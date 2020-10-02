Байден: Молюся за Трампа і його швидке одужання

Джо Байден побажав своєму основному конкурентові на виборах президента США Дональду Трампу і його дружині Меланії якнайшвидшого одужання від коронавірусу.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Байден написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США.

"Ми продовжимо молитися за здоров'я і безпеку президента та його сім'ї", - зазначив він.

Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп оголосив, що у нього та дружини Меланії виявили коронавірус.

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