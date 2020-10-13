УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9607 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 063 100

Компанія Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини проти COVID-19 через "незрозумілу хворобу" у добровольця

Компанія Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини проти COVID-19 через

Компанія Johnson&Johnson оголосила, що припинила випробування вакцини проти COVID-19 через "незрозумілу хворобу", що уразила учасника випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми тимчасово призупинили подальше надання доз у всіх наших клінічних випробуваннях кандидата на вакцину від COVID-19, включно з випробуванням третьої фази, через незрозумілу хворобу учасника дослідження", - йдеться в заяві компанії, опублікованій на її сайті.

Зазначається, що відповідно до керівних принципів компанії хвороба учасника вивчається.

"Несприятливі події - хвороби, нещасні випадки тощо, навіть серйозні, є очікуваною частиною будь-якого клінічного дослідження, особливо великого", - заявила компанія.

Johnson&Johnson пообіцяла надати додаткову інформацію щодо ситуації, коли будуть вивчені всі факти.

Наприкінці вересня Johnson & Johnson почала третю стадію клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може отримати вакцину проти коронавірусу трьома шляхами, - заступник голови ОП Жовква

У новій фазі досліджень взяти участь мали до 60 тис. волонтерів як із США, так і з інших країн світу.

Johnson&Johnson стала вже четвертою компанією в США, яка розпочала третій етап випробувань вакцини проти COVID-19.

Раніше про припинення клінічних випробувань вакцини проти COVID-19 повідомила компанія AstraZeneca. Причиною також була названа "потенційно незрозуміла хвороба" учасника випробувань.

Автор: 

вакцина (4419) випробування (404) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
А вводить-то эту вакцину кому собираются, животным или людям? При чём животные к этой вакцине, если вирус - людской? Животные ковидом не болеют.
показати весь коментар
13.10.2020 07:49 Відповісти
+7
Вообще-то - вроде как болеют.
показати весь коментар
13.10.2020 07:58 Відповісти
+6
Да тут на форуме похоже знатоков столько собралось. При чем по всем вопросам. Не давно одни про сборную по футболу ересь несли. Теперь вот про COVID-19. Ну а вааще в Ухане в лаборатории изучали короновирусы, которыми болеют летучие миши. Аналогичны они COVID-19 ,я не знаю. Но точно могу сказать.что мыши,это ЖИВОТНЫЕ.
показати весь коментар
13.10.2020 08:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мне "нравится" лицемерие современного гуманизма.
На животныз испытания проводить нельзя, а на людях - можно((( капец
показати весь коментар
13.10.2020 07:39 Відповісти
так людей как тараканов, если не больше
показати весь коментар
13.10.2020 07:43 Відповісти
А вводить-то эту вакцину кому собираются, животным или людям? При чём животные к этой вакцине, если вирус - людской? Животные ковидом не болеют.
показати весь коментар
13.10.2020 07:49 Відповісти
Вообще-то - вроде как болеют.
показати весь коментар
13.10.2020 07:58 Відповісти
но у них и свои вакцины. и уже давно.
показати весь коментар
13.10.2020 11:22 Відповісти
С чего вдруг у них есть свои вакцины и давно? Для людей еще вакцину не разработали, а для животных вдруг с какого-то перепугу - уже?
показати весь коментар
13.10.2020 11:49 Відповісти
мои собаки уже несколько лет, как привитьі от короньі
показати весь коментар
13.10.2020 13:27 Відповісти
"Вакцина містить атенуйовані штами вірусу чуми собак, аденовірусу-2 собак, парвовірусу собак, вірусу парагрипу собак, а також інактивовані коронавірус собак та штами лептоспіри серогруп Canicola і Icterohaemorrhagia"
показати весь коментар
13.10.2020 13:36 Відповісти
Быть такого не может, чтобы силы ученых были брошены на создание вакцины для собачек, а для людей - нет. Все-таки - защита людей - первична для человечества, а собачки - имеют приоритет пониже.
показати весь коментар
13.10.2020 16:57 Відповісти
У собак свои коронавирусы. Коронавирус - это целый род вирусов, специализированных под разные виды. Мы не болеем собачьими, а они - нашими.
показати весь коментар
14.10.2020 17:08 Відповісти
На сколько я знаю, Ковид-19 заражает и людей, и животных.
показати весь коментар
14.10.2020 22:15 Відповісти
Это неверно. Респираторно от хозяев с ковидом вирус может попадать на слизистые домашних животных, но не развивается в их организме и не вызывает болезни, тем более не может передаваться от этого животного человеку.
показати весь коментар
19.10.2020 22:29 Відповісти
Мы вообще мало что знаем про ковид.
Мой пост был о негуманности непроверенных преждевременных экспериментов над людьми
показати весь коментар
13.10.2020 08:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/459925.,Вы знаете значение слова добровольцы? Это первое. Второе. Если знаете, то может Ваш вопрос о гуманности надо задавать им? Может они не понимают, что ставить опыты на самих себе, это негуманно.

