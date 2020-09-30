Байден стал победителем первых предвыборных дебатов в США, - опрос

Победителем первого раунда очных дебатов между кандидатами в президенты США президентом страны Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом стал Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с компанией SSRS.



Так, 6 из 10 смотревших дебаты сказали, что Байден лучше справился с задачей, и только 28% сказали, что лучшим был Трамп.



65% опрошенных телеканалом респондентов сказали, что ответы Байдена были более правдивыми, чем ответы Трампа, 29% сочли более правдивыми ответы Трампа, чем ответы Байдена.



Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. 10% считают, что результат ничейный. При этом только 17% участников опроса назвали дебаты информативными, большинство (69%) были раздражены мероприятием, 31% опрошенных заявили, что дебаты имели развлекательный характер, еще у 19% возникли пессимистические настроения.

Читайте также: Первые предвыборные дебаты в США: Байден назвал Трампа "щенком Путина", Трамп вспомнил сына Байдена Хантера

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября.