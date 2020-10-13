Приблизно 6 тис. учителів нині перебувають на самоізоляції, - Міносвіти

Приблизно 6 тис. учителів нині перебувають на самоізоляції. Оскільки вони захворіли на коронавірус під час навчального процесу, доплат немає, але питання врегулювали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив начальник головного управління шкільної освіти міністерства Юрій Кононенко.

Він додав, що вчителям доплачують, зокрема, за заміну інших педагогів.

"Приблизно 6 тис. вчителів зараз або хворіють на коронавірус, або перебувають на самоізоляції. Доплат немає. Але це питання врегульовано незалежно від коронавірусу. На заміну тим вчителям, хто відсутній, є два варіанти доплат. Перший: погодинна оплата відповідно до пропрацьованого часу, тим, хто замінює уроки. Другий – коли, наприклад, учитель математики замінює вчителя з іншого предмета, коли його немає, а коли той виходить, він замінює потім вчителя математики", - додав посадовець.

Кононенко зазначив, що найбільш прийнятний варіант обирає вже сам заклад безпосередньо.

Він уточнив, що наразі 315 навчальних закладів повністю перейшли на дистанційне навчання.

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