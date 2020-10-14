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Украина и ЕС начинают консультации об изменении Соглашения об ассоциации, - Стефанишина

Украина и ЕС начинают консультации об изменении Соглашения об ассоциации, - Стефанишина

Украина и Европейский Союз на следующей неделе начнут первые консультации по обновлению Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, во время саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября в Бельгии, стороны согласились обновить соглашение об ассоциации. Киев хочет обновить документ, чтобы, прежде всего, увеличить поставки украинских товаров на европейский рынок.

"На моем уровне, на уровне представительства ЕС в Украине. Мы обсудим тот документ, который был передан во время саммита. И определим элементы дальнейшего диалога: на каком уровне будет происходить диалог, из каких частей он будет состоять, какого результата мы достигаем до декабря этого года. И, соответственно, кто будет лидером этого процесса с европейской стороны", - отметила Стефанишина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина хочет обновить Соглашение об Ассоциации с ЕС, - Зеленский

Она добавила, что "это обновление условий торговли, пересмотр таможенных ставок, которые применяются для торговли определенными товарами, увеличение или отмена квот".

Автор: 

соглашение (1301) Евросоюз (17059) Стефанишина Ольга нардеп (79) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+19
Украина и ЕС начинают консультации об изменении Соглашения об ассоциации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 9310
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14.10.2020 19:10
+6
Чтобы получить золотой паспорт гражданина Кипра,надо вложить в эконмиику острова 5 лямов долларов.С сегодняшнего дня Кипр закрывапет эту лазейку для воров и жуликов....
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14.10.2020 19:08
+4
$5 лямов? Не утруждайся, отдай мне, я сожгу в порядке помощи.
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14.10.2020 19:27
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Правила форума Совет форумчан
Чтобы получить золотой паспорт гражданина Кипра,надо вложить в эконмиику острова 5 лямов долларов.С сегодняшнего дня Кипр закрывапет эту лазейку для воров и жуликов....
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14.10.2020 19:08 Ответить
мне теперь шо, спалить эти бесполезные бамажки ? !!!
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14.10.2020 19:16 Ответить
$5 лямов? Не утруждайся, отдай мне, я сожгу в порядке помощи.
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14.10.2020 19:27 Ответить
ты хоть представляешь, сколько мне будет стоить отправить тебе новой почтой такую посылку ?

та мы оба разоримся !!!
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14.10.2020 19:32 Ответить
Намекаешь, чтоб я перевёл тебе предоплату за почтовые услуги? Вот жучара!
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14.10.2020 19:38 Ответить
главное - не спешите - если сильно жмут то обращайтесь
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14.10.2020 19:27 Ответить
жена гундит - пройти негде
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14.10.2020 19:33 Ответить
Не парся, здай на макулатуру, купиш жінці шубу і чоботи.
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14.10.2020 20:04 Ответить
Обклейте стены зелеными обоями в надцать слоев.
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14.10.2020 20:11 Ответить
Украина и ЕС начинают консультации об изменении Соглашения об ассоциации, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 9310
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14.10.2020 19:10 Ответить
а петья где? или он к 21 году отправится в землю, может быть и обетованную?
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14.10.2020 19:25 Ответить
умники здесь сидят под шконками
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14.10.2020 19:29 Ответить
ну так не высовывайся оттуда чуЧло соевое.
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14.10.2020 19:30 Ответить
ты найденную в Панаме Петину тысячу пытаешься в кубатуре определить ?
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14.10.2020 19:35 Ответить
Ну могу подкинуть относительно петиной не только тысячи... Интересно? Смотри.

https://www.youtube.com/watch?v=1GUDls3I3UY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%86

Тут до Панамы ходить не надо. Посмотри на своего идола. Это свежее. Наверное снова забанят на Цензоре. И это только один частный факт. Можешь съехать, что это типа плюсы, но судебное разбирательство то идет...
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14.10.2020 20:17 Ответить
Дубінський? Так, відомий компілятор і брехун.

