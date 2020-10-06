МОЗ планує до грудня проводити до 50 тис. ПЛР-тестів на добу

Міністерство охорони здоров'я має намір наростити лабораторні потужності, щоб до грудня проводити до 50 тис. ПЛР-тестів на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у Facebook.

"У квітні, коли я очолив міністерство, у нас була повністю зруйнована система лабораторій. Тоді робилося 200 тестів на добу. Зараз, якщо ми говоримо про ПЛР-тестування, то проводиться майже 30 тис. на день. Тепер наша мета, яку ми ставимо щодо ПЛР-тестування, - це досягти 50 тис. на добу", - сказав глава МОЗ Степанов.

"Ми постійно перенавчаємо працівників лабораторій та купуємо необхідне обладнання. Окрім того, нещодавно з’явився ще один різновид тестів - це тести на антиген, які тільки зараз почали з'являтися на ринку. Є навіть українські виробники. Все це ми будемо також використовувати. МОЗ чітко усвідомлює, які кроки робити, аби протистояти пандемії", - додав міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дефіциту апаратів ШВЛ для хворих на коронавірус у лікарнях немає, - Степанов. ВIДЕО