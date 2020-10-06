Безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, - Зеленський
Безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Партнери з Європейського союзу запевнили, що безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії", - сказав він на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС у вівторок.
Зеленський вказав, що як тільки дозволить складна епідемічна ситуація з COVID-19, українці знову зможуть планувати свої подорожі в країни ЄС.
Нагадаємо, 5 жовтня троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.
За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, скасування безвізового режиму - дуже складна операція, і робити цього європейці не збираються.
На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна і ЄС поділяють спільні позиції щодо і безвізового режиму, і важливості антикорупційних органів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
забрехалося ти.
А Баррель трепло?!
Кто то верит этому, не в меру раздобревшему за мой счёт, ну и ваш так же, жалкому, лживому шуту? ЗеДолботятлов прошу не беспокоится, за ваше мнение мы в курсе.
Тому, кто сделал для Украини безвиз?
Зараз одразу.
Так авжеж.
Ось одразу як 4.000S отримав, ага...
...одно слово лишнее...
не обижайтесь, плиз.
респект!
Так не можна тут таких слів вживати.
И где я таких слов "набралась" за последние 1,5 года?
Просто,как откроешь сайт... ,так и тянет, от каждой выходки зебилов, на "разговорный русский мат""......