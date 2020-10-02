Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление

Джо Байден пожелал своему основному конкуренту на выборах президента США Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Байден написал, что его мысли и мысли его супруги с Трампом и первой леди США.

"Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - отметил он.

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Напомним, 2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус.