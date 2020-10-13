Десять вакцин проти COVID-19 перебувають на завершальному етапі випробувань, - ВООЗ

У світі зараз 10 вакцин-кандидатів проти коронавірусу перебувають на завершальному етапі клінічних випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Суміа Свамінатан.

"Як ви знаєте, зараз у нас на певній стадії клінічних випробувань є близько 40 вакцин-кандидатів, і 10 з них перебувають на третій фазі випробувань, тобто на заключному етапі клінічних тестувань, які повідомлять нам про їх ефективність та безпечність", – сказала Свамінатан.

За її словами, достатньо даних щодо вакцин для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 року до початку 2021-го.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини проти COVID-19 через "незрозумілу хворобу" у добровольця

Як повідомлялося, нещодавно американська компанія Johnson&Johnson заявила про тимчасове зупинення широких клінічних випробувань усіх експериментальних препаратів, які можуть стати вакциною проти коронавірусу, через незрозумілу хворобу учасника. Компанія розпочала третю фазу випробувань препарату у вересні.

Місяць тому подібна ситуація склалася під час досліджень вакцини-кандидата AZD1222 від AstraZeneca, коли на деякий час випробування також були призупинені через хворобу в одного з добровольців.

Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстровано 38 040 148 випадків коронавірусу, зокрема 1 085 373 летальні, одужало 28 602 858 осіб.