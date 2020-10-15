ВООЗ: Зростання захворюваності на COVID-19 у Європі викликає великі побоювання

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що зростання захворюваності на коронавірус у Європі викликає глибоке занепокоєння.

Про це заявив на пресконференції глава європейського підрозділу ВООЗ Ганс Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розвиток епідеміологічної ситуації в Європі викликає великі побоювання. Зростає кількість випадків, які щодня реєструються, зростає кількість госпіталізацій", - заявив Клюге.

Раніше повідомлялося, що в низці країн Європи приріст нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 досяг рекордних показників.

Зокрема, в Німеччині за добу виявили 6,6 тис. випадків COVID-19. Це найбільший приріст у країні з початку пандемії коронавірусу. Рекордно високий показник нових випадків коронавірусу зареєстрований і в Чехії, де за добу захворіли 9,5 тис. осіб.

На тлі такої ситуації з коронавірусом деякі європейські країни повертають обмеження. Так, наприклад, Португалія з четверга забороняє збори за участю більше ніж п'яти осіб. В країні також підвищили штраф для компаній, які не виконують заходи безпеки, з 5 тис. євро до 10 тис. євро.

У Нідерландах набувають чинності обмеження, що стосуються, зокрема, продажу алкоголю та обов'язкового носіння масок.

У Каталонії з четверга на 15 днів закривають всі бари та ресторани. Спортивним залам, кінотеатрам і театрам дозволено здійснювати свою діяльність на понад 50%, магазинам і ринкам - не більше ніж на 30%.

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