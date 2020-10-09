УКР
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд

Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд

Велика палата Верховного Суду закрила провадження за позовом про визнання протиправним факту спілкування президента України недержавною мовою, але зауважила, що глава держави несе політичну відповідальність за те, що робить у межах політичної діяльності, а не під час виконання службових обов'язків.

Як повідомляє Верховний Суд, касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні позову позивача, який просив визнати протиправним спілкування президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою і зобов'язати главу держави утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України під час виконання своїх повноважень.

Велика палата Верховного Суду розглянула апеляційну скаргу позивача і закрила провадження у справі, оскільки вимоги позивача не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Водночас, як наголошується в повідомленні, "Велика палата ВС вказала на те, що під час виконання службових обов'язків президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою".

"Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність".

Верховний Суд (1204) Президент (818) українська мова (849) юстиція (732) мова (750)
+40
Під час будь-якого публічного спілкування през має розмовляти державною мовою !! І не лише през, а всі держслужбовці , в т.ч. нардепи !!))
09.10.2020 15:19 Відповісти
+38
Гнусавому сложно без суфлера и без текста на бумажке
09.10.2020 15:17 Відповісти
+36
Телу,которого сейчас называют президентом лучше вообще молчать на любом языке.
09.10.2020 15:19 Відповісти
Гнусавому сложно без суфлера и без текста на бумажке
09.10.2020 15:17 Відповісти
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 8847
09.10.2020 15:22 Відповісти
Без папірця він ніякою мовою говорити не здатен !!))
09.10.2020 15:23 Відповісти
Какой-то генератор случайных слов и букв. Поток кокаинового сознания.
09.10.2020 15:31 Відповісти
"Дякую! Дякую! Дуже дякую! "- на більше немає у Преза-ні освіти- ні культури- ні інтеллекту!
09.10.2020 16:20 Відповісти
да и без могов, которых ему катастрофически не хватает. )))
09.10.2020 16:08 Відповісти
це бубин приговор....
09.10.2020 15:18 Відповісти
вирок
09.10.2020 15:25 Відповісти
Під час будь-якого публічного спілкування през має розмовляти державною мовою !! І не лише през, а всі держслужбовці , в т.ч. нардепи !!))
09.10.2020 15:19 Відповісти
Телу,которого сейчас называют президентом лучше вообще молчать на любом языке.
09.10.2020 15:19 Відповісти
-- из-за угла, на одной ноге, с одним глазом...
09.10.2020 15:22 Відповісти
он малоросс в полном и переносном смысле))
09.10.2020 15:20 Відповісти
совершенные в рамках политической деятельности, не не во время выполнения предусмотренных Конституцией
А шо такое политическая деятельность Президента вне рамок Конституции?
09.10.2020 15:21 Відповісти
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 1416напевно це?!
09.10.2020 15:35 Відповісти
-- ці.
09.10.2020 15:38 Відповісти
Виступи на корпоративах.
09.10.2020 16:17 Відповісти
На корпоративах он уже отвыступался -- остались только плебисциты, различной степени дури...
09.10.2020 16:23 Відповісти
Дійсно дурдом, вмикаєшь ТБ , іде серіал укрвиробництва ,з накладни мовним дубляжем росмовою !!))
09.10.2020 15:21 Відповісти
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 5859
09.10.2020 15:26 Відповісти
це бубин приговор....

це бубин вирок....
09.10.2020 15:29 Відповісти
отак слово за словом и відновлюемо мову
09.10.2020 15:39 Відповісти
"відновлюємо"
09.10.2020 15:47 Відповісти
ну так поправь уже - слово ж за словом...
09.10.2020 15:49 Відповісти
а не так и не - пнх
09.10.2020 15:56 Відповісти
Навзаєм.
09.10.2020 16:02 Відповісти
вы таки дебил и не в теме...
09.10.2020 16:05 Відповісти
См. выше
09.10.2020 16:12 Відповісти
и от такие поцы будут меня учить с какого конца сигарету прикуривать?
09.10.2020 16:08 Відповісти
Спроси у Ляшка.
Он - "курящий".
09.10.2020 16:13 Відповісти
А ему какая разница?
09.10.2020 15:45 Відповісти
не зрозуміло, а чому саме закрито впровадження?
Якщо президент повинен спілкуватися державною мовою, але цього не зробив, то він порушив закон?- Так. А якщо він порушив закон, то повинен бути притягнутий до відповідальності.
Що це за правосуддя, коли за визначенним порушенням закону суд просто контстатує факт, але при цьому закриває провадження?
09.10.2020 15:29 Відповісти
Одозначно - штраф! Гривен 500! Чтоб и другим неповадно было!
09.10.2020 15:37 Відповісти
Як казав колись минулий президент - " "гражданскіх отсєчь"
09.10.2020 15:29 Відповісти
нет не так )надо как зебоба смотреть как гражданских физдит твоя охрана
09.10.2020 17:18 Відповісти
А чому ВР Суд ігнорує прийняти рішення обовязково розмовляти та вести діловодство в дердавних органах на всіх рівнях виключно на українськії мові.
Та чому ніхто не приймає закон що кожен держслужбовець зобовязаний володіти українською мовою та знати історію України.
09.10.2020 15:29 Відповісти
Президент Украины обязан говорить на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей, - Верховный Суд/ В Израиле всё есть. Говорят знающие с придыханием, восторженно поднимая глаза к верху. Знающие ошибаются. Подобных заявлений в Израиле нет.
09.10.2020 15:31 Відповісти
українському президенту такі роз'яснення не потрібні. він сам усвідомлюватиме президентом, якої країни та якої нації він є.

