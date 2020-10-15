Кандидаты-клоны идут на выборы в 24 городах, - КИУ

"Клоны" баллотируются на выборах в Ужгороде, Умани, Нежине, Борисполе, Болграде, Каховке, Херсоне, Вознесенске и других городах. А в Чернигове зарегистрировали партию-клон.

Об этом рассказал на пресс-конференции председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Кошеля, рекордное количество клонов зарегистрирована в городе Кременная Луганской области. Там баллотируется сразу три пары клонов: два человека с фамилией Похила, два человека с фамилией Прокопенко и два человека с фамилией Чехута.

В Черниговской области зарегистрировано партия "Родной дом", которую возглавляет мэр Владислав Атрошенко, а также ее клон - партия "Родной город", которую возглавляет Сергей Атрошенко. По данным экспертов Черниговского отделения КИУ, Сергей Атрошенко не был замечен в активной политической жизни края на протяжении многих лет.

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"Реально на этих выборах мы видим, что анализ избирательных списков, провел Комитет избирателей, показал, что технология клонирования, то есть кандидаты-клоны присутствуют в 24-х городах. Это очень много, и эта технология может привести к тому, что кто-то из фаворитов кампании может потерять даже победу ", - отметил глава КИУ.