Уніфікація тарифу на перевезення залізницею стане ударом для аграріїв, - нардеп

Уніфікація тарифів на перевезення залізницею збільшить витрати аграріїв і стане для них сильним ударом. Адже в такому разі їм доведеться платити набагато дорожче за перевезення міндобрив, які зараз возяться за найнижчими цінами.

Про це заявив народний депутат, член комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Кучер, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде удар дуже сильний. В аграріїв сьогодні ситуація, коли їх потрібно підтримувати, а не гнобити", - сказав Кучер.

За його словами, ситуація в аграрному секторі нині дуже важка, підприємства цього року отримали нижчий врожай, ніж минулого, і будь-яке підвищення тарифів стане для них додатковим ударом.

"Цього року для аграріїв склалася дуже важка ситуація. Ви бачите, що південь весь згорів. Ви бачите, що Черкаси, які завжди давали, підприємства, по 9-10 тонн кукурудзи, сьогодні насилу отримують 4 тонни кукурудзи. Є проблеми в частині Київської області, Вінницької області. Південь весь згорів. Ми не добираємо мільйонів 10 кукурудзи. Тому для аграріїв ударом став торішній курс долара, де вони втратили надзвичайно багато, потім удар цього року – засуха. А вони ще хочуть додати якісь підвищення", - пояснив Кучер.

Як неодноразово стверджували фахівці галузі та експерти, пропозиція ПАТ "Укрзалізниця" щодо уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів є нічим іншим, ніж черговим прихованим підвищенням вартості перевезень. Таке підвищення повністю ляже на вітчизняних виробників – користувачів залізничними послугами, насамперед підприємств аграрної, гірничо-металургійної та вугільної галузі, що особливо критично в умовах кризи в економіці України.

Раніше президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко заявив, що через уніфікацію тарифу на вантажні перевезення залізницею зросте ціна на сільськогосподарську продукцію.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба України дійшла висновку, що запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.