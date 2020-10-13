Приблизно 6 тис. учителів нині перебувають на самоізоляції, - Міносвіти
Приблизно 6 тис. учителів нині перебувають на самоізоляції. Оскільки вони захворіли на коронавірус під час навчального процесу, доплат немає, але питання врегулювали.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив начальник головного управління шкільної освіти міністерства Юрій Кононенко.
Він додав, що вчителям доплачують, зокрема, за заміну інших педагогів.
"Приблизно 6 тис. вчителів зараз або хворіють на коронавірус, або перебувають на самоізоляції. Доплат немає. Але це питання врегульовано незалежно від коронавірусу. На заміну тим вчителям, хто відсутній, є два варіанти доплат. Перший: погодинна оплата відповідно до пропрацьованого часу, тим, хто замінює уроки. Другий – коли, наприклад, учитель математики замінює вчителя з іншого предмета, коли його немає, а коли той виходить, він замінює потім вчителя математики", - додав посадовець.
Кононенко зазначив, що найбільш прийнятний варіант обирає вже сам заклад безпосередньо.
Він уточнив, що наразі 315 навчальних закладів повністю перейшли на дистанційне навчання.
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В последние дни Харьковская область стала лидером по количеству заболевших коронавирусом. Местные врачи, которые лечат больных COVID-19, говорят, что в городе давно реализовался итальянский сценарий, когда выкарабкаться дают только тому, у кого больше шансов на жизнь.
Харьковская областная инфекционная больница лечит коронавирусных больных с апреля. Анестезиолог Владимир Корсунов, который работает там в реанимации, отметил, что такой нагрузки и заполненности медучреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине - с 1984 года. Сейчас в инфекционке лечится более 300 человек, в реанимации - 12 (рассчитана на 6), еще 15 - на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.
По словам врача, сейчас в харьковских больницах катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Мол, потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому они нужны. За последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.
"Эпидемию также спровоцировало открытие школ и высших учебных заведений. А Харьков - это город студентов. После первого сентября все пошло-поехало, а предвыборные концерты последних недель только усугубили ситуацию. Власть на местах не контролирует соблюдение карантина", - подытожил Корсунов. https://www.obozrevatel.com/society/harkovschina-vhodit-uzhe-ne-v-krasnuyu-zonu-a-v-chernuyu-situatsiya-katastroficheskaya-vrachi-i-volonteryi-rasskazali-ob-epidemii.htm