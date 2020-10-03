Трампа лечат от коронавируса экспериментальным препаратом
Президента США Дональда Трампа, которого ранее госпитализировали с COVID-19, лечат при помощи экспериментального препарата REGN-COV2. Это лекарство Трампу прописал его личный врач.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Экспериментальный препарат REGN-COV2, который дали заболевшему коронавирусом COVID-19 президенту США Дональду Трампу, входит в число наиболее многообещающих лекарств от этой болезни, заявил профессор Оксфордского университета Питер Хорби.
"В лаборатории в культурах клеток (у этого препарата - ИФ) был очень сильный эффект против вируса... так что возможно, среди доступных лекарств это один из наиболее многообещающих", - пояснил профессор.
Читайте на Цензор.НЕТ: Инфицированного коронавирусом Трампа госпитализировали
Он уточнил, что одна доза REGN-COV2 дает "продолжительную защиту" на период от четырех до шести недель, и что препарат подходит для пожилых пациентов.
По словам Хорби, всего REGN-COV2 получили 400 - 500 человек.
Напомним, 2 октября у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружили коронавирус. Менее чем через 24 часа после постановки диагноза политика госпитализировали. Трамп говорит, что в больницу его отправили для перестраховки, а сам он чувствует себя хорошо и продолжит управлять страной из больничной палаты.
Также на Цензор.НЕТ: Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
100%.
Через 2 недели он вылечится, всем расскажут, что он на себе опробовал новейший препарат, сделают национальным героем и быдло опять за него проголосует.
Хороший пиар ход на фоне тотального снижения рейтинга после дебатов, где он откровенно проигрывает
https://images.cnscdn.com/images/f/9/0/c/f90c381464fb37c43eeff03d895244c1/original.jpg
Он после приёма начинает петь песню "Во поле Берёза стояла,Во поле кудрявая стояла, люли люли стояла,люли люли кудрявая стояла"
В случае Трампа - ему наверное каждый день делают тесты. Нашли инфекцию в самом начале, теперь спокойно лечат. Развиться до какой то тяжёлой формы - не позволят. Поболеет с недельку - и будет как огурчик (зелёный и в пупырышках).
Это всего лишь коктейль известных давно препаратов.
Но, дядько охрим у клюби сказав, шо то експериминтальный опорат.
Ура!
Дядько у сели найрозумніший, мы все слюхали и голосювали за зьольлных.
Очень довольни!
и попытка оттянуть выборы, хотя мое мнение - он таки де то ту микробу заглотил,
все делал, шо бы ето произошло.
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
сразу после исследований в "лаборатории в культурах клітин", вместе (после) с пятью сотнями других "волонтёров"..?
имхо, прикольно-фантастический пиар
Учитесь у хабадников делать бабло из ничего.
А потом надо покупать и вкалывать снова - это вам не "рога и копыта".
Э, это трамповская реклама.