Умер выдающийся украинский филолог Александр Пономарив

Он является автором более 200 научных работ по стилистике и культуре украинского языка.

В среду, 14 октября, в возрасте 84 лет скончался выдающийся украинский языковед, доктор наук, профессор Александр Данилович Пономарив. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат ("ЕС") Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

Похороны Александра Даниловича состоятся в субботу.

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Александр Пономарив был профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Под его авторством выданы более 250 научных работ по стилистике и культуре украинского языка. Профессор также вел блог для BBC Украина , в котором отвечал на вопросы читателей о тонкостях украинского языка. Кроме этого, он был членом Академии наук высшей школы и входил в Национальную комиссию Украины по вопросам правописания.

17 октября профессору должно было исполниться 85 лет.