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Байден стал победителем первых предвыборных дебатов в США, - опрос

Байден стал победителем первых предвыборных дебатов в США, - опрос

Победителем первого раунда очных дебатов между кандидатами в президенты США президентом страны Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом стал Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с компанией SSRS.

Так, 6 из 10 смотревших дебаты сказали, что Байден лучше справился с задачей, и только 28% сказали, что лучшим был Трамп.

65% опрошенных телеканалом респондентов сказали, что ответы Байдена были более правдивыми, чем ответы Трампа, 29% сочли более правдивыми ответы Трампа, чем ответы Байдена.

Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. 10% считают, что результат ничейный. При этом только 17% участников опроса назвали дебаты информативными, большинство (69%) были раздражены мероприятием, 31% опрошенных заявили, что дебаты имели развлекательный характер, еще у 19% возникли пессимистические настроения.

Читайте также: Первые предвыборные дебаты в США: Байден назвал Трампа "щенком Путина", Трамп вспомнил сына Байдена Хантера

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Байден Джо (2794) дебаты (437) опрос (2853) США (27090) Трамп Дональд (5619)


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Топ комментарии
+15
Встретилось на просторах Инета

Выяснилось, что у ТРАМПА долг почти 500 млн. долларов. И есть подозрение, что должен он кремлевскому карлику

Уточнение по долгам ТРАМПА. У него ДОЛГ в $420 млн.
Скоро надо отдавать. Отдавать нечем.
По данным ΝΥΤ ТРАМП брал деньги у Дойче Банка на покупку отелей
Washington Нotel и Doral golf resort.
Оба отеля убыточны.
Гарантом по кредитам выступил, внимание - госбанк России ВТБ
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30.09.2020 14:23
+12
І шо? Клінтонша теж "перемагала", а тоді - кацапи "хрясь!" і Президент Ю Ес Ей - рудий збочинець!
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30.09.2020 14:17
+12
Байден придёт-порядок наведёт !!! Мои родственники живущие в США говорят ,что у Трампа НЕТ не единого шанса .
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30.09.2020 14:19
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Страница 2 из 2
Все єто прежде всего заслуга республиканской партии + попьітка отвести от себя подозрения в связях с путиньім в связи с расследованием в конгрессе. Откуда уверенность, что во время второго президентского срока, когда трампу будет нечего терять, он не изменит курс? Проблема трампа в том, что он не совсем адекватньій и ослабляет США изнутри, поляризируя общество и сталкивая различньіе социальньіе группьі между собой.
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30.09.2020 15:32 Ответить
Я не обсуждаю его внутреннюю политику. Моя позиция - для Украины он был гораздо бучше Обамы. При этом, местная тусовка на Обаму молилась а Трампа поливает грязью, основываясь на фейках про "связи с Россией".
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30.09.2020 15:47 Ответить
Обама ужасен был во всем. Единственная причина почему он не считается плохим президентом - он полуафриканец и постоянный пиар.
На внешнем фронте он провалился везде. Предал союзников, развязал несколько войн, при нем появился ИГИЛ из-за его нелепых дел, он легализовал Иран с Кубой и их вечную диктатуру. Далее он прослушивал Меркель и Саркози, что было скандалом. При Обаме были шпионские скандалы с Ассанжем и Сноуденом, которые подорвали доверие к Америке.

А теперь сравни с Трампом. Трамп установил мир на Ближнем Востоке, не начал ни одной войны, не потерял никаких союзников, мешает России и Китае растить свое влияние в регионах.

Но дурачки этого не видят. Вот Байден он был же вторым человеком Обамы и значительная часть провалов на его совести. Боязно мне за таких лидеров.
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30.09.2020 15:55 Ответить
Какие группы он между собой сталкивает? Я пока что вижу погромы, организованные всякими блмами, антифа и прочим шлаком, симпатизирующим комунякам из демократической партии.
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30.09.2020 19:46 Ответить
Тьі видишь только то, что хочешь видеть. Трамп єто рассист и нацик, которьій не осудил убийства темнокожих демонстрантов, а искал оправдания для убийц. Трамп єто тупой нарцисс, которьій заявляет что не покинет бельій дом и призьівает своих сторонников (с оружием и мозгом размера амебьі) вьіходить на улицу в случае его поражения, которьій заранее исключает возможность своего поражения, ставя под угрозу институт президенства и безопасность в стране
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30.09.2020 21:24 Ответить
Ну, ********* поклонники есть у любой партии, а вот ********* президента встретишь редко. В том то и разница между дебилом на улице и дебилом на вьісшей гос. должности, что у них разньіе возможности проявить свой идиотизм.
Вьіборьі в США имеют влияние на весь мир и потому интерес к ним вьісокий везде, в том числе и в Германии, и видно отсюда немало, аналитики здесь хватает.
Я, кстати, всегда бьіл сторонником республиканской партии, но трамп єто no go.
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30.09.2020 22:42 Ответить
+100500
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30.09.2020 23:32 Ответить
Порохоботи за Байдена-Сороса, зелеботи за Трампа-Хабад.
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30.09.2020 15:26 Ответить
Все набагато простіше . Порохоботи за того хто ( образно ) х.йла , стане нарешті називати - х.йлом . Інше не так важливо . .

Якщо на це зважиться Трамп , підтримка порохоботів буде на його боці .
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30.09.2020 15:52 Ответить
Як би до виборів дідусі ласти не склеїли.
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30.09.2020 15:30 Ответить
Не так вплинуть дебати на результат голосування, як доведення факту, що Трамп уникав сплати податків.
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30.09.2020 16:22 Ответить
CNN - демократические fake news.
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30.09.2020 18:47 Ответить
Самая клубничка начнёт всплывать ближе к голосованию.
Трампу припомнят и Манафорта, и неестественно близкие отношения с дочерью,
всплывут новые разоблачения периода когда он вёл конкурсы красоты -
на этом фоне твёрдый католик Байден будет всегда побеждать.
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30.09.2020 18:53 Ответить
Байден настолько хороший католик, что его Католическая Церковь от причастия отлучила.
https://strana.ua/news/230439-dzho-bajdenu-otkazali-v-prichastii-iz-za-abortov.html https://news.am/rus/news/541508.html
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30.09.2020 19:47 Ответить
Из-за позиции по абортам.
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09.10.2020 06:21 Ответить
А на когда назначена дуэль на костылях?
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30.09.2020 23:27 Ответить
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