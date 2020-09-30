Байден стал победителем первых предвыборных дебатов в США, - опрос
Победителем первого раунда очных дебатов между кандидатами в президенты США президентом страны Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом стал Байден.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с компанией SSRS.
Так, 6 из 10 смотревших дебаты сказали, что Байден лучше справился с задачей, и только 28% сказали, что лучшим был Трамп.
65% опрошенных телеканалом респондентов сказали, что ответы Байдена были более правдивыми, чем ответы Трампа, 29% сочли более правдивыми ответы Трампа, чем ответы Байдена.
Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. 10% считают, что результат ничейный. При этом только 17% участников опроса назвали дебаты информативными, большинство (69%) были раздражены мероприятием, 31% опрошенных заявили, что дебаты имели развлекательный характер, еще у 19% возникли пессимистические настроения.
Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.
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На внешнем фронте он провалился везде. Предал союзников, развязал несколько войн, при нем появился ИГИЛ из-за его нелепых дел, он легализовал Иран с Кубой и их вечную диктатуру. Далее он прослушивал Меркель и Саркози, что было скандалом. При Обаме были шпионские скандалы с Ассанжем и Сноуденом, которые подорвали доверие к Америке.
А теперь сравни с Трампом. Трамп установил мир на Ближнем Востоке, не начал ни одной войны, не потерял никаких союзников, мешает России и Китае растить свое влияние в регионах.
Но дурачки этого не видят. Вот Байден он был же вторым человеком Обамы и значительная часть провалов на его совести. Боязно мне за таких лидеров.
Вьіборьі в США имеют влияние на весь мир и потому интерес к ним вьісокий везде, в том числе и в Германии, и видно отсюда немало, аналитики здесь хватает.
Я, кстати, всегда бьіл сторонником республиканской партии, но трамп єто no go.
Якщо на це зважиться Трамп , підтримка порохоботів буде на його боці .
Трампу припомнят и Манафорта, и неестественно близкие отношения с дочерью,
всплывут новые разоблачения периода когда он вёл конкурсы красоты -
на этом фоне твёрдый католик Байден будет всегда побеждать.
https://strana.ua/news/230439-dzho-bajdenu-otkazali-v-prichastii-iz-za-abortov.html https://news.am/rus/news/541508.html