Одні звинувачення?
Це ще не факти. Нехай розслідують, і доводять. Тим більш, це від дубінізмів...
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14.10.2020 22:56 Ответить
О, він буде сьомим Президентом України.
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14.10.2020 19:29 Ответить
на винницкой крытой зоне откроют такую должность?
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14.10.2020 19:31 Ответить
О, сідєлєц кукурікнув. По якій статті чалився?
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14.10.2020 19:34 Ответить
извращение данного природой мозга под влиянием кацапического телевизора
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14.10.2020 19:36 Ответить
На Мальдівах.
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14.10.2020 20:14 Ответить
На місці Трампа повинен бути Лукашенко. Трамп в Москві має цілий пентхаус. Нічого йому робити в компанії ніщебродів.
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14.10.2020 20:13 Ответить
Всьо будет! Только после зебениного *Шапито-95*! скорее бы...
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14.10.2020 19:20 Ответить
Премьер Британии Джонсон сказал хитрую фразу,у вас будет все,но надо поработать ЧЕСТНО....
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14.10.2020 19:27 Ответить
Так выпьем же за то, чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было! (с)
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14.10.2020 19:28 Ответить
Коломойский сядет честно в шшате Дэлавер Прокуратура США это не ВеникДиктова...
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14.10.2020 19:30 Ответить
Коломойский сядет честно в шшате Дэлавер,

А Зеленский сядет на кол, за СССР!
(я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам бабалайка! (с))
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14.10.2020 19:36 Ответить
Я не поэт и не прозаик,но сказку Корнея Чуковского ТАРАКАНИЩЕ помню с детства....
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14.10.2020 19:39 Ответить
Экспорт Украины должен быть больше, чем импорт, ибо если покупать больше, чем продаешь, то ты покупаешь получается в долг ибо откуда еще деньги брать, как если не с продаж. Чем больше Украина будет продавать товаров, тем богаче будет страна. По другому в страну деньги не придут никак и страна богаче может стать только продавая много - сырья, обработанной продукции, и за доставки большие деньги получать. Все просто. А еще нужно создавать больше продукции виртуальной, за которую много денег можно заработать в страну - это нужно развивать Айти-сектор и продавать всякие приложения, ПО, игры, антивирусы, сайты, ресурсы всякие, хранилища, создавать ИИ и т.д. На этом можно зарабатывать голубой океан денег! Нужно всех детей в школах с первых классов обучать языкам программирования и появятся море стартапов. Еще нужно инвестировать в медицину и биоинженерию и делать протезы, делать органы искусственные, геном человека редактировать, нейролинк создавать, и соединять медицину и айти-технологии, потому что за этим будущее и деньги будут у тех, кто этим занимается и модернизирует и создает новое с модернизации. Нужно например делать протезы с ИИ для солдат потерявших конечности и они должны с протезами себя чувствовать улучшенными! Органы искусственно нужно выращивать или создавать их еще лучше с механических материалов. То бишь нужно освоить и био науку и выращивать биологические органы и также освоить создание их из разных других материалов, которые может лучше, а может их менять можно будет и они все время будут новые. Короче наукой нужно заниматься и будут деньги у Украины!
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14.10.2020 19:27 Ответить
https://youtu.be/nqoAK5Osgbo?t=96 Но когда тогда мы будем пить водка? (с)
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14.10.2020 19:31 Ответить
Каждая отрасль пусть решает за себя. Кто-то будет продавать больше, кто-то меньше. На то и рынок и конкуренция. Или мы хотим снова уравниловку совка?
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14.10.2020 20:17 Ответить
че за бред??? я не говорил нигде, что кто то будет меньше и кто то больше будет продавать. я говорю, что нужно открыть рынок мировой и продавать больше иноземцам товаров. Чтобы больше Украина насыщала экономику деньгами. потому что торговля внутри страны не увеличивает количество денег в стране. Увеличить количество денег можно только продажей товаров иноземцам и получив от них деньги, в стране станет их больше - экономика будет расти. А все годы получается так, что Украина товаров покупает у иноземцев больше, и деньги у Украины уменьшаются - страна беднеет - появляются долги за которые продолжают покупать товары у иноземцев.
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14.10.2020 20:54 Ответить
Вася, шо ты гонишь?
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14.10.2020 22:14 Ответить
я говорю не за торговлю внутри страны, а за торговлю международную.
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14.10.2020 20:55 Ответить
У нас с международной торговлей по отношению к внутренней все более даже чем. У нас беда с внутренней торговлей. Большая беда. Пока это не наладим ничего хорошего не будет ИМХО.
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14.10.2020 21:17 Ответить
Ну посмотри сальдо импорт/экспорт ради интереса.
Мы покупаем там в разы больше, чем туда продаем.

