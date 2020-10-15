Сесія Європарламенту через коронавірус наступного тижня відбудеться віддалено

Сесія Європейського парламенту наступного тижня відбудеться у віддаленому форматі через пов'язані з коронавірусом COVID-19 побоювання.

Про це повідомив у Twitter 15 жовтня глава Європарламенту Давид Сассолі, передає Цензор.НЕТ.

"Я із жалем повідомляю, що пленарна сесія, запланована на наступний тиждень, відбудеться не в Страсбурзі, а віддалено. Ситуація у Франції і Бельгії - дуже серйозна, і подорожувати не рекомендується. Страсбург продовжує бути будинком Європарламенту, і ми зробимо все можливе, щоб потім повернутися туди", - написав Сассолі.

Як пише Інтерфакс-Україна, найбільшу частину часу Європарламент працює в Брюсселі, але щороку проводить 12 тижневих сесій у Страсбурзі. Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон просив Європарламент швидше повернутися в Страсбург.

"Я зубами і нігтями тримаюся за ідею, що Європейський парламент має проводити засідання в Страсбурзі, тому що якщо ми погодимося з тим, що Європейський парламент зустрічається тільки в Брюсселі, ми, вважайте, зазнали невдачі - бо через десять років усе буде в Брюсселі", - сказав французький президент.

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