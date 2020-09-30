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Перед дебатами з Трампом Байден оприлюднив свою податкову декларацію

Перед дебатами з Трампом Байден оприлюднив свою податкову декларацію

Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США претендент від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з декларацією, в 2019 році Байден з дружиною заробили майже $985 000 і заплатили приблизно $346 000 федеральних податків.

"Американський народ заслуговує на прозорість від своїх лідерів, тому сьогодні я опублікував свою податкову декларацію", - наголосив Байден.

При цьому Байден опублікував податкову декларацію за шість годин до дебатів із чинним президентом, республіканцем Дональдом Трампом.

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Також сьогодні була опублікована податкова декларації за 2019 рік кандидата у віцепрезиденти від Демократичної партії Камали Харріс.

Харріс та її чоловік, адвокат Дуг Емхофф, повідомили про виплату майже $1,2 мільйона федеральних податків на $3,3 мільйона доходу за рік.

28 вересня видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп не платив податок на прибуток приблизно десять років до того, як він очолив США.

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Автор: 

Байден Джо (2892) декларація (1435) Трамп Дональд (6063)


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Топ коментарі
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Женя Лин - New York

Трагедия американской политики заключается в том, если другой политик позволил себе то, что позволяет Дональд Трамп, то его политическая карьера была бы навечно похоронена.

Если бы другой политик, говорил о герое вьетнамской войны то, что говорил Трамп - то его карьере был бы конец. Если бы другой политик выплачивал деньги порно-звезде за молчание - то его карьере был бы конец. Если бы другой политик высмеивал репортёра инвалида, то его карьере был бы конец. Если бы другой политик десятилетиями не платил налоги - то его карьере был бы конец.

Трагедия американской политики, что даже последние новости по поводу налогов Дональда Трампа не заставят его сторонников не проголосовать за него. Почему ? Потому что им внушили, что левый-центрист Байден опаснее чем лгущий фейк-миллиардер, не платящий налоги, "Великий Гудвин" оболванивающий свой электорат, представляющийся им талантливым бизнесменом. А на самом деле являющийся лишь голым королём, шарлатаном, играющим роль миллиардера на телевизоре.

Дональд Трамп выполнил своё предвыборное обещание, когда он обещал, что будет руководить страной как своей компанией. Потеря американского престижа в мире, растущий как дрожжах долг на пути к банкротству. Это было бы грустно если бы не было так смешно. Средне-статистический американский налогоплательщик платил больше налогов чем этот горе-бизнесмен. Электорат Трампа, кричащий о нахлебниках на их налоги, выбирает президентом самого большого нахлебника.

Разбирать, что самое скандальное в статье НЙ Таймс по большому счёту нет смысла. Провальный бизнес, списывание 70 тысяч долларов налогов за свои стрижки, выплачивание своей дочке гонорары консультанта с целью снижения налогов, в то время когда она работала на компанию. Всё скандальное. И абсолютно на всё трамповский электорат махнёт рукой.

Кто-то узнал, что-то новое о президенте ? Для кого-то его поведение было открытием ? Трамп пытался организовать саммит большой семёрки и турнир по гольфу British Open в своих резортах. Настоящий миллиардер занимался бы такой банальной спекуляцией, используя положение президента страны ?

Пожалуй самое опасное было то, что мы узнали, что у Дональда Трампа долг в 421 миллиона долларов. Мы не знаем кто давал ему эту ссуду. Мы не знаем кому он должен. Мы можем только догадываться, хотя здесь сразу вспоминается слова детей президента о вливании средств из России. А конкретно слова Эрика Трампа в 2014 году: "Мы не полагаемся на американские банки. У нас есть все необходимое финансирование из России".

Поэтому очень важно знать: кому Дональд Трамп должен сотни миллионов долларов ?

Именно поэтому необходима абсолютно полная прозрачность финансовых деклараций президента Трампа, тех самых которые он так ревностно скрывает. Личная задолженность президента - вопрос национальной безопасности США. Как написал Гари Каспаров "без полного раскрытия информации и изъятия активов мы никогда не узнаем, служат ли его действия благу нации или его личной выгоде".

Но как я сказал в самом начале, всё это будет абсолютно не важно для сторонников президента. Как сказал сам Трамп, если он завтра застрелит кого-то на 5ой авеню, то он не потеряет поддержки.

Неужели кто-то считает, что электорат Трампа не проголосует за в "долгах как в шелках", не платящего налоги банкрота ?

Уверен, что доклад НЙ Таймс ничего не изменит. Ведь пожалуй для некоторых не платить налоги это признак талантливого бизнесмена.

