Украина и ЕС начинают консультации об изменении Соглашения об ассоциации, - Стефанишина

Украина и Европейский Союз на следующей неделе начнут первые консультации по обновлению Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, во время саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября в Бельгии, стороны согласились обновить соглашение об ассоциации. Киев хочет обновить документ, чтобы, прежде всего, увеличить поставки украинских товаров на европейский рынок.

"На моем уровне, на уровне представительства ЕС в Украине. Мы обсудим тот документ, который был передан во время саммита. И определим элементы дальнейшего диалога: на каком уровне будет происходить диалог, из каких частей он будет состоять, какого результата мы достигаем до декабря этого года. И, соответственно, кто будет лидером этого процесса с европейской стороны", - отметила Стефанишина.

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Она добавила, что "это обновление условий торговли, пересмотр таможенных ставок, которые применяются для торговли определенными товарами, увеличение или отмена квот".