И не потому, что они такие вредные, а потому, что наша продукция не соответствует их стандартам качества.

Мы продаем только самое примитивное с минимальной добавочной стоимостью - то, что выкопали и то, что выросло (по сути только сырье).
А покупаем машины, компьютеры, бытовую технику, двигатели и прочий хайтех, который имеет максимальную добавочную стоимость.
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14.10.2020 21:52 Ответить
А почему мы продаем туда только сырье? Хотя относительно продукции пищевой промышленности это не совсем так. И наша продукция, продаваемая туда полностью соответствует их стандартам. В противном случае Вы ее не продадите совсем. Ее туда не пустят.
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19.10.2020 12:58 Ответить
А у нас делают что-то конкуретно-способное сложнее лопаты?
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10.12.2020 11:14 Ответить
Вопрос как мне кажется неверно поставлен. Одно дело что у нас производят, другое дело что экспортируется. К примеру более 150 иностранных брендов производят пошив одежды в Украине, но эта продукция естественно не является экспортной. Много производится в сфере IT интеллектуального продукта, дизайнерских услуг, но также без официального экспорта. Это на счет сложнее лопаты. Ну а на счет экспорта то основной упор сельхозпродукция и продовольственные товары.
https://ukragroconsult.com/news/v-kakie-strany-eksportiruet-ukraina-dannye-za-yanvar-fevral-2018/ Традиционно основными группами товаров украинского экспорта по итогам 2018 года стали продукция АПК и пищевой промышленности - 37,6%, металлургического комплекса - 26,8%, машиностроения - 11,4%, минеральные продукты - 9%, химическая промышленность - 5,1%, древесная и бумажная масса - 4,2%, различные промышленные товары - 3,2%, продукция легкой промышленности - 2,7%.
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10.12.2020 13:31 Ответить
Т.е. то, что можно выкопать и продать с минимумом добавленной стоимости.

ИТ - в основном аутсорс. Т.е. конечный продукт нихрена не украинский.

