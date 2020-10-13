Компанія Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини проти COVID-19 через "незрозумілу хворобу" у добровольця

Компанія Johnson&Johnson оголосила, що припинила випробування вакцини проти COVID-19 через "незрозумілу хворобу", що уразила учасника випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми тимчасово призупинили подальше надання доз у всіх наших клінічних випробуваннях кандидата на вакцину від COVID-19, включно з випробуванням третьої фази, через незрозумілу хворобу учасника дослідження", - йдеться в заяві компанії, опублікованій на її сайті.

Зазначається, що відповідно до керівних принципів компанії хвороба учасника вивчається.

"Несприятливі події - хвороби, нещасні випадки тощо, навіть серйозні, є очікуваною частиною будь-якого клінічного дослідження, особливо великого", - заявила компанія.

Johnson&Johnson пообіцяла надати додаткову інформацію щодо ситуації, коли будуть вивчені всі факти.

Наприкінці вересня Johnson & Johnson почала третю стадію клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може отримати вакцину проти коронавірусу трьома шляхами, - заступник голови ОП Жовква

У новій фазі досліджень взяти участь мали до 60 тис. волонтерів як із США, так і з інших країн світу.

Johnson&Johnson стала вже четвертою компанією в США, яка розпочала третій етап випробувань вакцини проти COVID-19.

Раніше про припинення клінічних випробувань вакцини проти COVID-19 повідомила компанія AstraZeneca. Причиною також була названа "потенційно незрозуміла хвороба" учасника випробувань.