СБУ ліквідувала злочинну групу, яка займалася продажем зброї і вибухівки. ВIДЕО

Служба безпеки України затримала учасників міжрегіонального організованого злочинного угруповання, які в домашніх умовах виготовляли саморобні вибухові пристрої, реалізовували частину з них, зброю та боєприпаси напередодні Дня захисника України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили кримінальник, діючий військовослужбовець Збройних Сил України та колишній учасник одного з добровольчих батальйонів. Організатором злочинної групи виявився уродженець Житомирщини, який керував нею перебуваючи під вартою у Київському та Черкаському слідчих ізоляторах за підозрою у розбої. Клієнтів він підшукував через особисті зв’язки у кримінальних колах.

У рамках кримінального провадження оперативники спецпідрозділу провели 7 оперативних закупок, під час яких задокументували факти продажу зловмисниками стрілецької зброї та вибухових пристроїв. Зокрема, у Києві один із учасників угруповання продав трилітрову ємність з саморобною вибуховою речовиною обладнану електродетонатором та 17 цигарок із вмонтованою потужною вибуховою речовиною пероксид уротропіну (ГМДТ), яка відноситься до розряду речовин з високою вибуховістю та є в рази небезпечнішою за тротил. Вказана речовина не залишає слідів, а складові для її виготовлення є у вільному обігу, тому цю вибухівку так люблять терористи.

У Житомирі передача замовнику вибухових речовин загальною вагою 4 кілограми здійснювалась зловмисниками через закладку. Ще одному клієнту зловмисники реалізували саморобну вибухову речовину на основі аміачної селітри вагою понад 6 кілограмів. На Львівщині з однієї із закладок правоохоронці вилучили гранату Ф-1, два саморобних вибухових пристрої, так звану "Хатабку". На Київщині в одному з парків ‒ ще 8 цигарок з речовиною ГМДТ.

Також зафіксовано спробу продажу 4-х реактивних протитанкових гранат, 3-х автоматів Калашникова та двох пістолетів-кулеметів".