У 2021 року пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, - УЦОЯО

Пробна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році відбудеться 10 квітня, а реєстрація на неї триватиме 5-19 січня.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

"Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 триватиме протягом 05‒19 січня 2021 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мов) відбудуться 10 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Крім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожен учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді в спеціальний сервіс визначення результатів.

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"Отже, у 2021 році можна буде і ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів, і перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших навчальних предметів ЗНО (у разі внесення відповідей на спеціальний сервіс)", - підкреслюють у відомстві.

Зазначається, що результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.

"З огляду на те, що деякі здобувачі освіти не мають змоги постійно відвідувати заклади освіти, Український центр оцінювання якості освіти спільно з ГС "Освіторія" і МФ "Відродження" планують підготувати низку відеороз’яснень до завдань пробного ЗНО-2021", - додають в УЦОЯО.

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