История знает немало врачей, заболевших, исполняя свой долг. Но существовали и те, кто сознательно заражал себя или наносил себе вред, чтобы проверить гипотезу экспериментом.Инфекционные болезни
Пожалуй, больше всего опытов на себе врачи поставили, доказывая заразность различных заболеваний. Например, доктор А. Уайт умер в Египте в 1802 году после того, как занес себе в рану гной больного бубонной чумой.Многие врачи заражали себя тифом, чтобы выяснить пути распространения этой болезни, узнать, какие насекомые могут ее передавать, и какие животные могут быть ее источником. Врачи сознательно заражали себя лейшманиозом, туляремией, гонореей, сифилисом и многими другими болезнями.

Ну как то так ,гуманный Вы наш.
показати весь коментар
13.10.2020 08:42 Відповісти
Я говорю о современном лицемерном "гуманизме", где жизнь животных важнее, чем людей.
100-200 лет назад не было других методов для врачей.
И потом это профессиональный риск. Который есть во многих профессиях, где люди жертвуют своей жизнью. Например, военные на войне. Как сейча
показати весь коментар
13.10.2020 08:54 Відповісти
Понятно.Но к сожалению и сейчас спустя 100-200 лет иных методов не создали.Все новое в медицине приходится испытывать на животных и людях-добровольцах.
И еще.Сравнивать военного и медика не корректно.У первого профессия убивать,у второго спасать человеческие жизни.Да,и первый и второй по роду своей профессиональной деятельности рискуют своим здоровьем и жизнью.Но цели у них абсолютно разные.
показати весь коментар
13.10.2020 09:29 Відповісти
Военный-это же не киллер . Его задача, прежде всего защищать. Иногда приходится убивать, но с целью защиты .
Если 100-200 лет назад умирали миллионы людей от каккиз-то болезней, то врачи шли на риск ради спасения жизни людей. Но врач знает, что он делает и как.
А использование людей как подопытных, это не гуманизм. Я там ниже написала, при каких условиях люди вынуждены быть добровольцами
показати весь коментар
13.10.2020 09:40 Відповісти
Веселое конечно место,тут на форуме цензора.Такого начитаешься,потом анекдоты можно сочинять.Вот интересно,как бы отреагировали воины войска Чингиз-Хана,или Батыя на Ваш перл "Военный-это же не киллер . Его задача, прежде всего защищать. Иногда приходится убивать, но с целью защиты ". Весь Китай,среднюю азию и европу "защитили",а убивали только по мере крайней необходимости.
Теперь по поводу врачей и добровольцев."Я там ниже написала, при каких условиях люди вынуждены быть добровольцами"https://censor.net/ru/user/459925.Вы написали,я не ошибся?Ну так милый Вы мой, если человека принуждают к чему ни будь ,и он делает это по принуждению, то это уже не доброволец.
