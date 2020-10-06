Украина хочет обновить Соглашение об Ассоциации с ЕС, - Зеленский

Зона свободной торговли Украины с ЕС должна соответствовать нынешним экономическим реалиям, в которых находятся Украина и ЕС, считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились максимально использовать его (Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. - Ред.) механизмы, чтобы и дальше развивать наши торговые отношения и углублять экономическую интеграцию между Украиной и Европейским союзом. В то же время наша делегация представила свое видение об обновлении Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторального взаимодействия. Зона свободной торговли должна отвечать реалиям сегодняшнего дня, как украинской экономики, так и экономики и законодательного поля ЕС", - сказал он Зеленский.

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Президент указал, что в фокусе дискуссий была интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС, интеграция энергетических рынков Украины и ЕС, взаимодействие в реализации европейского "зеленого курса".

Зеленский подчеркнул, что стороны будут двигаться и в направлении Соглашения о промышленном "безвизе". Он отметил, что на днях начала свою работу экспертная комиссия ЕС, которая оценит готовность Украины к заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

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