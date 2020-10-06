Україна хоче оновити Угоду про Асоціацію з ЄС, - Зеленський

Зона вільної торгівлі України з ЄС має відповідати нинішнім економічним реаліям, в яких перебувають України і ЄС, вважає президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС у вівторок в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися максимально використовувати її (Угоди про асоціацію України з ЄС. - Ред.) механізми, щоб і далі розвивати наші торгові відносини і поглиблювати економічну інтеграцію між Україною і Європейським союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення про оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії. Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям нинішнього дня, як української економіки, так і економіки і законодавчого поля ЄС", - сказав Зеленський.

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Президент вказав, що у фокусі дискусій була інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС, інтеграція енергетичних ринків України та ЄС, взаємодія в реалізації європейського "зеленого курсу".

Зеленський підкреслив, що сторони рухатимуться і в напрямку Угоди про промисловий "безвіз". Він зазначив, що днями почала свою роботу експертна комісія ЄС, яка оцінить готовність України до укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.