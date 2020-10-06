Минздрав планирует к декабрю проводить до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки

Министерство здравоохранения намерено нарастить лабораторные мощности, чтобы к декабрю проводить до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

"В апреле, когда я возглавил министерство, у нас была полностью разрушена система лабораторий. Тогда делали 200 тестов в сутки. Сейчас, если мы говорим о ПЦР-тестировании, то проводится около 30 тыс. в день. Теперь наша цель, которую мы ставим по ПЦР-тестированию, - достичь 50 тыс. в сутки ", - сказал глава Минздрава Степанов.

"Мы постоянно переучиваем работников лабораторий и покупаем необходимое оборудование. Кроме того, недавно появилась еще одна разновидность тестов - тесты на антиген, которые только сейчас начали появляться на рынке. Есть даже украинские производители. Все это мы будем использовать", - добавил министр.

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