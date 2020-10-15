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Новини Місцеві вибори-2020
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Кандидати-клони йдуть на вибори в 24 містах, - КВУ

Кандидати-клони йдуть на вибори в 24 містах, - КВУ

Клони балотуються на виборах в Ужгороді, Умані, Ніжині, Борисполі, Болграді, Каховці, Херсоні, Вознесенську та інших містах. А в Чернігові зареєстрували партію-клон.

Про це розповів на пресконференції голова Комітету виборців України Олексій Кошель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Кошеля, рекордна кількість клонів зареєстрована у місті Кремінна Луганської області. Там балотується відразу три пари клонів: по дві особи з прізвищем Похила, дві особи з прізвищем Прокопенко і дві особи з прізвищем Чехута.

У Чернігівській області зареєстровані партія "Рідний дім", яку очолює міський голова Владислав Атрошенко, а також її клон - партія "Рідне місто", яку очолює Сергій Атрошенко. За даними експертів Чернігівського відділення КВУ, Сергій Атрошенко не був помічений в активному політичному житті краю упродовж багатьох років.

"Реально на цих виборах ми бачимо, що аналіз виборчих списків, які провів Комітет виборців, показав, що технологія клонування, тобто кандидати-клони присутні у 24-х містах. Це надзвичайно багато, і ця технологія може призвести до того, що хтось із фаворитів кампанії може втратити навіть перемогу" - зазначив голова КВУ.

Читайте також: Шестеро кандидатів від "Слуги народу" не змогли потрапити в Раду через "клонів", - ОПОРА

Автор: 

КВУ (135) клони (6) місцеві вибори (1366) Кошель (26)


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Топ коментарі
+11
кандидаты-клоуны идут во всех городах
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15.10.2020 16:35
+9
Прочитал заголовок как «кандидаты-клоуны»...
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15.10.2020 16:41
+2
Така практика існувала ще з доовочевих часів. І жодне скликання ВР її не припинило.
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15.10.2020 16:41
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кандидаты-клоуны идут во всех городах
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15.10.2020 16:35 Відповісти
Бажано щоб це були жалюгідні рештки.
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15.10.2020 17:59 Відповісти
тоже так заголовок прочитал...
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15.10.2020 18:59 Відповісти
кого вони клонують ?
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15.10.2020 16:41 Відповісти
Така практика існувала ще з доовочевих часів. І жодне скликання ВР її не припинило.
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15.10.2020 16:41 Відповісти
Прочитал заголовок как «кандидаты-клоуны»...
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15.10.2020 16:41 Відповісти
Тоже. И подумал- да где же их берут то. Вроде всех уже выбрали и назначили.
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15.10.2020 17:40 Відповісти
то были лучшие из лучших - а это , лучшие из худших .
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15.10.2020 18:52 Відповісти
Крэпкие хозяйственники нужны! Тридцать лет страну тянули... Чувствуют, что еще потенциал есть. В крайнем случае десяток буровых вышек ещё прикупить можно!
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15.10.2020 17:22 Відповісти
Ваша правда. Шо вже "тянули", то "тянули", зо всіх сил і звідусіль.
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15.10.2020 18:02 Відповісти
 
 