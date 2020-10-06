Україна хоче оновити Угоду про Асоціацію з ЄС, - Зеленський
Зона вільної торгівлі України з ЄС має відповідати нинішнім економічним реаліям, в яких перебувають України і ЄС, вважає президент Володимир Зеленський.
Про це він сказав на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС у вівторок в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми домовилися максимально використовувати її (Угоди про асоціацію України з ЄС. - Ред.) механізми, щоб і далі розвивати наші торгові відносини і поглиблювати економічну інтеграцію між Україною і Європейським союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення про оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії. Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям нинішнього дня, як української економіки, так і економіки і законодавчого поля ЄС", - сказав Зеленський.
Президент вказав, що у фокусі дискусій була інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС, інтеграція енергетичних ринків України та ЄС, взаємодія в реалізації європейського "зеленого курсу".
Зеленський підкреслив, що сторони рухатимуться і в напрямку Угоди про промисловий "безвіз". Він зазначив, що днями почала свою роботу експертна комісія ЄС, яка оцінить готовність України до укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.
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.Це не відповідає дійсності. У п.10 йдеться про «виведення всіх іноземних (читай російських) збройних формувань з території України». Це велика різниця!
НА финансовую пирамиду по облигациям гос.долга под 10-18% деньги с бюджета есть только на одни % 200 миллрд.грн.переплачивая в 10 раз больше,а депозит в валюте 2%, куда разница девается -платится за "риск" в 5 ти кратном размере?раскажут, когда курс стабильный держат 5 лет, не более 28,5, Польша например платит 1,5%.
На финансирование олигархического бизнеса по "Зе"э/э, которая в 3 раза дороже Европейской и она ни кому не нужна по такой цене,из Китайских панелей завезенных без НДС за которые надо еще заплатить за утилизацию деньги в бюджете 25 миллрд.грн. тоже есть, на дороги сомнительного качества, которые строят только "свои"фирмы монополисты тоже по завышенным ценам тоже 120 миллрд.грн. есть, так если такой логикой руководствоваться то можно закупать и маршрутки они тоже нужны, вместо скорых помощей, отменить плату в метро и строить его за гос.счет отмывая бюджет через контролтруемые структуры, на эти цели всегда деньги в бюддете есть, потому что это бизнес на котором власть зарабатывает отмывая бюджет, только бизнес должен платить в бюджет, а не получать финансирование, например те же дороги только сельские,которые нужны, а денег нет и то по преоритету, а не магистральные по которым ездят мерседесы, застройщики и зернотрейдерами, которые могут платить за услугу, кстати они тоже платят за дороги с акциза на топливо, где деньги?
Денег только нету на народ, который платит налоги, власть говорит что крупный бизнес платит с прихватизированных предприятий, так сколько они заплатили налога на прибыл? -фигню, тот же НДС в основном облагается с зарплаты и другие затраты где тоже сидит зарплата, а прибыли мало.Так что сколько налогов не плати, но платить надо,а финансирования на медицину и образование, армию не будет, потому , что даже не коррупция во власти, а геноцид и вредительство и это в истории проходили но она не учит потому, что...