Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд

Велика палата Верховного Суду закрила провадження за позовом про визнання протиправним факту спілкування президента України недержавною мовою, але зауважила, що глава держави несе політичну відповідальність за те, що робить у межах політичної діяльності, а не під час виконання службових обов'язків.

Як повідомляє Верховний Суд, касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні позову позивача, який просив визнати протиправним спілкування президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою і зобов'язати главу держави утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України під час виконання своїх повноважень.

Велика палата Верховного Суду розглянула апеляційну скаргу позивача і закрила провадження у справі, оскільки вимоги позивача не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Водночас, як наголошується в повідомленні, "Велика палата ВС вказала на те, що під час виконання службових обов'язків президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою".

"Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність".