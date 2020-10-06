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Украина хочет обновить Соглашение об Ассоциации с ЕС, - Зеленский

Украина хочет обновить Соглашение об Ассоциации с ЕС, - Зеленский

Зона свободной торговли Украины с ЕС должна соответствовать нынешним экономическим реалиям, в которых находятся Украина и ЕС, считает президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились максимально использовать его (Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. - Ред.) механизмы, чтобы и дальше развивать наши торговые отношения и углублять экономическую интеграцию между Украиной и Европейским союзом. В то же время наша делегация представила свое видение об обновлении Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторального взаимодействия. Зона свободной торговли должна отвечать реалиям сегодняшнего дня, как украинской экономики, так и экономики и законодательного поля ЕС", - сказал он Зеленский.

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Президент указал, что в фокусе дискуссий была интеграция Украины в единый цифровой рынок ЕС, интеграция энергетических рынков Украины и ЕС, взаимодействие в реализации европейского "зеленого курса".

Зеленский подчеркнул, что стороны будут двигаться и в направлении Соглашения о промышленном "безвизе". Он отметил, что на днях начала свою работу экспертная комиссия ЕС, которая оценит готовность Украины к заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Также на Цензор.НЕТ: Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) соглашение (1352) Украина (45026) ЗСТ (539) Евросоюз (17297)


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Топ комментарии
+51
Украина хочет обновить ганокомандующего.
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06.10.2020 21:06 Ответить
+35
зелень,ты ври,да знай меру...
бо завтра еще с англичанами аудиенция.
а у них суд продолжается по незаконному выводу денег из приватбанка.в том числе и через 95 квартал
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06.10.2020 21:06 Ответить
+20
бла-бла-бла-бла бу-бу-бу-бу
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06.10.2020 21:06 Ответить
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Поскольку никакого доверия Зеленскому-Ермаку нет и быть не может, вся эта неконкретная болтовня: "обновить" вызывает обоснованное подозрение в очередном пиаре, прикрывающем их поворот к России.
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07.10.2020 12:17 Ответить
Зеленский в інтерв'ю «Політіко» заявив, що один з «мінських» пунктів передбачає «виведення всіх незаконних військових формувань»
.Це не відповідає дійсності. У п.10 йдеться про «виведення всіх іноземних (читай російських) збройних формувань з території України». Це велика різниця!
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07.10.2020 13:11 Ответить
Сказали же, что для ЕС ключевым является отсутствие коррупции во власти, а они прутся со своим самоваром и ЕС не банкомат самим надо зарабатывать, а не красть,а эта с позволения сказать элита даже фонд короновируса во время пандемии разворовала.
НА финансовую пирамиду по облигациям гос.долга под 10-18% деньги с бюджета есть только на одни % 200 миллрд.грн.переплачивая в 10 раз больше,а депозит в валюте 2%, куда разница девается -платится за "риск" в 5 ти кратном размере?раскажут, когда курс стабильный держат 5 лет, не более 28,5, Польша например платит 1,5%.
На финансирование олигархического бизнеса по "Зе"э/э, которая в 3 раза дороже Европейской и она ни кому не нужна по такой цене,из Китайских панелей завезенных без НДС за которые надо еще заплатить за утилизацию деньги в бюджете 25 миллрд.грн. тоже есть, на дороги сомнительного качества, которые строят только "свои"фирмы монополисты тоже по завышенным ценам тоже 120 миллрд.грн. есть, так если такой логикой руководствоваться то можно закупать и маршрутки они тоже нужны, вместо скорых помощей, отменить плату в метро и строить его за гос.счет отмывая бюджет через контролтруемые структуры, на эти цели всегда деньги в бюддете есть, потому что это бизнес на котором власть зарабатывает отмывая бюджет, только бизнес должен платить в бюджет, а не получать финансирование, например те же дороги только сельские,которые нужны, а денег нет и то по преоритету, а не магистральные по которым ездят мерседесы, застройщики и зернотрейдерами, которые могут платить за услугу, кстати они тоже платят за дороги с акциза на топливо, где деньги?
Денег только нету на народ, который платит налоги, власть говорит что крупный бизнес платит с прихватизированных предприятий, так сколько они заплатили налога на прибыл? -фигню, тот же НДС в основном облагается с зарплаты и другие затраты где тоже сидит зарплата, а прибыли мало.Так что сколько налогов не плати, но платить надо,а финансирования на медицину и образование, армию не будет, потому , что даже не коррупция во власти, а геноцид и вредительство и это в истории проходили но она не учит потому, что...
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07.10.2020 14:54 Ответить
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