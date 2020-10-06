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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав планирует к декабрю проводить до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки

Минздрав планирует к декабрю проводить до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки

Министерство здравоохранения намерено нарастить лабораторные мощности, чтобы к декабрю проводить до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

"В апреле, когда я возглавил министерство, у нас была полностью разрушена система лабораторий. Тогда делали 200 тестов в сутки. Сейчас, если мы говорим о ПЦР-тестировании, то проводится около 30 тыс. в день. Теперь наша цель, которую мы ставим по ПЦР-тестированию, - достичь 50 тыс. в сутки ", - сказал глава Минздрава Степанов.

"Мы постоянно переучиваем работников лабораторий и покупаем необходимое оборудование. Кроме того, недавно появилась еще одна разновидность тестов - тесты на антиген, которые только сейчас начали появляться на рынке. Есть даже украинские производители. Все это мы будем использовать", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ зарегистрировала 2 теста на COVID-19, которые показывают результат уже через 15-30 минут

Минздрав планирует к декабрю проводить до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки 01

карантин (16729) Минздрав (4903) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Президент не может лично встречать самолеты из Китая по причине острой стадии заболевания.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.
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06.10.2020 14:49 Ответить
+1
Супруншу - взад!!
))
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06.10.2020 14:45 Ответить
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Если останется кому их проводить ...
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06.10.2020 14:36 Ответить
Тесты проводят не для определения коронавируса, они его вообще не определяют, найдут ошметки 8 хромосомы и ставят якобы корону, тесты на 80% дают неправдивые ответы.Тесты им нужны для сбора ДНК с населения, поэтому они правдами и неправдами стараются как можно большее количество населения протестировать ложнотестами.И это тайная цель. Зеленые твари будут за это преступление отвечать, когда люди во всем разберутся.
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06.10.2020 17:00 Ответить
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06.10.2020 17:14 Ответить
В Украине заполненность COVID-больниц составляет 57% - Минздрав

По состоянию на 6 октября заполненность больниц, отведенных для лечения пациентов с COVID-19, составляет 57%.Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные https://moz.gov.ua/uploads/5/26493-oznaky_06102020.pdf Министерства здравоохранения.В Киеве и 14 регионах показатели загруженности больниц первой волны превышают 50%. В целом по Украине загруженность больниц первой волны за последние 5 дней составляет 57,7% (подтвержденные и подозрительные случаи).В Киеве загруженность больниц первой волны состоянию на 6 октября составляет 72,4%.Самый высокий показатель в Донецкой области - 94,9%, Луганской области - 90,5%, Одесской области - 77,6%.https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3112730-v-ukraine-zapolnennost-covidbolnic-sostavlaet-57-minzdrav.html
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06.10.2020 14:43 Ответить
Супруншу - взад!!
))
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06.10.2020 14:45 Ответить
Забирайте )))))
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06.10.2020 15:36 Ответить
Это ж табу!
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06.10.2020 15:46 Ответить
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Президент не может лично встречать самолеты из Китая по причине острой стадии заболевания.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.
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06.10.2020 14:49 Ответить
так сегодня ж писали, что за сутки сделано около 45000 тестов. заврались степашкины.
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06.10.2020 14:58 Ответить
Цей "майстер спирту" ще й антитіла з антигеном плутає...
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06.10.2020 15:45 Ответить
Планую відростити прутня на 30 см до кінця жовтня
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06.10.2020 16:08 Ответить
Сказку о миллионах закупленных страной тестов мы уже слышали от Зели ... Теперь знаем даже цены на эти тесты, думаем что бизнес "определенных лиц " был достаточно успешен...
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06.10.2020 18:24 Ответить
 
 