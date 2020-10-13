СБУ ликвидировала преступную группу, занимавшуюся продажей оружия и взрывчатки. ВИДЕО

Служба безопасности Украины задержала участников межрегиональной организованной преступной группировки, которые в домашних условиях изготавливали самодельные взрывные устройства, реализовывали часть из них, оружие и боеприпасы накануне Дня защитника Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных Сил Украины и бывший участник одного из добровольческих батальонов. Организатором преступной группы оказался уроженец Житомирщины, который руководил ею находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое. Клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

В рамках уголовного производства оперативники спецподразделения провели 7 оперативных закупок, при которых задокументировали факты продажи злоумышленниками стрелкового оружия и взрывных устройств. В частности, в Киеве один из участников группировки продал трехлитровую емкость с самодельным взрывчатым веществом оборудованную электродетонатором и 17 сигарет со встроенной мощной взрывной веществом пероксид уротропина (ГМДТ), которая относится к разряду веществ с высокой взрывчатостью и является в разы опаснее тротила. Указанное вещество не оставляет следов, а составляющие для ее изготовления находятся в свободном обращении, поэтому эту взрывчатку так любят террористы.

В Житомире передача заказчику взрывчатых веществ общим весом 4 килограмма осуществлялась злоумышленниками через закладку. Еще одному клиенту злоумышленники реализовали самодельную взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры весом более 6 килограммов. Во Львовской области в одной из закладок правоохранители изъяли гранату Ф-1, два самодельных взрывных устройства, так называемую "Хатабку". На Киевщине в одном из парков - еще 8 сигарет с веществом ГМДТ.

Также зафиксирована попытка продажи 4-х реактивных противотанковых гранат, 3-х автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов".

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