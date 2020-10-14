Україна і ЄС розпочинають консультації про зміну Угоди про асоціацію, - Стефанишина
Україна і Європейський Союз наступного тижня розпочнуть перші консультації щодо відновлення Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.
Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За її словами, під час саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня в Бельгії, сторони погодилися відновити угоду про асоціацію. Київ хоче оновити документ, щоб, перш за все, збільшити поставки українських товарів на європейський ринок.
"На моєму рівні, на рівні представництва ЄС в Україні. Ми обговоримо той документ, який був переданий під час саміту. І визначимо елементи подальшого діалогу: на якому рівні буде відбуватися діалог, з яких частин він буде складатися, якого результату ми досягаємо до грудня цього року. І, відповідно, хто буде лідером цього процесу з європейського боку", — зазначила віцепрем'єрка у відповідь на питання, на якому рівні мають відбутися перші консультації.
Вона додала, що "це оновлення умов торгівлі, перегляд митних ставок, які застосовуються для торгівлі певними товарами, збільшення або скасування квот".
Будь ласка, зачекайте...
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та мы оба разоримся !!!
https://www.youtube.com/watch?v=1GUDls3I3UY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%86
Тут до Панамы ходить не надо. Посмотри на своего идола. Это свежее. Наверное снова забанят на Цензоре. И это только один частный факт. Можешь съехать, что это типа плюсы, но судебное разбирательство то идет...
Одні звинувачення?
Це ще не факти. Нехай розслідують, і доводять. Тим більш, це від дубінізмів...
А Зеленский сядет на кол, за СССР!
(я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам бабалайка! (с))
Мы покупаем там в разы больше, чем туда продаем.
И не потому, что они такие вредные, а потому, что наша продукция не соответствует их стандартам качества.
Мы продаем только самое примитивное с минимальной добавочной стоимостью - то, что выкопали и то, что выросло (по сути только сырье).
А покупаем машины, компьютеры, бытовую технику, двигатели и прочий хайтех, который имеет максимальную добавочную стоимость.
https://ukragroconsult.com/news/v-kakie-strany-eksportiruet-ukraina-dannye-za-yanvar-fevral-2018/ Традиционно основными группами товаров украинского экспорта по итогам 2018 года стали продукция АПК и пищевой промышленности - 37,6%, металлургического комплекса - 26,8%, машиностроения - 11,4%, минеральные продукты - 9%, химическая промышленность - 5,1%, древесная и бумажная масса - 4,2%, различные промышленные товары - 3,2%, продукция легкой промышленности - 2,7%.
ИТ - в основном аутсорс. Т.е. конечный продукт нихрена не украинский.
Так что все-таки все, что не сложнее лопаты. Все, что сложнее, мы сами покупаем на Западе.
Чтобы что?! Чтобы как людоед-ялынкович спрыгнуть с договора с ЕС на член хйла???
Но главное то - суть...
Оформляя здесь небрежно свои эмоциональные коментариии, изобилующие порой метафорами/гиперболами, сарказмами, иронией, ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ и сравнениями, я большей частью делаю упор на смысл и задумку происходящего, а не на то, как нам, словно имбецилам, впаривают блестящий фантик и стеклянные бусы...
И сразу второй вопрос - а что же помешало ялынковичу осуществить на практике уже практически согласованное для подписи с ЕС Соглашение? ))
1) налоговую и пошлинную нагрузку вместо нищебродов должен на себя брать я и моя семья;
2) вместо своих родителей, мои пенсионные выплаты тупо идут родителям хитромудрого бляхера;
3) да, раз от блях избавляются "там" и значительно усложняют дальнейшую их эксплуатацию - то нихера это не экологично и не полезно здесь у нас. потребности в чистой экологии везде одинаковы;
4) эти, так сказать, чадящие /пердящие "транспортные" недосредства еще и представляют реальную опасность для остальных участников дорожного движения (в силу своей капитальной ушатанности);
5) водятлы этих корыт абсолютно невменяемы, не соблюдают и игнорируют требования ПДД;
6) в большинстве случаев избегают наказания за совершенные ими ДТП, в т.ч. и смертельные;
7) используются для совершения тяжких преступлений;
Так, что не проще ли воспользоваться потенциалом плученного образования и обеспечить себя достойными доходами, чем ныть, "делать всех пенсионеров и бюджет страны разом", провоцировать ДТП, травить оружающих и убивать их безнаказанно в тех же ДТП?
1 - каким образом? Подробнее механизм пожалуйста изложите.
2 - аналогично 1-му
3, 4 - ответьте мне пожалуйста, после того как евробляхер растаможит свое авто - оно мгновенно переходит в разряд экологически чистых?
5 - мотивы евробляхеров нарушать ПДД?
6 - каков способ избежать?
7 - примеры если возможно.