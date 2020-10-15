Вступна кампанія у 2021 році відбудеться в липні

Міністерство освіти і науки України затвердило умови прийому для здобуття вищої освіти на 2021 рік. Вступна кампанія відбудеться в липні.

Про це повідомив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми плануємо провести наступну вступну кампанію в липні 2021 року, щоб і вступники, і члени приймальних комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року. Оскільки ще не відомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, майже всі вступники зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді", - сказав Шкарлет.

Зазначається, що як і минулих років, у 2021 році вступникам на лікарські спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія") для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175. Обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе обирати біологію, хімію або фізику.

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови.

Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

На 2021 рік встановлено обмеження кількості заяв. Так, вступник зможе подати на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт) – загалом не більш ніж 30 заяв. Крім того, для уникнення непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити.

"Що зміниться для вступників на магістратуру? Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) до магістратури буде обов’язковим для всіх спеціальностей. Для надання більшої ваги фаховому вступному випробуванню запроваджено вагові коефіцієнти – тепер заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%", - зауважують в міністерстві.

У 2021 році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020-го та 2021 року, результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – тільки 2021 року.

До 31 грудня 2020 року всі заклади вищої освіти мають затвердити та оприлюднити свої правила прийому, які мають відповідати Умовам прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році.