А то, что президент в долгах почти на 500 миллионов... Ну ведь всегда можно напугать Джо Байденом, который "отменит Бога" и целованием ботинков афроамериканцам и вуаля - "Лёня Голубков", шарлатан американской политики снова избирается президентом.
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30.09.2020 03:38
+9
он и сейчас в долгах.
ето перед IRS он маленький и худой, а когда ему нужны лоны-бабки? -
он большой и толстый, и ему давали.
такого гавнища я за 30 лет в Штатах не видел и не представлял себе,
шо такое может случиться - оказывается может.
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30.09.2020 02:18
+8
а Трамп бабло зажал для США и заплатил всего лишь тысячу долларов. не судите его строго, просто он аферист был и банкрот часто, и сидел в долгах как в шелках
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30.09.2020 02:05
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Перед дебатами с Трампом Байден обнародовал свою налоговую декларацию - Цензор.НЕТ 9059
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30.09.2020 07:10 Відповісти
Погромы и грабежи в США идут от Байдена и его демократов,это легко понять даже ребенку...
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30.09.2020 07:14 Відповісти
Как эталон "идеи" штатовских "ослов" (символ демократической партии) может служить цукермановский Фейсбук и его лицемерная либерастично-фашистская политика "политкорректности".
Вот за то, что я ненавижу оккупантов-кацапов, которые украли у моей страны приличный кусок территории и убили много тысяч украинцев, по мнению штатовских либерастов и фальшивых демократов, меня банят на 30 дней "за язык ненависти". А что я должен делать, чтоб соответствовать идиотским правилам этих лицемеров? Возлюбить оккупанта и разводить розовые слюни и сопли, чтоб понравится калифорнийским цукераманам и кирзовым ********? Лицемерно скрывать свою ненависть к кацапам?

Не знаю, как там Трамплин уклонялся от уплаты налогов, но никто его пока за это в США не преследовал и он не осужден за это. А что "ослы" лицемерные мрази - это видно по множеству их дел и делишек в отношении Украины. Ихнего Хусейновича повесить за шашни с ****** надо. И старикашку Байдена с Хусейном Обамой заодно.
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30.09.2020 08:51 Відповісти
Перед дебатами з Трампом Байден оприлюднив свою податкову декларацію - Цензор.НЕТ 2477
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30.09.2020 08:52 Відповісти
Українці що голосують в США за Байдена. Байден це майбутнє Америки.
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30.09.2020 08:27 Відповісти
Та что там какой-то байден?! Давай уже Хусейна ІІ Бамбамыча. Если презом США в этом году станет Байден с обозом лицемерных либерастов-интернационалистов, то следующим за ним будет " ... буде чорношкіра собака-карлик без ніг, албанського походження, яка прийняла іслам, прославляє Шіву, яку згвалтували в дитинстві, з бідної сім'ї, і яка народилась в гетто!" (с).
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30.09.2020 09:00 Відповісти
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден во время первых предвыборных теледебатов НАЗВАЛ ДОНАЛЬДА ТРАМПА «ЩЕНКОМ ПУТИНА».


«Под руководством этого президента [Трампа] мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими», - заявил Байден. Он добавил «ясно давал понять» президенту Владимиру Путину, «что мы не пойдем на его уловки», в то время как Трамп - «щенок Путина».
По словам Байдена, Трамп «все еще отказывается даже сказать что-либо Путину о наградах за головы американских солдат». Он также назвал Трампа «худшим президентом в истории США».
В июле газета The New York Times https://tvrain.ru/news/*****************************************************************************-511430/ сообщила , что российская военная разведка якобы предлагала награду боевикам, связанным с «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России), за убийство солдат международной коалиции в Афганистане. Тогда Трамп назвал фейковой информацию о сговоре России с «Талибами». В Кремле заявили, что не слышали об этих обвинениях.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Партию демократов представляет бывший вице-президент Джо Байден, а партию демократов - действующий глава страны Дональд Трамп.
https://tvrain.ru/news/bajden_nazval_trampa_schenkom_putina-516890/
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30.09.2020 11:15 Відповісти
Эпоха даже не авантюристов, а - аферистов. В представлении их поклонников, иначе создать свое благополучие (долгой учебой, трудом, постоянным развитием) не их удел. Поэтому любые аферы - это признак ловкости, а не преступления. Похоже протестантские принципы переживают трудные времена.
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30.09.2020 08:59 Відповісти
БАЙДЕН

https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-ezdit-k-avakovu-video-novosti-ukrainy-50052444.html В 1965 году окончил университет Дэлавера, где получил степень бакалавра политологии и истории.
В 1968 году окончил докторантуру юридической школы Сиракузского университета в Нью-Йорке
В 1969 году Байден основал частную юридическую фирму и вступил в Демократическую партию.
До 2009 года избиратели постоянно переизбирали его на этот пост. Свою деятельность в сенате Байден сосредоточил вокруг вопросов защиты экологии и гражданских прав.
В сфере внешней политики он поддерживал диалог с СССР по поводу сокращения ядерных вооружений. В 1983 году он выступил против Стратегической оборонной инициативы противоракетной обороны администрации Рейгана, которую считал нарушением договоров, ранее достигнутых США с СССР.
Был одним из главных оппонентов выхода США из советско-американского договора по ПРО 1972 года в 2001 году, считал, что это негативно отразится на отношениях с Россией.

Выступает за увеличение государственного финансирования альтернативных источников энергии для борьбы с глобальным потеплением. Считает себя ревностным католиком.
Неоднократно выступал против дискриминации по цвету кожи, гендеру, вероисповеданию и сексуальной ориентации.
С 2007 года занимает пост генерального прокурора штата Дэлавер.
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30.09.2020 10:58 Відповісти
Модератором первой встречи был журналист Крис Уоллес, однако ему не удалось сдержать эмоции двух политиков. Трамп с первой секунды начал перебивать Байдена и не давал ему сказать ни слова.
В ответ на это Байден обзывал Трампа КЛОУНОМ
https://www.dialog.ua/world/216131_1601448943
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30.09.2020 11:22 Відповісти
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