В 2021 году пробное ВНО состоится 10 апреля, - УЦОКО

Пробная сессия внешнего независимого оценивания в 2021 году состоится 10 апреля, а регистрация на нее будет проходить 5-19 января.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования, передает Цензор.НЕТ.

"Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 продлится 5-19 января 2021 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году, каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый участник сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в специальный сервис определения результатов.

"Итак, в 2021 году можно будет и ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, и проверить уровень своих знаний по всем учебным предметам ВНО (в случае внесения ответов на специальный сервис)", - подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля 2021 года.

"Учитывая то, что некоторые соискатели образования не имеют возможности постоянно посещать учебные заведения, Украинский центр оценивания качества образования совместно с ОС "Освитория" и МФ "Возрождение" планируют подготовить ряд видеоразьяснений к задачам пробного ВНО-2021", - добавляют в УЦОКО.

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