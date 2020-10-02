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Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление
Джо Байден пожелал своему основному конкуренту на выборах президента США Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса.
Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Байден написал, что его мысли и мысли его супруги с Трампом и первой леди США.
"Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - отметил он.
Напомним, 2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус.
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показать весь комментарий02.10.2020 16:43 Ответить Ссылка
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Российская журналистка покончила с собой у здания МВД
Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» https://lenta.ru/tags/persons/slavina-irina/ Ирина Славина покончила с собой у здания https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/ МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Незадолго до этого российская журналистка опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
1 октября сообщалось, что утром у журналистки провели обыск. В комментарии https://lenta.ru/tags/organizations/eho-moskvy/ «Эху Москвы» Славина сообщила, что искали материалы, связанные с «Открытой Россией». Она добавила, что у нее изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.
В общении с NN.ru главред издания рассказала, что на обысках, начавшихся с шести утра, были более десяти человек, в том числе двое понятных, которых силовики привезли сами. По ее словам, сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Славина уточнила, что так и не получила от них протокола изъятых вещей.