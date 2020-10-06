Минздрав планирует к декабрю проводить до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки
Министерство здравоохранения намерено нарастить лабораторные мощности, чтобы к декабрю проводить до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.
"В апреле, когда я возглавил министерство, у нас была полностью разрушена система лабораторий. Тогда делали 200 тестов в сутки. Сейчас, если мы говорим о ПЦР-тестировании, то проводится около 30 тыс. в день. Теперь наша цель, которую мы ставим по ПЦР-тестированию, - достичь 50 тыс. в сутки ", - сказал глава Минздрава Степанов.
"Мы постоянно переучиваем работников лабораторий и покупаем необходимое оборудование. Кроме того, недавно появилась еще одна разновидность тестов - тесты на антиген, которые только сейчас начали появляться на рынке. Есть даже украинские производители. Все это мы будем использовать", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По состоянию на 6 октября заполненность больниц, отведенных для лечения пациентов с COVID-19, составляет 57%.Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные https://moz.gov.ua/uploads/5/26493-oznaky_06102020.pdf Министерства здравоохранения.В Киеве и 14 регионах показатели загруженности больниц первой волны превышают 50%. В целом по Украине загруженность больниц первой волны за последние 5 дней составляет 57,7% (подтвержденные и подозрительные случаи).В Киеве загруженность больниц первой волны состоянию на 6 октября составляет 72,4%.Самый высокий показатель в Донецкой области - 94,9%, Луганской области - 90,5%, Одесской области - 77,6%.https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3112730-v-ukraine-zapolnennost-covidbolnic-sostavlaet-57-minzdrav.html
))
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Президент не может лично встречать самолеты из Китая по причине острой стадии заболевания.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.