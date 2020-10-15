Вступительная кампания в 2021 году состоится в июле

Министерство образования и науки Украины утвердило условия приема для получения высшего образования на 2021 год. Вступительная кампания состоится в июле.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Мы планируем провести следующую вступительную кампанию в июле 2021 года, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года. Поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие смогут подавать заявления на вступление в электронном виде", - сказал Шкарлет.

Отмечается, что как и прошлые годы, в 2021 году поступающим на врачебные специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия") для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов из второго и третьего конкурсных предметов. Однако это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбирать биологию, химию или физику.

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Поступающие на специальности гуманитарного и социального направления обязательно должны сдать внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе, поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов можно будет использовать для поступления на все специальности.

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На 2021 год установлено ограничение количества заявлений. Так, поступающий сможет подать на небюджетные конкурсные предложения (контракт) - в общем не более 30 заявлений. Кроме того, во избежание недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить.

"Что изменится для поступающих в магистратуру? Единственный вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) в магистратуру будет обязательным для всех специальностей. Для придания большего веса профессиональному вступительному экзамену введены весовые коэффициенты - теперь заведение сможет увеличить вес балла по профессиональному испытанию, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%", - отмечают в министерстве.

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В 2021 году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВЭ 2020 и 2021 годов, результаты единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) - только 2021 года.

До 31 декабря 2020 года все высшие учебные заведения должны утвердить и обнародовать свои правила приема, которые должны отвечать Условиям приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году.