" Но врач знает, что он делает и как." https://censor.net/ru/user/459925.Точно знает,что и как?Зачем тогда ставить опыты,и что то испытывать? "Однажды Луи Пастер создал вакцину от бешенства, ее некоторое время боялись применять в случаях, когда не было точно известно, было ли бешенство у покусавшей человека собаки. Опасались, что, если собака окажется здоровой, то действие вакцины вызовет у человека бешенство. Врач Эммерих Ульман предложил Пастеру провести опыт на себе. Он просто пришел к Пастеру и сказал: «Сделайте мне прививку. Посмотрим, умру я от бешенства или нет». Ульман остался жив, и это помогло распространению пастеровской вакцины.".
показати весь коментар
13.10.2020 10:05 Відповісти
И не лень Вам такие простыни отписывать 😋
Я про современность пишу, обсуждаем проблемы сьогодення.
А Вы опять примеры из давних времен. Которые к сегодняшним реалиям не применимы.
Сейчас военного могут и осудить, если докажут неоправданные убийства или насилие. Есть примеры в американской армии.
Никто бойни сейчас не устраивает.
О современных врачах есть сведения, что испытывают на себе вакцины ??
показати весь коментар
13.10.2020 10:18 Відповісти
Мне?Мне уж точно не лень.Я как тут частенько говорится пенс.Времени свободного много.А вот Вам????
На счет современнных врачей.С какого периода начнем поиск?
Кстати,благодаря Вам вспомнил пример из жизни армии США.Это японские города Хиросима и Нагасаки.
«Мне жаль, что так много людей погибло от этой бомбы, и мне неприятно думать, что подобное понадобилось для того, чтобы скорее закончить войну. Сейчас нам следует оглянуться назад и вспомнить, что могут сделать всего одна-две бомбы. А затем, я думаю, нам следует согласиться с мыслью, что подобное никогда не должно повториться»
Как думаете,чьи это слова?Могу сказать.если конечно интересно.
показати весь коментар
13.10.2020 10:38 Відповісти
Уже 20 лет как в 21веке живем. 21 век имеет смысл обсуждать.
Всё остальное уже не относится к современной истории.
Рано у нас на пенсию выходят. Пенсионеры- еще энергичные и полные сил )))
показати весь коментар
13.10.2020 10:46 Відповісти
У вас наука история начинается с 21 века? Оригинальный вы молодой человек.
И мой пример из опыта боевых действий армии США, Вам как то стал сразу не интересен. Переключились на мою скромную персону. А вот о своей "скромно" умалчиваете.
Тогда благодаря Вам буду считать,что атомное оружие,это безобидная устаревшая металлическая болванка до сих пор стоящая на страже жизни человека и всего человечества, правда ИНОГДА вынужденная убивать "чуть-чуть" людей, но исключительно с целью их же защиты, и строго по необходимости!!!
https://censor.net/ru/user/459925

