Перед дебатами с Трампом Байден обнародовал свою налоговую декларацию
Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США претендент от Демократической партии Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters
Согласно декларации, в 2019 году Байден с женой заработали почти $ 985 000 и заплатили около $ 346 000 федеральных налогов.
"Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому сегодня я опубликовал свою налоговую декларацию", - подчеркнул Байден.
При этом Байден опубликовал налоговую декларацию за шесть часов до дебатов с действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.
Также сегодня была опубликована налоговая декларации по 2019 кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис.
Харрис и ее муж, адвокат Дуг Эмхофф, сообщили о выплате около $ 1,2 миллиона федеральных налогов на $ 3,3 миллиона дохода за год.
28 сентября издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не платил налог на прибыль около десятка лет до того, как он возглавил США
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Вот за то, что я ненавижу оккупантов-кацапов, которые украли у моей страны приличный кусок территории и убили много тысяч украинцев, по мнению штатовских либерастов и фальшивых демократов, меня банят на 30 дней "за язык ненависти". А что я должен делать, чтоб соответствовать идиотским правилам этих лицемеров? Возлюбить оккупанта и разводить розовые слюни и сопли, чтоб понравится калифорнийским цукераманам и кирзовым ********? Лицемерно скрывать свою ненависть к кацапам?
Не знаю, как там Трамплин уклонялся от уплаты налогов, но никто его пока за это в США не преследовал и он не осужден за это. А что "ослы" лицемерные мрази - это видно по множеству их дел и делишек в отношении Украины. Ихнего Хусейновича повесить за шашни с ****** надо. И старикашку Байдена с Хусейном Обамой заодно.
«Под руководством этого президента [Трампа] мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими», - заявил Байден. Он добавил «ясно давал понять» президенту Владимиру Путину, «что мы не пойдем на его уловки», в то время как Трамп - «щенок Путина».
По словам Байдена, Трамп «все еще отказывается даже сказать что-либо Путину о наградах за головы американских солдат». Он также назвал Трампа «худшим президентом в истории США».
В июле газета The New York Times https://tvrain.ru/news/*****************************************************************************-511430/ сообщила , что российская военная разведка якобы предлагала награду боевикам, связанным с «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России), за убийство солдат международной коалиции в Афганистане. Тогда Трамп назвал фейковой информацию о сговоре России с «Талибами». В Кремле заявили, что не слышали об этих обвинениях.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Партию демократов представляет бывший вице-президент Джо Байден, а партию демократов - действующий глава страны Дональд Трамп.
https://tvrain.ru/news/bajden_nazval_trampa_schenkom_putina-516890/
https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-ezdit-k-avakovu-video-novosti-ukrainy-50052444.html В 1965 году окончил университет Дэлавера, где получил степень бакалавра политологии и истории.
В 1968 году окончил докторантуру юридической школы Сиракузского университета в Нью-Йорке
В 1969 году Байден основал частную юридическую фирму и вступил в Демократическую партию.
До 2009 года избиратели постоянно переизбирали его на этот пост. Свою деятельность в сенате Байден сосредоточил вокруг вопросов защиты экологии и гражданских прав.
В сфере внешней политики он поддерживал диалог с СССР по поводу сокращения ядерных вооружений. В 1983 году он выступил против Стратегической оборонной инициативы противоракетной обороны администрации Рейгана, которую считал нарушением договоров, ранее достигнутых США с СССР.
Был одним из главных оппонентов выхода США из советско-американского договора по ПРО 1972 года в 2001 году, считал, что это негативно отразится на отношениях с Россией.
Выступает за увеличение государственного финансирования альтернативных источников энергии для борьбы с глобальным потеплением. Считает себя ревностным католиком.
Неоднократно выступал против дискриминации по цвету кожи, гендеру, вероисповеданию и сексуальной ориентации.
С 2007 года занимает пост генерального прокурора штата Дэлавер.
В ответ на это Байден обзывал Трампа КЛОУНОМ
https://www.dialog.ua/world/216131_1601448943