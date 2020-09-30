Байден став переможцем перших передвиборчих дебатів у США, - опитування

Переможцем першого раунду очних дебатів між кандидатами в президенти США президентом країни Дональдом Трампом і колишнім віцепрезидентом Джо Байденом став Байден.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного телеканалом CNN спільно з компанією SSRS.

Так, 6 з 10 осіб, які дивилися дебати, сказали, що Байден краще впорався із завданням, і тільки 28% сказали, що найкращим був Трамп.

65% опитаних телеканалом респондентів сказали, що відповіді Байдена були більш правдивими, ніж відповіді Трампа, 29% визнали більш правдивими відповіді Трампа, ніж відповіді Байдена.

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Опитування CBS News показало, що переможцем дебатів Байдена вважають 48% глядачів, Трампа - 41%. 10% вважають, що результат нічийний. При цьому тільки 17% учасників опитування назвали дебати інформативними, більшість (69%) були роздратовані заходом, 31% опитаних заявили, що дебати мали розважальний характер, ще у 19% виникли песимістичні настрої.

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада.