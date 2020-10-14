Україна і ЄС розпочинають консультації про зміну Угоди про асоціацію, - Стефанишина

Україна і Європейський Союз наступного тижня розпочнуть перші консультації щодо відновлення Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За її словами, під час саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня в Бельгії, сторони погодилися відновити угоду про асоціацію. Київ хоче оновити документ, щоб, перш за все, збільшити поставки українських товарів на європейський ринок.

"На моєму рівні, на рівні представництва ЄС в Україні. Ми обговоримо той документ, який був переданий під час саміту. І визначимо елементи подальшого діалогу: на якому рівні буде відбуватися діалог, з яких частин він буде складатися, якого результату ми досягаємо до грудня цього року. І, відповідно, хто буде лідером цього процесу з європейського боку", — зазначила віцепрем'єрка у відповідь на питання, на якому рівні мають відбутися перші консультації.

Також читайте: Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС і ми були рівноправними партнерами, - Зеленський

Вона додала, що "це оновлення умов торгівлі, перегляд митних ставок, які застосовуються для торгівлі певними товарами, збільшення або скасування квот".