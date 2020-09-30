Перед дебатами з Трампом Байден оприлюднив свою податкову декларацію

Напередодні перших публічних телевізійних дебатів кандидатів у президенти США претендент від Демократичної партії Джо Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з декларацією, в 2019 році Байден з дружиною заробили майже $985 000 і заплатили приблизно $346 000 федеральних податків.

"Американський народ заслуговує на прозорість від своїх лідерів, тому сьогодні я опублікував свою податкову декларацію", - наголосив Байден.

При цьому Байден опублікував податкову декларацію за шість годин до дебатів із чинним президентом, республіканцем Дональдом Трампом.

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Також сьогодні була опублікована податкова декларації за 2019 рік кандидата у віцепрезиденти від Демократичної партії Камали Харріс.

Харріс та її чоловік, адвокат Дуг Емхофф, повідомили про виплату майже $1,2 мільйона федеральних податків на $3,3 мільйона доходу за рік.

28 вересня видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп не платив податок на прибуток приблизно десять років до того, як він очолив США.

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