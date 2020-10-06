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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ планує до грудня проводити до 50 тис. ПЛР-тестів на добу

МОЗ планує до грудня проводити до 50 тис. ПЛР-тестів на добу

Міністерство охорони здоров'я має намір наростити лабораторні потужності, щоб до грудня проводити до 50 тис. ПЛР-тестів на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у Facebook.

"У квітні, коли я очолив міністерство, у нас була повністю зруйнована система лабораторій. Тоді робилося 200 тестів на добу. Зараз, якщо ми говоримо про ПЛР-тестування, то проводиться майже 30 тис. на день. Тепер наша мета, яку ми ставимо щодо ПЛР-тестування, - це досягти 50 тис. на добу", - сказав глава МОЗ Степанов.

"Ми постійно перенавчаємо працівників лабораторій та купуємо необхідне обладнання. Окрім того, нещодавно з’явився ще один різновид тестів - це тести на антиген, які тільки зараз почали з'являтися на ринку. Є навіть українські виробники. Все це ми будемо також використовувати. МОЗ чітко усвідомлює, які кроки робити, аби протистояти пандемії", - додав міністр.

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МОЗ планує до грудня проводити до 50 тис. ПЛР-тестів на добу 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) тестування (457) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Президент не может лично встречать самолеты из Китая по причине острой стадии заболевания.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.
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06.10.2020 14:49 Відповісти
+1
Супруншу - взад!!
))
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06.10.2020 14:45 Відповісти
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Если останется кому их проводить ...
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06.10.2020 14:36 Відповісти
Тесты проводят не для определения коронавируса, они его вообще не определяют, найдут ошметки 8 хромосомы и ставят якобы корону, тесты на 80% дают неправдивые ответы.Тесты им нужны для сбора ДНК с населения, поэтому они правдами и неправдами стараются как можно большее количество населения протестировать ложнотестами.И это тайная цель. Зеленые твари будут за это преступление отвечать, когда люди во всем разберутся.
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06.10.2020 17:00 Відповісти
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06.10.2020 17:14 Відповісти
В Украине заполненность COVID-больниц составляет 57% - Минздрав

По состоянию на 6 октября заполненность больниц, отведенных для лечения пациентов с COVID-19, составляет 57%.Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные https://moz.gov.ua/uploads/5/26493-oznaky_06102020.pdf Министерства здравоохранения.В Киеве и 14 регионах показатели загруженности больниц первой волны превышают 50%. В целом по Украине загруженность больниц первой волны за последние 5 дней составляет 57,7% (подтвержденные и подозрительные случаи).В Киеве загруженность больниц первой волны состоянию на 6 октября составляет 72,4%.Самый высокий показатель в Донецкой области - 94,9%, Луганской области - 90,5%, Одесской области - 77,6%.https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3112730-v-ukraine-zapolnennost-covidbolnic-sostavlaet-57-minzdrav.html
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06.10.2020 14:43 Відповісти
Супруншу - взад!!
))
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06.10.2020 14:45 Відповісти
Забирайте )))))
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06.10.2020 15:36 Відповісти
Это ж табу!
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06.10.2020 15:46 Відповісти
Шел 2021 год. В мире свирепствовал кишечный вирус UsRAL-21.
Все ходят в памперсах, которые стали дефицитом.
Президент не может лично встречать самолеты из Китая по причине острой стадии заболевания.
Желающие сдают тесты прямо у себя дома и приносят их в лабораторию в баночках.
Все с ностальгией вспоминают Ковид-19.
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06.10.2020 14:49 Відповісти
так сегодня ж писали, что за сутки сделано около 45000 тестов. заврались степашкины.
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06.10.2020 14:58 Відповісти
Цей "майстер спирту" ще й антитіла з антигеном плутає...
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06.10.2020 15:45 Відповісти
Планую відростити прутня на 30 см до кінця жовтня
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06.10.2020 16:08 Відповісти
Сказку о миллионах закупленных страной тестов мы уже слышали от Зели ... Теперь знаем даже цены на эти тесты, думаем что бизнес "определенных лиц " был достаточно успешен...
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06.10.2020 18:24 Відповісти
 
 