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Новости Коронавирус и карантин
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Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление

Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление

Джо Байден пожелал своему основному конкуренту на выборах президента США Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Байден написал, что его мысли и мысли его супруги с Трампом и первой леди США.

"Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", - отметил он.

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Напомним, 2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус.

Байден Джо (2795) карантин (16729) Трамп Дональд (5635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
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Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление - Цензор.НЕТ 4854
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02.10.2020 16:43 Ответить
+8
Трамп в гостях у Пшонки?
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02.10.2020 18:51 Ответить
+5
Умно.
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02.10.2020 16:43 Ответить
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https://ibigdan.livejournal.com/25683420.html Первый симптом COVID-19 - потеря вкуса

Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление - Цензор.НЕТ 4854
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02.10.2020 16:43 Ответить
Трамп в гостях у Пшонки?
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02.10.2020 18:51 Ответить
Умно.
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02.10.2020 16:43 Ответить
Аминь
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02.10.2020 16:43 Ответить
Піар на Трампові.
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02.10.2020 16:52 Ответить
«2 октября 2020
Российская журналистка покончила с собой у здания МВД

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» https://lenta.ru/tags/persons/slavina-irina/ Ирина Славина покончила с собой у здания https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/ МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Незадолго до этого российская журналистка опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
1 октября сообщалось, что утром у журналистки провели обыск. В комментарии https://lenta.ru/tags/organizations/eho-moskvy/ «Эху Москвы» Славина сообщила, что искали материалы, связанные с «Открытой Россией». Она добавила, что у нее изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.
В общении с NN.ru главред издания рассказала, что на обысках, начавшихся с шести утра, были более десяти человек, в том числе двое понятных, которых силовики привезли сами. По ее словам, сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Славина уточнила, что так и не получила от них протокола изъятых вещей.
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02.10.2020 17:01 Ответить
Благородно) А у скабеевой уже не только Трампа похоронили, но и Байдана...вот же суки
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02.10.2020 17:08 Ответить
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02.10.2020 17:45 Ответить
Перший раунд дебатів Трамп з тріском програв Байдену, навіть республіканці це визнали. А попереду ще два, прогнозовано теж для нього розгромних, тому щоб уникнути всеамериканського позору, найкращий вихід закритись на самоізоляції.
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02.10.2020 18:01 Ответить
профессиональный лицемер.
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02.10.2020 18:29 Ответить
Типа -добрый христианин
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02.10.2020 19:11 Ответить
Йому вигідно змагатись у виборах проти Трампа, бо в того значний антирейтинг. Якщо появиться якийсь інший лідер шанси міняються і він може програти.
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02.10.2020 20:09 Ответить
 
 