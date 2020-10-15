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Новости Местные выборы-2020
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Кандидаты-клоны идут на выборы в 24 городах, - КИУ

Кандидаты-клоны идут на выборы в 24 городах, - КИУ

"Клоны" баллотируются на выборах в Ужгороде, Умани, Нежине, Борисполе, Болграде, Каховке, Херсоне, Вознесенске и других городах. А в Чернигове зарегистрировали партию-клон.

Об этом рассказал на пресс-конференции председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Кошеля, рекордное количество клонов зарегистрирована в городе Кременная Луганской области. Там баллотируется сразу три пары клонов: два человека с фамилией Похила, два человека с фамилией Прокопенко и два человека с фамилией Чехута.

В Черниговской области зарегистрировано партия "Родной дом", которую возглавляет мэр Владислав Атрошенко, а также ее клон - партия "Родной город", которую возглавляет Сергей Атрошенко. По данным экспертов Черниговского отделения КИУ, Сергей Атрошенко не был замечен в активной политической жизни края на протяжении многих лет.

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"Реально на этих выборах мы видим, что анализ избирательных списков, провел Комитет избирателей, показал, что технология клонирования, то есть кандидаты-клоны присутствуют в 24-х городах. Это очень много, и эта технология может привести к тому, что кто-то из фаворитов кампании может потерять даже победу ", - отметил глава КИУ.

Автор: 

КИУ (383) клоны (17) местные выборы (2752) Кошель Алексей (34)


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Топ комментарии
+11
кандидаты-клоуны идут во всех городах
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15.10.2020 16:35
+9
Прочитал заголовок как «кандидаты-клоуны»...
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15.10.2020 16:41
+2
Така практика існувала ще з доовочевих часів. І жодне скликання ВР її не припинило.
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15.10.2020 16:41
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кандидаты-клоуны идут во всех городах
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15.10.2020 16:35 Ответить
Бажано щоб це були жалюгідні рештки.
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15.10.2020 17:59 Ответить
тоже так заголовок прочитал...
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15.10.2020 18:59 Ответить
кого вони клонують ?
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15.10.2020 16:41 Ответить
Така практика існувала ще з доовочевих часів. І жодне скликання ВР її не припинило.
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15.10.2020 16:41 Ответить
Прочитал заголовок как «кандидаты-клоуны»...
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15.10.2020 16:41 Ответить
Тоже. И подумал- да где же их берут то. Вроде всех уже выбрали и назначили.
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15.10.2020 17:40 Ответить
то были лучшие из лучших - а это , лучшие из худших .
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15.10.2020 18:52 Ответить
Крэпкие хозяйственники нужны! Тридцать лет страну тянули... Чувствуют, что еще потенциал есть. В крайнем случае десяток буровых вышек ещё прикупить можно!
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15.10.2020 17:22 Ответить
Ваша правда. Шо вже "тянули", то "тянули", зо всіх сил і звідусіль.
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15.10.2020 18:02 Ответить
 
 