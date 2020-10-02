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Новини Коронавірус і карантин
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Байден: Молюся за Трампа і його швидке одужання

Байден: Молюся за Трампа і його швидке одужання

Джо Байден побажав своєму основному конкурентові на виборах президента США Дональду Трампу і його дружині Меланії якнайшвидшого одужання від коронавірусу.

Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Байден написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США.

"Ми продовжимо молитися за здоров'я і безпеку президента та його сім'ї", - зазначив він.

Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп оголосив, що у нього та дружини Меланії виявили коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа і його дружини виявили коронавірус

Автор: 

Байден Джо (2893) карантин (18172) Трамп Дональд (6089) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
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Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление - Цензор.НЕТ 4854
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02.10.2020 16:43 Відповісти
+8
Трамп в гостях у Пшонки?
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02.10.2020 18:51 Відповісти
+5
Умно.
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02.10.2020 16:43 Відповісти
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https://ibigdan.livejournal.com/25683420.html Первый симптом COVID-19 - потеря вкуса

Байден: Молюсь за Трампа и его скорейшее выздоровление - Цензор.НЕТ 4854
показати весь коментар
02.10.2020 16:43 Відповісти
Трамп в гостях у Пшонки?
показати весь коментар
02.10.2020 18:51 Відповісти
Умно.
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02.10.2020 16:43 Відповісти
Аминь
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02.10.2020 16:43 Відповісти
Піар на Трампові.
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02.10.2020 16:52 Відповісти
«2 октября 2020
Российская журналистка покончила с собой у здания МВД

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» https://lenta.ru/tags/persons/slavina-irina/ Ирина Славина покончила с собой у здания https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/ МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Незадолго до этого российская журналистка опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
1 октября сообщалось, что утром у журналистки провели обыск. В комментарии https://lenta.ru/tags/organizations/eho-moskvy/ «Эху Москвы» Славина сообщила, что искали материалы, связанные с «Открытой Россией». Она добавила, что у нее изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.
В общении с NN.ru главред издания рассказала, что на обысках, начавшихся с шести утра, были более десяти человек, в том числе двое понятных, которых силовики привезли сами. По ее словам, сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Славина уточнила, что так и не получила от них протокола изъятых вещей.
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02.10.2020 17:01 Відповісти
Благородно) А у скабеевой уже не только Трампа похоронили, но и Байдана...вот же суки
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02.10.2020 17:08 Відповісти
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02.10.2020 17:45 Відповісти
Перший раунд дебатів Трамп з тріском програв Байдену, навіть республіканці це визнали. А попереду ще два, прогнозовано теж для нього розгромних, тому щоб уникнути всеамериканського позору, найкращий вихід закритись на самоізоляції.
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02.10.2020 18:01 Відповісти
профессиональный лицемер.
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02.10.2020 18:29 Відповісти
Типа -добрый христианин
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02.10.2020 19:11 Відповісти
Йому вигідно змагатись у виборах проти Трампа, бо в того значний антирейтинг. Якщо появиться якийсь інший лідер шанси міняються і він може програти.
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02.10.2020 20:09 Відповісти
 
 