Так что все-таки все, что не сложнее лопаты. Все, что сложнее, мы сами покупаем на Западе.
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10.12.2020 15:30 Ответить
На счет ИТ и пошива брендовой одежды я и говорил что это не экспорт. Вы невнимательно читали мой пост. И кто сказал, что выкопать и продать с минимум добавочной стоимости? К примеру олия сама с подсолнухов не льется, мед из уликов пасечнику в бидон не выпрыгивает. Да и в улики он сам по себе не попадет в промышленных масштабах. Кроме того экспортируется готовые продукты. И довольно сложные по составу. Взять хотя бы экспорт от нашего бывшего президента.
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10.12.2020 15:52 Ответить
Єта.Ні для очінь срьєдднєхь умішякь.
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14.10.2020 22:44 Ответить
Порошенко вчера отменил Безвиз...спрашиваю..Пане Гетьман... чому так?Каже ...не заслужили....73 відсотка не дозволяют їхати до ЄС хочуть буди с обновленнім фюрером крємля Путлером
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14.10.2020 19:36 Ответить
73% безвіз до лампади. Вони за робочими візами їдуть (для Польщі приміром воєвуда, або картка побуту) завдяки сивочолому рехворматору. Бо в своїй країні роботи вже немає. Точніше є, але не за таку зарплатню, що пропонують. А безвіз цікавий тільки мабуть туристам. Але в Україні таких небагато набереться.
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14.10.2020 20:46 Ответить
плохая ассоциация?
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14.10.2020 19:36 Ответить
...в одностороннем порядке???
Чтобы что?! Чтобы как людоед-ялынкович спрыгнуть с договора с ЕС на член хйла???
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14.10.2020 20:02 Ответить
Я в новости не увидел ничего в стиле "в одностороннем порядке". Если Вас не затруднит - будьте любезны указать сей момент в статье. Спасибо.
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14.10.2020 20:39 Ответить
Вы абсолютно правы. Однако новости всегда подаются заангажировано, не так ли?
Но главное то - суть...
Оформляя здесь небрежно свои эмоциональные коментариии, изобилующие порой метафорами/гиперболами, сарказмами, иронией, ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ и сравнениями, я большей частью делаю упор на смысл и задумку происходящего, а не на то, как нам, словно имбецилам, впаривают блестящий фантик и стеклянные бусы...
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15.10.2020 12:46 Ответить
Ок, тогда с Вами на понятном Вам языке - чем действия и политика зеленского отличаются от действий и политики януковича? в частности в вопросе соглашения об ассоцации с ЕС? ))
И сразу второй вопрос - а что же помешало ялынковичу осуществить на практике уже практически согласованное для подписи с ЕС Соглашение? ))
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15.10.2020 12:52 Ответить
Почему Вы считаете, что зеленский плотно окруженный выходцами из ближайшей орбиты сбежавшей верхушки вато-аналов вдруг будет действовать самостоятельно, а не в фарваторе интересов страны-агрессора, с подачек которого и кормится то самое его окружение? Упоминания об этом тоже "технически" ни в одной новости нет. И то, что зеленский - крайняя плоть от бабы бени под присмотром авакова -тоже все знают/прекрасно понимают, но официально отрицают - ибо нигде не указано...
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15.10.2020 12:56 Ответить
Вывод: "крючкотворство и выискивание неправльных запятых" - дело благородное и даже полезное - но в контексте происходящих событий, кмк, неуместное потому, как уводит в сторону от сути вещей, что является манипуляцией.
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15.10.2020 12:59 Ответить
Суть вещей есть подтвержденное фактами течение событий и особенностей построения конкретно взятой вещи. Не находите? В Ваших утверждениях я вижу пылкие сентенции неокрепшего ума. Не более. Так к Вашим высказываниям и отношусь. По крайней мере буду относится покуда Вы не станете подтверждать конкретными фактами свои утверждения. Ибо пока Вы только выражаете суто свое видение. И не факт что оно верное.
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19.10.2020 13:09 Ответить
Я так не считаю. Люой человек зависим от своего окружения и жизненных обстоятельств. Равно как и не считаю, что Вы правы в своих заключениях. Когда что либо безапелляционно заявляете, будьте любезны потрудиться и предоставить хотя бы мало-мальские факты, действительно подтверждающие Ваши сентенции.
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19.10.2020 13:05 Ответить
Политика Зеленского на мой взгляд ничем не отличается от политики Порошенко в отношении ЕС.
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19.10.2020 13:02 Ответить
Все за что берется зеленое стада..и все во что она сует свое гнилое рыло превращается в гавно...
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14.10.2020 20:03 Ответить
Неужели? Какой вселенский капец. Получается и эта инициатива тоже зрада?
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14.10.2020 20:41 Ответить
В свій час Кучма все промовляв - "треба, треба, треба".
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14.10.2020 20:10 Ответить