"Военный-это же не киллер . Его задача, прежде всего защищать. Иногда приходится убивать, но с целью защиты ."
показати весь коментар
13.10.2020 11:15 Відповісти
Вы спросили про современных врачей . Я ответила, что современная история (в смысле "современность") уже рассматривается только в 21 веке.
Я говорю о 21 веке и современном подходе.
Вы пытаетесь приводить примеры из давнишней истории, которые сейчас не актуальны.
Япония дружит с Америкой, и каждую годовщину вместе скорбит о погибших при атомном взрыве.
Я порадовалась, что у наших пенсионеров много времени и сил.
П.с. спросите любого современного военного о моей фразе . Поделитесь , что Вам ответили
показати весь коментар
13.10.2020 11:34 Відповісти
"Я порадовалась, что у наших пенсионеров много времени и сил.".А вот за это большое спасибо,и за то ,что беседу вели очень корректно и воспитанно.Вы хороший человек,и это главное.
показати весь коментар
13.10.2020 13:10 Відповісти
Взаимно)))
показати весь коментар
13.10.2020 13:48 Відповісти
Ты непонятливый вообще. Понятие слова доброволец тебе известно? Животное не может быть добровольцем, а человек может. Гуманно получить согласие и испытывать на тех, кто не против и осознает это. Человек это тоже животное. Жизнь макаки менее важна для самой макаки?
показати весь коментар
13.10.2020 09:29 Відповісти
Ну куда уж мне понять? Кто мог подумать,что на форум цензора привалит,причем срання компания идейных защитников прав и свобод диких тварын.
Грета Тумберг отдыхает.
показати весь коментар
13.10.2020 09:36 Відповісти
Ну раз не понимаете, то и не поймете. Не напрягайтесь
показати весь коментар
13.10.2020 10:25 Відповісти
Спасибааа за сааавет, и Вам того же.
показати весь коментар
13.10.2020 10:43 Відповісти
Не, я не сторонник Советов, поэтому обычно лишь рекомендую
показати весь коментар
14.10.2020 11:00 Відповісти
Еще в первую волну в Нью-Йорке пол зоопарка переболело ковидом.
Тиграм и львам снотворное давали, чтоб пробы взять.
показати весь коментар
13.10.2020 08:15 Відповісти
Да тут на форуме похоже знатоков столько собралось. При чем по всем вопросам. Не давно одни про сборную по футболу ересь несли. Теперь вот про COVID-19. Ну а вааще в Ухане в лаборатории изучали короновирусы, которыми болеют летучие миши. Аналогичны они COVID-19 ,я не знаю. Но точно могу сказать.что мыши,это ЖИВОТНЫЕ.
показати весь коментар
13.10.2020 08:35 Відповісти
Не, летучие мыши - носекомые!
Это может любой "эксперт" на цензоре подтвердить.
Стыдно вам батенька, таких простых вещей не знать!..
показати весь коментар
13.10.2020 09:56 Відповісти
Каюсь,но буду стремиться к "новым" познаниям.Благо их тут хоть пруд пруди.
показати весь коментар
13.10.2020 10:07 Відповісти
Если вирус преодолел межвидовой барьер, значит, он изменил структуру ДНК и стал заразным для человека, но этот новый вирус уже не заразен для изначального носителя. Он специализировался под наш, людской организм. Лечить нужно заболевание, вызываемое им, а не изначальным вирусом, который переносили летучие мыши. Это так сложно понять? Вирус попал в организм человека, у которого, вероятно, был какой-то людской вирус. Вирусы меняют ДНК живой клетки, куда они проникают, на свою, видимо, в этом случае так произошло с двумя вирусами, и вирус-мутант получил возможность передаваться от человека к человеку.
показати весь коментар
14.10.2020 17:13 Відповісти
Спасибо за познавательный рассказ. Хоть я в вирусологии и не бум-бум, я только про мышей написал, но все равно спасибо. Осталось дело за "малым", за вакциной и эффективными лекарствами, которые эту заразу лечат.
показати весь коментар
14.10.2020 18:31 Відповісти
коты болеют
показати весь коментар
13.10.2020 08:36 Відповісти
Вы просто многое не знаете. Например лаборатория по клиническим испытаниям лекарственных препаратов при совке находилась на Лукьяновке, недалеко от трамвайного депо и ... Ну вы знаете, что там еще находится
показати весь коментар
13.10.2020 07:59 Відповісти
Нет, не знаю. А что там находится? Психушка?
показати весь коментар
13.10.2020 08:03 Відповісти
Здание, ну очень высокое...
Говорят в безоблачную погоду даже Магадан видать, не то что Алеутские острова
