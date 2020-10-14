Помер видатний український філолог Олександр Пономарів

Він є автором понад 200 наукових праць зі стилістики і культури української мови.

У середу, 14 жовтня, у віці 84 років помер видатний український мовознавець, доктор наук, професор Олександр Данилович Пономарів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат ("ЄС") Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ.

Похорон Олександра Даниловича відбудеться в суботу.

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Олександр Пономарів був професором кафедри мови і стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Під його авторством видано понад 250 наукових праць зі стилістики і культури української мови. Професор також вів блог для BBC Україна, в якому відповідав на запитання читачів про тонкощі української мови. Крім цього, він був членом Академії наук вищої школи і входив до Національної комісії України з питань правопису.

17 жовтня професору мало виповнитися 85 років.