Кандидати-клони йдуть на вибори в 24 містах, - КВУ

Клони балотуються на виборах в Ужгороді, Умані, Ніжині, Борисполі, Болграді, Каховці, Херсоні, Вознесенську та інших містах. А в Чернігові зареєстрували партію-клон.

Про це розповів на пресконференції голова Комітету виборців України Олексій Кошель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Кошеля, рекордна кількість клонів зареєстрована у місті Кремінна Луганської області. Там балотується відразу три пари клонів: по дві особи з прізвищем Похила, дві особи з прізвищем Прокопенко і дві особи з прізвищем Чехута.

У Чернігівській області зареєстровані партія "Рідний дім", яку очолює міський голова Владислав Атрошенко, а також її клон - партія "Рідне місто", яку очолює Сергій Атрошенко. За даними експертів Чернігівського відділення КВУ, Сергій Атрошенко не був помічений в активному політичному житті краю упродовж багатьох років.

"Реально на цих виборах ми бачимо, що аналіз виборчих списків, які провів Комітет виборців, показав, що технологія клонування, тобто кандидати-клони присутні у 24-х містах. Це надзвичайно багато, і ця технологія може призвести до того, що хтось із фаворитів кампанії може втратити навіть перемогу" - зазначив голова КВУ.

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