а тому непорозумінню, що зараз себе за президента вважає, це роз'яснення не допоможе.
09.10.2020 15:32 Відповісти
Президент объязан. Ссаная тряпка - нет.
09.10.2020 15:34 Відповісти
Я прочитал...обезъян! Вибачаюсь!
09.10.2020 15:38 Відповісти
я теж и не выбачаюсь ....
09.10.2020 16:03 Відповісти
Це якась зрада
09.10.2020 15:35 Відповісти
Мне одному смешно, когда я смотрю на Зеленского который хвастается что не забрали у Украины Порошенковский БЕЗВИЗ ???
Президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов'язків, - Верховний Суд - Цензор.НЕТ 2528
09.10.2020 15:35 Відповісти
воно не знає
09.10.2020 15:35 Відповісти
Це недолуге становить 1.1 від азірова, воно без папірця може скласти до купи не більше 3 слів. З котрих цензурними буде 1.
09.10.2020 15:37 Відповісти
Неправда, воно говорить багато на державній мові, тільки не зрозуміло про що. https://www.youtube.com/watch?v=T5HWYT-blWU&t=5s Може краще нехай взагалі мовчить?
09.10.2020 15:39 Відповісти
як жартома казав наш комбат - "доповідайте голосом через рот"..
А у зєзєдєнта справжній понос, тільки "через рот"..
09.10.2020 15:56 Відповісти
да єтаж ...антівовізм! ви па что бібочку абіжаєте
09.10.2020 15:41 Відповісти
оно же тупое
09.10.2020 15:41 Відповісти
и без бумажки.
09.10.2020 15:42 Відповісти
И без последующих длинных пояснений его бреда вырванными из контекста Мендель и Арахамией.
09.10.2020 15:45 Відповісти
Мендель уже давно ничего не поясняет. Видать сильно занята. Или Ленка ей лицо расцарапала так шо шрамы остались.
09.10.2020 16:02 Відповісти
...какашка!
09.10.2020 16:01 Відповісти
В семье Порошенко общаются на русском , но то такє...
09.10.2020 15:46 Відповісти
В родині хоч на суахілі, а на публіці лише державною !!)))
09.10.2020 15:50 Відповісти
В контексте. Если в неформальной обстановке(на д.р. или в неформальной встрече), но люди присутствуют(получается, что на публике) всё-таки имеет право разговаривать на любом языке. А вот если в формальной по делам государственным- тільки державною.
09.10.2020 16:25 Відповісти
причем тут общение в семье Порошенко ,идиотина?))))))))))))))))
09.10.2020 17:22 Відповісти
Про игру членом по пианино Суд ничего не сказал?
09.10.2020 15:50 Відповісти
заяви від роялю не поступало, факт правопорушення не зафікосвано, тому суд нічого не розглядав
09.10.2020 15:57 Відповісти
А членовредительство? Есть видеофиксация. Куда только Авакян смотрит..
09.10.2020 16:42 Відповісти
а когда квартальный дегенерат получает прибыль от росийских прокатов своих киношедевров - это политическая или государственная деятельность?
09.10.2020 16:07 Відповісти
м-да, теперь Ваве дорога нужна пошире и подлиннее...
09.10.2020 16:16 Відповісти
С этим согласен. Но "полит.ответственность" перед народом, президент несёт, прежде всего, за его успехи в экономике(т.е. в повышении уровня жизни народа). Если их нет(успехов)- ему вспомнят всё что хочешь, и ещё и преувеличат . А вот если они очевидны- то он может хоть на китайском вперемешку с немецким.- народ простит.
09.10.2020 16:18 Відповісти
Адмінсуди як тріпер(((
09.10.2020 16:36 Відповісти
порох с американцами, скотиняка, говорил на английском, на не государственном...
посадить и оштрафоваь гада.
09.10.2020 17:08 Відповісти
во время исполнения служебных обязанностей

А что входит в его обязанности? Только надзор за соблюдением Конституции законодателями и командование войсками.
В остальном он - "свадебный генерал".
Я не нашел в обязанностях "посещение iForum-а". https://censor.net/ru/n3223989
09.10.2020 17:50 Відповісти
Так оно про обязанности ничего не знает. Оно не грамотное и конституцию прочесть не может! А так да, **********...
09.10.2020 18:31 Відповісти
А не уточнили, в чем заключается эта политическая ответственность? Не перизберут в следующий раз? Что за чмошники!
12.10.2020 14:01 Відповісти
 
 