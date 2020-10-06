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Безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, - Зеленський

Безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, - Зеленський

Безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Партнери з Європейського союзу запевнили, що безвізовому режиму України з ЄС ніщо не загрожує, а Україна чітко виконує всі необхідні критерії", - сказав він на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС у вівторок.

Зеленський вказав, що як тільки дозволить складна епідемічна ситуація з COVID-19, українці знову зможуть планувати свої подорожі в країни ЄС.

Нагадаємо, 5 жовтня троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

За словами заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, скасування безвізового режиму - дуже складна операція, і робити цього європейці не збираються.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна і ЄС поділяють спільні позиції щодо і безвізового режиму, і важливості антикорупційних органів.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) безвізовий режим (1344) Євросоюз (13707)


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Топ коментарі
+34
та никто тебе уже не верит.
забрехалося ти.
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06.10.2020 20:51 Відповісти
+34
Значит евродепутаты со своим письмом брехуны?!
А Баррель трепло?!
Кто то верит этому, не в меру раздобревшему за мой счёт, ну и ваш так же, жалкому, лживому шуту? ЗеДолботятлов прошу не беспокоится, за ваше мнение мы в курсе.
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06.10.2020 20:53 Відповісти
+25
Зе, тебе верить -себя наэпаут.Пшел вон, скунс зеленый.
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06.10.2020 20:54 Відповісти
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та никто тебе уже не верит.
забрехалося ти.
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06.10.2020 20:51 Відповісти
Окрім зЕ та слуг...
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06.10.2020 20:52 Відповісти
Значит евродепутаты со своим письмом брехуны?!
А Баррель трепло?!
Кто то верит этому, не в меру раздобревшему за мой счёт, ну и ваш так же, жалкому, лживому шуту? ЗеДолботятлов прошу не беспокоится, за ваше мнение мы в курсе.
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06.10.2020 20:53 Відповісти
Вірити блазню ,себе не поважати !!))))
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06.10.2020 20:54 Відповісти
Зе, тебе верить -себя наэпаут.Пшел вон, скунс зеленый.
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06.10.2020 20:54 Відповісти
Він правий. Дійсно, про тих українців вирішили не карати. Карати будуть причетних до корупційних діянь вдюладоможців і олігархів. І це справедливо.
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06.10.2020 20:55 Відповісти
Взял под личный контроль! (с)
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06.10.2020 20:58 Відповісти
Какое оно все таки мелкое...ничтожное...пресмыкающееся ЗЕчмо))))
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06.10.2020 20:58 Відповісти
слишь, ти кому про "я ваш вирок" бормотало?
Тому, кто сделал для Украини безвиз?
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06.10.2020 20:59 Відповісти
Брехун!(с)
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06.10.2020 21:00 Відповісти
значит все таки угрожает, а я надеялся, что это все туфта
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06.10.2020 21:01 Відповісти
Видимо угрожает если сцыкло задёргалось.
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06.10.2020 21:01 Відповісти
Знаєш, найвеличніший зЄбуіне, раніше я турбувався позивами блювоти на півхвилині твого патякання.

Зараз одразу.
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06.10.2020 21:01 Відповісти
..То вас глисти від *рошенок * бунтують !
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06.10.2020 21:04 Відповісти

