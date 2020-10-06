Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", - сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС во вторник.
Зеленский указал, что как только позволит сложная эпидемическая ситуация с COVID-19, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны ЕС.
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Напомним, 5 октября трое европарламентариев направили в адрес Арахамии открытое письмо, в котором указано, что из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может угрожать отмена безвизового режима с Евросоюзом. Ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Евросоюз будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.
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По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, отмена безвизового режима - очень сложная операция, и делать этого европейцы не собираются.
По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина и ЕС разделяют общие позиции в отношении и безвизового режима, и важности антикоррупционых органов.
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забрехалося ти.
А Баррель трепло?!
Кто то верит этому, не в меру раздобревшему за мой счёт, ну и ваш так же, жалкому, лживому шуту? ЗеДолботятлов прошу не беспокоится, за ваше мнение мы в курсе.
Тому, кто сделал для Украини безвиз?
Зараз одразу.
Так авжеж.
Ось одразу як 4.000S отримав, ага...
...одно слово лишнее...
не обижайтесь, плиз.
респект!
Так не можна тут таких слів вживати.
И где я таких слов "набралась" за последние 1,5 года?
Просто,как откроешь сайт... ,так и тянет, от каждой выходки зебилов, на "разговорный русский мат""......