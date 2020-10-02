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Байден: Молюся за Трампа і його швидке одужання
Джо Байден побажав своєму основному конкурентові на виборах президента США Дональду Трампу і його дружині Меланії якнайшвидшого одужання від коронавірусу.
Про це він написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Байден написав, що його думки і думки його дружини з Трампом і першою леді США.
"Ми продовжимо молитися за здоров'я і безпеку президента та його сім'ї", - зазначив він.
Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп оголосив, що у нього та дружини Меланії виявили коронавірус.
Топ коментарі
+14 Маркиз
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+8 Vladyslav
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+5 Anatoliy Bezsmertnyi
показати весь коментар02.10.2020 16:43 Відповісти Посилання
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Российская журналистка покончила с собой у здания МВД
Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» https://lenta.ru/tags/persons/slavina-irina/ Ирина Славина покончила с собой у здания https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/ МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Незадолго до этого российская журналистка опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
1 октября сообщалось, что утром у журналистки провели обыск. В комментарии https://lenta.ru/tags/organizations/eho-moskvy/ «Эху Москвы» Славина сообщила, что искали материалы, связанные с «Открытой Россией». Она добавила, что у нее изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.
В общении с NN.ru главред издания рассказала, что на обысках, начавшихся с шести утра, были более десяти человек, в том числе двое понятных, которых силовики привезли сами. По ее словам, сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Славина уточнила, что так и не получила от них протокола изъятых вещей.