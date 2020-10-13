Зеленський і Дуда в Одесі вшанували пам'ять загиблого в авіакатастрофі президента Польщі Качинського

Під час спільного відвідування Одеси Президент України Володимир Зеленський, Президент Республіки Польща Анджей Дуда з дружиною вшанували пам'ять президента Польщі в 2005-2010 роках Леха Качинського, який загинув в авіакатастрофі в 2010 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський та польське президентське подружжя поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на честь загиблого Президента на будинку № 1 на вулиці Лєха Качинського.

Цей пам'ятний знак відкрили в межах Днів Польщі, які проходили в Одесі у травні 2010 року. Тоді у заході брав участь, зокрема, й Анджей Дуда, який на той час перебував на посаді міністра Канцелярії Президента Республіки Польща.

Також дивіться: Дуда в Києві відкрив пам'ятник одній із засновників "Солідарності" Валентинович і нагородив польських спецпризначенців, які навчають українських воїнів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

Читайте також: Польські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща вимагає від Росії якомога швидше повернути уламки Ту-154М, що розбився недалеко від Смоленська в 2010 роціДжерело: https://censor.net/ua/n3219942