответить
Как говорится - не все так однозначно.
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03.10.2020 12:49 Ответить
Блінов йому на лопаті.
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03.10.2020 12:49 Ответить
А почему испытания на трампе ? Кроликов жалко 7
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03.10.2020 12:49 Ответить
Шах и мат Байдену.
Через 2 недели он вылечится, всем расскажут, что он на себе опробовал новейший препарат, сделают национальным героем и быдло опять за него проголосует.
Хороший пиар ход на фоне тотального снижения рейтинга после дебатов, где он откровенно проигрывает
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03.10.2020 12:57 Ответить
Кто мешает Байдену тоже заболеть и попиариться в больнице?
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03.10.2020 13:51 Ответить
Так за нього якраз не бидло, а робочий клас)
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03.10.2020 14:13 Ответить
Дурницю кажете. Ліки потрібно не пробувати, вони мають пройти клінічні випробування. Судячи з того що Трампу дають експериментальні ліки то можна зробити висновок що він в ніяких випробуваннях участі не бере. З цього всього з'являється думка - не кожен хворих може отримати справжні ліки а не плацебо на стадії випробувань, чи не заявляться незадоволоне цим фактом.
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03.10.2020 14:31 Ответить
Трамп победит.
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03.10.2020 12:59 Ответить
Зеленский победил коронавирус.Трамп тоже
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03.10.2020 13:02 Ответить
Зеленский лечился препаратом "менделит". У Трампа такого нет.
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03.10.2020 13:47 Ответить
Я б навіть сказав МанделІна.
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03.10.2020 14:51 Ответить
Через несколько дней он выздоровеет, сообщит своему народу о революции в лечении и станет для них спасителем нации.
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03.10.2020 12:59 Ответить
https://censor.net/ru/news/3222703/trampa_lechat_ot_koronavirusa_eksperimentalnym_preparatom
https://images.cnscdn.com/images/f/9/0/c/f90c381464fb37c43eeff03d895244c1/original.jpg
Он после приёма начинает петь песню "Во поле Берёза стояла,Во поле кудрявая стояла, люли люли стояла,люли люли кудрявая стояла"
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03.10.2020 13:02 Ответить
Понятно- это "бояра"! После неё - бобровая струя.
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03.10.2020 13:40 Ответить
Trump for the win!
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03.10.2020 13:02 Ответить
Дональд Трамп позвонил Меркель и разрешил достраивать северный поток,потом позвонил Зеленскому и сказал, верни Джавелины.
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03.10.2020 13:10 Ответить
В принципе, такой фигуре от коронавируса не так то просто умереть. Эта болезнь убивает только если хорошенько разовьётся и вызовет пневмонию. Лекарства убивающие сам вирус - были уже летом. На крайний хрен - даже можно переливать кровь с антителами. Но если у тебя обнаружили коронавирус - когда он уже критически поразил лёгкие, тебе не станет на много лучше, даже если коронавирус уничтожат.

В случае Трампа - ему наверное каждый день делают тесты. Нашли инфекцию в самом начале, теперь спокойно лечат. Развиться до какой то тяжёлой формы - не позволят. Поболеет с недельку - и будет как огурчик (зелёный и в пупырышках).
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03.10.2020 13:14 Ответить
Непрошибвенная реклама американского. Молодец Трамп.
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03.10.2020 13:14 Ответить
Пишуть разную фигню для рагулей, а те рады демонстрировать свою врождённую тупость.
Это всего лишь коктейль известных давно препаратов.
Но, дядько охрим у клюби сказав, шо то експериминтальный опорат.
Ура!
Дядько у сели найрозумніший, мы все слюхали и голосювали за зьольлных.
Очень довольни!
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03.10.2020 13:17 Ответить
палишься...
Трампа лікують від коронавірусу експериментальним препаратом - Цензор.НЕТ 9343
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03.10.2020 15:46 Ответить
заморят деда.
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03.10.2020 13:17 Ответить
А есть ли у него вирус?
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03.10.2020 13:28 Ответить
ему всего то надо пару детективов и 3 дня без посетителей отлежаться )))
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03.10.2020 13:29 Ответить
судя по шухеру видимо шо то есть, но к врачикам тока попади, они столько всего найдут, шо самому непонятно станет как ты еще вздрагиваешь.
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03.10.2020 13:36 Ответить
Ну с врачами понятно, они везде такие. Просто как-то странно применение этого мало испытанного препарата.
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03.10.2020 13:40 Ответить
пока шо информации ноль - никаких официальных заявлений, все на уровне догадок и додумок, а тут уже у кого на шо фантазии хватает...
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03.10.2020 13:45 Ответить
Медвежья болезнь у него после дебатов. Очухивается.
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03.10.2020 13:50 Ответить
Как-то удивительно у вас гласность за 5 лет реформировалась. Обычно каждый чих президента был информативен.
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03.10.2020 14:41 Ответить
есть такое - совсем не та уже страна...
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03.10.2020 14:57 Ответить
есть проблемы с дыханием и выглядит очень уставшим.
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03.10.2020 13:50 Ответить
не исключается, шо ето может быть просто вариант "побега" по рыжему так
и попытка оттянуть выборы, хотя мое мнение - он таки де то ту микробу заглотил,

