Украина хочет обновить Соглашение об Ассоциации с ЕС, - Зеленский
Зона свободной торговли Украины с ЕС должна соответствовать нынешним экономическим реалиям, в которых находятся Украина и ЕС, считает президент Владимир Зеленский.
Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы договорились максимально использовать его (Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. - Ред.) механизмы, чтобы и дальше развивать наши торговые отношения и углублять экономическую интеграцию между Украиной и Европейским союзом. В то же время наша делегация представила свое видение об обновлении Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторального взаимодействия. Зона свободной торговли должна отвечать реалиям сегодняшнего дня, как украинской экономики, так и экономики и законодательного поля ЕС", - сказал он Зеленский.
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Президент указал, что в фокусе дискуссий была интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС, интеграция энергетических рынков Украины и ЕС, взаимодействие в реализации европейского "зеленого курса".
Зеленский подчеркнул, что стороны будут двигаться и в направлении Соглашения о промышленном "безвизе". Он отметил, что на днях начала свою работу экспертная комиссия ЕС, которая оценит готовность Украины к заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.
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.Це не відповідає дійсності. У п.10 йдеться про «виведення всіх іноземних (читай російських) збройних формувань з території України». Це велика різниця!
НА финансовую пирамиду по облигациям гос.долга под 10-18% деньги с бюджета есть только на одни % 200 миллрд.грн.переплачивая в 10 раз больше,а депозит в валюте 2%, куда разница девается -платится за "риск" в 5 ти кратном размере?раскажут, когда курс стабильный держат 5 лет, не более 28,5, Польша например платит 1,5%.
На финансирование олигархического бизнеса по "Зе"э/э, которая в 3 раза дороже Европейской и она ни кому не нужна по такой цене,из Китайских панелей завезенных без НДС за которые надо еще заплатить за утилизацию деньги в бюджете 25 миллрд.грн. тоже есть, на дороги сомнительного качества, которые строят только "свои"фирмы монополисты тоже по завышенным ценам тоже 120 миллрд.грн. есть, так если такой логикой руководствоваться то можно закупать и маршрутки они тоже нужны, вместо скорых помощей, отменить плату в метро и строить его за гос.счет отмывая бюджет через контролтруемые структуры, на эти цели всегда деньги в бюддете есть, потому что это бизнес на котором власть зарабатывает отмывая бюджет, только бизнес должен платить в бюджет, а не получать финансирование, например те же дороги только сельские,которые нужны, а денег нет и то по преоритету, а не магистральные по которым ездят мерседесы, застройщики и зернотрейдерами, которые могут платить за услугу, кстати они тоже платят за дороги с акциза на топливо, где деньги?
Денег только нету на народ, который платит налоги, власть говорит что крупный бизнес платит с прихватизированных предприятий, так сколько они заплатили налога на прибыл? -фигню, тот же НДС в основном облагается с зарплаты и другие затраты где тоже сидит зарплата, а прибыли мало.Так что сколько налогов не плати, но платить надо,а финансирования на медицину и образование, армию не будет, потому , что даже не коррупция во власти, а геноцид и вредительство и это в истории проходили но она не учит потому, что...