Так авжеж.
Ось одразу як 4.000S отримав, ага...
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06.10.2020 21:12 Відповісти
Як воно брехало https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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06.10.2020 21:03 Відповісти
только отвращение визивает.
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06.10.2020 21:16 Відповісти
...режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский
...одно слово лишнее...
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06.10.2020 21:04 Відповісти
..* І десь на болоті було добре чути підвивання ......*
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06.10.2020 21:05 Відповісти
Не надоїло блд от тут тобі смердіти? Біжи підмийся, бо від тебе тхне
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06.10.2020 21:09 Відповісти
Тому лайну своє не смердить, воно вже звикло!))))
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06.10.2020 21:13 Відповісти
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7419
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06.10.2020 21:07 Відповісти
А ведь на этом фото оно еще честный еврейский мальчик. А сейчас уже настоящая брехливая жи... рная морда.
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06.10.2020 21:13 Відповісти
простите, я отправлю вас в спам, чтоби не лицезреть сей **....ик!
не обижайтесь, плиз.
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06.10.2020 21:19 Відповісти
Вы что имеете в виду:" отправлю в спам?" Если оригинал,то я готова подсобить!!!🤔💙💛
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07.10.2020 03:31 Відповісти
Зебилы это вашего кумира такое достижение что безвиз добытый Порохом хотя бы не забрали и удержали это победа или еще нет?
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06.10.2020 21:15 Відповісти
в яблочко!
респект!
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06.10.2020 21:17 Відповісти
Зе-обещанная сенсация!
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06.10.2020 21:39 Відповісти
Класс!!!! 1000++++
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07.10.2020 03:32 Відповісти
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2900
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06.10.2020 21:16 Відповісти
А повну цитату європарламентарів чому не озвучує? Там була фраза "на даний момент" і фраза "а у випадку призначення корупціонерів на посади в антикорупційні органи є загроза безвізу"
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06.10.2020 21:17 Відповісти
оно только ВРАТЬ обучено... читать не-а.
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06.10.2020 21:18 Відповісти
ПЕ - РЕ - МО - ГА !?...
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06.10.2020 21:17 Відповісти
Да ти юродивий, я бачу не уймешся? Предам тебе мабуть я остракізму. Навіки будеш проклятий тепер !
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06.10.2020 21:21 Відповісти
ПРедай себе краще о...
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06.10.2020 21:28 Відповісти
ЗЕ-ДЕ💩
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06.10.2020 21:54 Відповісти
Хотів щось написати.
Так не можна тут таких слів вживати.
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06.10.2020 21:25 Відповісти
раз не угрожает значит жди отмены со дня на день .
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06.10.2020 21:30 Відповісти
А зачем тогда говорить про то что не угрожает - если не угрожает? Про ЕС и НАТО можно сразу забыть??
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06.10.2020 21:33 Відповісти
Звісно , що не загрожує - але ж треба ПЕСикам про зраду верещати !
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06.10.2020 21:45 Відповісти
Несколько месяцев назад гундосый недоносок вещал как о своих, о достижениях Украины зачатых еще "барігой'. О чем он может вещать сейчас. Оно ведь ноль вращающийся в склизкой ситуации между плюсом и минусом.
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06.10.2020 21:47 Відповісти
Самая большая угроза безвизу это клоун и его ближайшее окружение, враг Украины внутри страны.
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06.10.2020 21:51 Відповісти
Это не безвизу угроза. Клоун со товарищи это угроза Украине как независимой стране.
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06.10.2020 21:53 Відповісти
Сама велика небезпека це ...малоросня .яка пише мовою.окупанта .
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06.10.2020 22:14 Відповісти
це ти про Зелю написав ?
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07.10.2020 08:49 Відповісти
Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Зеленский И отправил рахамию в Оман с заявой на гражданство.
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06.10.2020 22:11 Відповісти
Да хоть бы ему дали то гражданство , да он туда уе....хал!!!!!
И где я таких слов "набралась" за последние 1,5 года?
Просто,как откроешь сайт... ,так и тянет, от каждой выходки зебилов, на "разговорный русский мат""......
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07.10.2020 03:44 Відповісти
Всё верно сказал.
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07.10.2020 03:49 Відповісти
трусливое чмо
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07.10.2020 05:58 Відповісти
Пока реально со стороны ЕС и не угрожает, а вот со стороны наших "рукамиводителей" государства такой уверенности нет.
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07.10.2020 06:48 Відповісти
нету веры скоморохам
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07.10.2020 08:50 Відповісти
олігархам і політикам і членам їх сімей хай безвіз і скасовують. Простий нарід при чому?!
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07.10.2020 09:34 Відповісти
 
 