все делал, шо бы ето произошло.
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03.10.2020 14:18 Ответить
Если проблема с дыханием - вероятно лёгкие все же задело. Не удивительно, возраст-то далеко не юношеский
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03.10.2020 14:43 Ответить
В районе Камчатки отравили Тихий океан.Гибнет все в воде,которая стала коричнево-желтой.
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03.10.2020 13:17 Ответить
У Трампа алиби.
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03.10.2020 13:36 Ответить
https://meduza.io/feature/2020/10/02/halaktyrskiy-plyazh-glavnoe-mesto-dlya-serfinga-na-kamchatke-no-teper-tam-nelzya-zahodit-v-vodu таки да
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03.10.2020 14:04 Ответить
Это кацапы одежду Навального простирнули перед отсылкой в Германию...
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03.10.2020 16:53 Ответить
Трамп "захворів". Точніше отримав позитивний результат фуфлотесту. Саме в цьому нічого дивного. "Усі там будемо".
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
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03.10.2020 13:57 Ответить
Если человек хочет жить, то медицина бессильна! (с)
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03.10.2020 14:04 Ответить
Трампу покуй его вылечат при любых расскладах ..
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03.10.2020 14:17 Ответить
Главное чтоб єта путлерская шлюха Байдена не заразила.
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03.10.2020 15:05 Ответить
служба безопасности Трампа действИтельно допустила проводить эксперименты над подопытным Президентом США???..
сразу после исследований в "лаборатории в культурах клітин", вместе (после) с пятью сотнями других "волонтёров"..?
имхо, прикольно-фантастический пиар
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03.10.2020 15:44 Ответить
Трампа излечут американскими лекарствами,а то времья"зе" ужо метит с "епицентром" китайскую куйню на сотни млн баксов...
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03.10.2020 15:53 Ответить
Ему бы лекарство от патологической лживости и слабоумия.
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03.10.2020 16:00 Ответить
Не знаю чем он там лечится ( и лечится ли вообще кстати, такой вариант тоже отбрасывать нельзя от такого жулика и проходимца), но если он "одужает" то допускаю что следующим его шагом станет РЕКЛАМА рашенкой вакцины от коронавируса под громким названием " Спутник", которую Путинило активно продвигает на мировой рынок обязав Лукашенко и Мадуро вакцинировать ей венесуэльцев и белорусов как подопытных кроликов)
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03.10.2020 16:43 Ответить
Плацебо походу.
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03.10.2020 16:44 Ответить
Не "плацебо", а ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА !
Учитесь у хабадников делать бабло из ничего.
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04.10.2020 08:59 Ответить
Да лучше бы и не лечили .......
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03.10.2020 21:12 Ответить
Да это пиар-акция по сбыту вакцины: там же ясно сказано действует 4-6 недель.
А потом надо покупать и вкалывать снова - это вам не "рога и копыта".
Э, это трамповская реклама.
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04.10.2020 08:57 Ответить
 
 