Байден став переможцем перших передвиборчих дебатів у США, - опитування
Переможцем першого раунду очних дебатів між кандидатами в президенти США президентом країни Дональдом Трампом і колишнім віцепрезидентом Джо Байденом став Байден.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного телеканалом CNN спільно з компанією SSRS.
Так, 6 з 10 осіб, які дивилися дебати, сказали, що Байден краще впорався із завданням, і тільки 28% сказали, що найкращим був Трамп.
65% опитаних телеканалом респондентів сказали, що відповіді Байдена були більш правдивими, ніж відповіді Трампа, 29% визнали більш правдивими відповіді Трампа, ніж відповіді Байдена.
Опитування CBS News показало, що переможцем дебатів Байдена вважають 48% глядачів, Трампа - 41%. 10% вважають, що результат нічийний. При цьому тільки 17% учасників опитування назвали дебати інформативними, більшість (69%) були роздратовані заходом, 31% опитаних заявили, що дебати мали розважальний характер, ще у 19% виникли песимістичні настрої.
Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада.
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На внешнем фронте он провалился везде. Предал союзников, развязал несколько войн, при нем появился ИГИЛ из-за его нелепых дел, он легализовал Иран с Кубой и их вечную диктатуру. Далее он прослушивал Меркель и Саркози, что было скандалом. При Обаме были шпионские скандалы с Ассанжем и Сноуденом, которые подорвали доверие к Америке.
А теперь сравни с Трампом. Трамп установил мир на Ближнем Востоке, не начал ни одной войны, не потерял никаких союзников, мешает России и Китае растить свое влияние в регионах.
Но дурачки этого не видят. Вот Байден он был же вторым человеком Обамы и значительная часть провалов на его совести. Боязно мне за таких лидеров.
Вьіборьі в США имеют влияние на весь мир и потому интерес к ним вьісокий везде, в том числе и в Германии, и видно отсюда немало, аналитики здесь хватает.
Я, кстати, всегда бьіл сторонником республиканской партии, но трамп єто no go.
Якщо на це зважиться Трамп , підтримка порохоботів буде на його боці .
Трампу припомнят и Манафорта, и неестественно близкие отношения с дочерью,
всплывут новые разоблачения периода когда он вёл конкурсы красоты -
на этом фоне твёрдый католик Байден будет всегда побеждать.
https://strana.ua/news/230439-dzho-bajdenu-otkazali-v-prichastii-iz-za-abortov.html https://news.am/rus/news/541508.html