Так тут уже на следующей неделе консультации начинаются. Или это не то?
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14.10.2020 20:42 Ответить
Консультації це непогано, а який буде результат і коли це ще невідомо. Конкуренти не будуть дрімати.
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14.10.2020 21:07 Ответить
Ну вже добре те, що взагалі вони тривають. А там побачимо по факту.
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14.10.2020 21:14 Ответить
Будет футбол в одни ворота? Если наши товары туда, то ихние взамен к нам или как? В частности больная тема евробляхеров забыта навсегда?
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14.10.2020 20:15 Ответить
А в чем болезненность темы евробляхеров? Вы хотите сказать, что 10-ти летней давности мерседесс менее надежен и менее экологичен чем новый к примеру ланос или вида?
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14.10.2020 20:24 Ответить
Кстати, болезненность темы уходит сразу в небытие и машина становится суппер-пуппер хорошая сразу же после того, как владелец оплачивает бессовестно лоховскую таможенную пошлину. Сразу же машина становится супер какая хорошая.
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14.10.2020 20:32 Ответить
Деньги где-то брать надо чтобы пенсов - опору режима кормить.
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14.10.2020 21:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/450460 Може для когось це таємниця, але всі товари при ввезені обкладаються ввізним митом та ПДВ. Чого це для якихось хитро*опих бляхерів робити винятки? Так всі перестануть платити податки і не буде грошей на армію, лікарні і т.д.
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14.10.2020 22:41 Ответить
В том, что власть проблему обещала решить а потом все заболело короной. И власть и проблема и бляховоды тоже.
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14.10.2020 21:11 Ответить
Если честно, меня вообще бесит термин "евробляха". Тут, как говорится, или трусы одень или крестик сними. Нет никаких евроблях. Есть достойные машины, которые наше правительство хочет чтобы растамаживали по неадекватным ценам. Вот и все. Не более - не менее.
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14.10.2020 21:13 Ответить
Есть контрабанда по фиктивным документам. Не более и не менее.
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14.10.2020 21:53 Ответить
А вот меня наоборот просто таки "радует", что например:
1) налоговую и пошлинную нагрузку вместо нищебродов должен на себя брать я и моя семья;
2) вместо своих родителей, мои пенсионные выплаты тупо идут родителям хитромудрого бляхера;
3) да, раз от блях избавляются "там" и значительно усложняют дальнейшую их эксплуатацию - то нихера это не экологично и не полезно здесь у нас. потребности в чистой экологии везде одинаковы;
4) эти, так сказать, чадящие /пердящие "транспортные" недосредства еще и представляют реальную опасность для остальных участников дорожного движения (в силу своей капитальной ушатанности);
5) водятлы этих корыт абсолютно невменяемы, не соблюдают и игнорируют требования ПДД;
6) в большинстве случаев избегают наказания за совершенные ими ДТП, в т.ч. и смертельные;
7) используются для совершения тяжких преступлений;
Так, что не проще ли воспользоваться потенциалом плученного образования и обеспечить себя достойными доходами, чем ныть, "делать всех пенсионеров и бюджет страны разом", провоцировать ДТП, травить оружающих и убивать их безнаказанно в тех же ДТП?
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15.10.2020 13:18 Ответить
Попунктово:
1 - каким образом? Подробнее механизм пожалуйста изложите.
2 - аналогично 1-му
3, 4 - ответьте мне пожалуйста, после того как евробляхер растаможит свое авто - оно мгновенно переходит в разряд экологически чистых?
5 - мотивы евробляхеров нарушать ПДД?
6 - каков способ избежать?
7 - примеры если возможно.
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19.10.2020 12:55 Ответить
И напомните нам всем, откуда пошло/началось это явление, а то что-то многие смог от евроблях с облаками рая путать начали...
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15.10.2020 13:19 Ответить
Объясните мне чем смог от евроблях отличается от смога ушатанных жигулей, москвичей и новых ланосов и вид местного производства?
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19.10.2020 13:00 Ответить
Правильно.
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14.10.2020 20:20 Ответить
Україна і ЄС розпочинають консультації про зміну Угоди про асоціацію, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7955Україна і ЄС розпочинають консультації про зміну Угоди про асоціацію, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 934Україна і ЄС розпочинають консультації про зміну Угоди про асоціацію, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8198
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14.10.2020 20:44 Ответить
Вот только от ЕС про это нет ни слова.
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14.10.2020 21:31 Ответить
Клоуна ще в асоціації з ЕС не вистачало
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14.10.2020 22:28 Ответить
 
 