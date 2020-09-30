Перед дебатами с Трампом Байден обнародовал свою налоговую декларацию

Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США претендент от Демократической партии Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

Согласно декларации, в 2019 году Байден с женой заработали почти $ 985 000 и заплатили около $ 346 000 федеральных налогов.

"Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому сегодня я опубликовал свою налоговую декларацию", - подчеркнул Байден.

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При этом Байден опубликовал налоговую декларацию за шесть часов до дебатов с действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Также сегодня была опубликована налоговая декларации по 2019 кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

Харрис и ее муж, адвокат Дуг Эмхофф, сообщили о выплате около $ 1,2 миллиона федеральных налогов на $ 3,3 миллиона дохода за год.

28 сентября издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп не платил налог на прибыль около десятка лет до того, как он возглавил США

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