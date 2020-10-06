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Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский

Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.

Зеленский указал, что как только позволит сложная эпидемическая ситуация с COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.

Читайте также: Депутаты Европарламента - Арахамии: есть угроза безвизу, власть должна взять ответственность за страну

Напомним, 5 октября трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура

По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, отмена безвизового режима - очень сложная операция, и делать этого европейцы не собираются.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и ЕС разделяют общие позиции в отношении и безвизового режима, и важности антикоррупционых органов.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) безвизовый режим (1557) Евросоюз (17297)


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Топ комментарии
+34
та никто тебе уже не верит.
забрехалося ти.
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06.10.2020 20:51 Ответить
+34
Значит евродепутаты со своим письмом брехуны?!
А Баррель трепло?!
Кто то верит этому, не в меру раздобревшему за мой счёт, ну и ваш так же, жалкому, лживому шуту? ЗеДолботятлов прошу не беспокоится, за ваше мнение мы в курсе.
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06.10.2020 20:53 Ответить
+25
Зе, тебе верить -себя наэпаут.Пшел вон, скунс зеленый.
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06.10.2020 20:54 Ответить
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та никто тебе уже не верит.
забрехалося ти.
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06.10.2020 20:51 Ответить
Окрім зЕ та слуг...
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06.10.2020 20:52 Ответить
Значит евродепутаты со своим письмом брехуны?!
А Баррель трепло?!
Кто то верит этому, не в меру раздобревшему за мой счёт, ну и ваш так же, жалкому, лживому шуту? ЗеДолботятлов прошу не беспокоится, за ваше мнение мы в курсе.
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06.10.2020 20:53 Ответить
Вірити блазню ,себе не поважати !!))))
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06.10.2020 20:54 Ответить
Зе, тебе верить -себя наэпаут.Пшел вон, скунс зеленый.
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06.10.2020 20:54 Ответить
Він правий. Дійсно, про тих українців вирішили не карати. Карати будуть причетних до корупційних діянь вдюладоможців і олігархів. І це справедливо.
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06.10.2020 20:55 Ответить
Взял под личный контроль! (с)
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06.10.2020 20:58 Ответить
Какое оно все таки мелкое...ничтожное...пресмыкающееся ЗЕчмо))))
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06.10.2020 20:58 Ответить
слишь, ти кому про "я ваш вирок" бормотало?
Тому, кто сделал для Украини безвиз?
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06.10.2020 20:59 Ответить
Брехун!(с)
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06.10.2020 21:00 Ответить
значит все таки угрожает, а я надеялся, что это все туфта
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06.10.2020 21:01 Ответить
Видимо угрожает если сцыкло задёргалось.
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06.10.2020 21:01 Ответить
Знаєш, найвеличніший зЄбуіне, раніше я турбувався позивами блювоти на півхвилині твого патякання.

Зараз одразу.
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06.10.2020 21:01 Ответить
..То вас глисти від *рошенок * бунтують !
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06.10.2020 21:04 Ответить

Так авжеж.
Ось одразу як 4.000S отримав, ага...
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06.10.2020 21:12 Ответить
Як воно брехало https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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06.10.2020 21:03 Ответить
только отвращение визивает.
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06.10.2020 21:16 Ответить
...режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский
...одно слово лишнее...
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06.10.2020 21:04 Ответить
..* І десь на болоті було добре чути підвивання ......*
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06.10.2020 21:05 Ответить
Не надоїло блд от тут тобі смердіти? Біжи підмийся, бо від тебе тхне
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06.10.2020 21:09 Ответить
Тому лайну своє не смердить, воно вже звикло!))))
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06.10.2020 21:13 Ответить
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7419
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06.10.2020 21:07 Ответить
А ведь на этом фото оно еще честный еврейский мальчик. А сейчас уже настоящая брехливая жи... рная морда.
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06.10.2020 21:13 Ответить
простите, я отправлю вас в спам, чтоби не лицезреть сей **....ик!
не обижайтесь, плиз.
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06.10.2020 21:19 Ответить
Вы что имеете в виду:" отправлю в спам?" Если оригинал,то я готова подсобить!!!🤔💙💛
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07.10.2020 03:31 Ответить
Зебилы это вашего кумира такое достижение что безвиз добытый Порохом хотя бы не забрали и удержали это победа или еще нет?
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06.10.2020 21:15 Ответить
в яблочко!
респект!
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06.10.2020 21:17 Ответить
Зе-обещанная сенсация!
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06.10.2020 21:39 Ответить
Класс!!!! 1000++++
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07.10.2020 03:32 Ответить
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2900
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06.10.2020 21:16 Ответить
А повну цитату європарламентарів чому не озвучує? Там була фраза "на даний момент" і фраза "а у випадку призначення корупціонерів на посади в антикорупційні органи є загроза безвізу"
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06.10.2020 21:17 Ответить
оно только ВРАТЬ обучено... читать не-а.
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06.10.2020 21:18 Ответить
ПЕ - РЕ - МО - ГА !?...
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06.10.2020 21:17 Ответить
Да ти юродивий, я бачу не уймешся? Предам тебе мабуть я остракізму. Навіки будеш проклятий тепер !
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06.10.2020 21:21 Ответить
ПРедай себе краще о...
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06.10.2020 21:28 Ответить
ЗЕ-ДЕ💩
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06.10.2020 21:54 Ответить
Хотів щось написати.
Так не можна тут таких слів вживати.
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06.10.2020 21:25 Ответить
раз не угрожает значит жди отмены со дня на день .
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06.10.2020 21:30 Ответить
А зачем тогда говорить про то что не угрожает - если не угрожает? Про ЕС и НАТО можно сразу забыть??
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06.10.2020 21:33 Ответить
Звісно , що не загрожує - але ж треба ПЕСикам про зраду верещати !
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06.10.2020 21:45 Ответить
Несколько месяцев назад гундосый недоносок вещал как о своих, о достижениях Украины зачатых еще "барігой'. О чем он может вещать сейчас. Оно ведь ноль вращающийся в склизкой ситуации между плюсом и минусом.
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06.10.2020 21:47 Ответить
Самая большая угроза безвизу это клоун и его ближайшее окружение, враг Украины внутри страны.
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06.10.2020 21:51 Ответить
Это не безвизу угроза. Клоун со товарищи это угроза Украине как независимой стране.
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06.10.2020 21:53 Ответить
Сама велика небезпека це ...малоросня .яка пише мовою.окупанта .
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06.10.2020 22:14 Ответить
це ти про Зелю написав ?
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07.10.2020 08:49 Ответить
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский И отправил рахамию в Оман с заявой на гражданство.
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06.10.2020 22:11 Ответить
Да хоть бы ему дали то гражданство , да он туда уе....хал!!!!!
И где я таких слов "набралась" за последние 1,5 года?
Просто,как откроешь сайт... ,так и тянет, от каждой выходки зебилов, на "разговорный русский мат""......
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07.10.2020 03:44 Ответить
Всё верно сказал.
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07.10.2020 03:49 Ответить
трусливое чмо
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07.10.2020 05:58 Ответить
Пока реально со стороны ЕС и не угрожает, а вот со стороны наших "рукамиводителей" государства такой уверенности нет.
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07.10.2020 06:48 Ответить
нету веры скоморохам
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07.10.2020 08:50 Ответить
олігархам і політикам і членам їх сімей хай безвіз і скасовують. Простий нарід при чому?!
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07.10.2020 09:34 Ответить
 
 