P.S. Кстати о болезни, рецидив пошел от обильного выпадения волос у добровольца, все-таки Джонсон и Джонсон, matь вашу
показати весь коментар
13.10.2020 08:20 Відповісти
Ребята, я - не из Киева. Пришлось гуглить. Ах, ну да, сизо.
Так выпадение волос- это следствие, а не причина. Может быть от многих факторов
показати весь коментар
13.10.2020 08:27 Відповісти
Верно. В подвалах этого неприметного с виду здания, где размещалась лаба, был зверинец. На этажах боксы для людей и внимание:детский блок...
Инфа достоверная,поверьте... Кстати, что сейчас в этом здании даже не знаю, поинтересуюсь.
показати весь коментар
13.10.2020 08:37 Відповісти
При совке не удивительно.
Но детский блок?? Откуда там дети?? Сизо вроде для взрослых.
показати весь коментар
13.10.2020 08:41 Відповісти
Не очень хочется об этом говорить, мать об этом (работала в свое время там лаборантом), со слезами рассказала всего один раз, и то ... встретились со своей подругой - вспомнили молодость. Я как бы случайно это услышал - школьником еще был.
Отказники-инвалиды
показати весь коментар
13.10.2020 09:36 Відповісти
Человек идёт на это добровольно и часто получает за это те или иные преференции. А животное не сможет тебе ответить - нравится это ему или нет. А вообще первые испытания проводят на мышках и т.д.. Испытания на людях - заключительный этап.
показати весь коментар
13.10.2020 08:33 Відповісти
Мыши и крысы, потом кролики, а потом обезянки.
У этих животных очень близкое строение имунки.
показати весь коментар
13.10.2020 08:39 Відповісти
Ну, как добровольно?? Богатых и знаменитых нет же среди добровольцев?!
Значит люди, доведенные до отчаяния, нищеты.
Жертвы обстоятельств или действий другиз людей.
Добровольно на такое никто не пойдет
показати весь коментар
13.10.2020 08:45 Відповісти
Если вышка грозит и предлагают заменить на срок и не на такое шли
показати весь коментар
13.10.2020 09:37 Відповісти
Так и я об этом. Добровольно принудительно))
показати весь коментар
13.10.2020 09:42 Відповісти
Меньше трагизма! На бомжах никто не тестирует.
показати весь коментар
13.10.2020 09:56 Відповісти
Бомжи - соаершенно не пригодный "материал"
показати весь коментар
13.10.2020 10:32 Відповісти
А я про что?!
показати весь коментар
13.10.2020 10:42 Відповісти
Вибачаюсь, ви рахуєте ху?ла і медведчука людьми?
показати весь коментар
13.10.2020 08:53 Відповісти
А что над ними ставят опыты?! )))
показати весь коментар
13.10.2020 08:56 Відповісти
Человек идет на испытания сознательно, оценивая риски и всегда может сказать - хватит.
У животных не спрашивают - их просто обрекают...
Хотя некоторые люди по сознанию схожи с животными, а по сообразительности даже намного уступают...
показати весь коментар
13.10.2020 08:53 Відповісти
Животное, не может дать согласие или отказаться, а человек может - это во первых!
А во вторых вакцину все равно сначала испытывают на лабораторных животных, а только потом на человеке - это финальная стадия
показати весь коментар
13.10.2020 09:17 Відповісти
надо принять тот факт, что никакая вакцина может и не быть создана никогда!
вон на вирус спида уже почти 40 лет так и не придумали никаких вакцин!
показати весь коментар
13.10.2020 07:42 Відповісти
ВІЛ є сильномутуючим вірусом. У кожної наступної людини він вже "трохи інакший".
показати весь коментар
13.10.2020 07:55 Відповісти
Вообще-то это относится ко всем вирусам. Поэтому, до сих пор нет противовирусных препаратов с доказанной эффективностью!!! Вакцины тем более!
показати весь коментар
13.10.2020 09:19 Відповісти
ВИЧ - сложный случай, так как бьёт напрямую по имунной системе. Поэтому сложно добиться иммунного ответа на появление вируса. Но вакцины всё же испытываются.
показати весь коментар
13.10.2020 07:57 Відповісти
вирус гриппа у человека определили уже лет как 90! каждый год от гриппа умирает 600 тысяч человек, при этом уже 90 лет все вакцины направлены лишь на профилактику заболевания... еще раз, при наличии вакцин от гриппа по-прежнему умирает 600 тысяч человек в год
показати весь коментар
13.10.2020 08:17 Відповісти
А я бы предложил жесткий карантин от СПИДа установить.
показати весь коментар
13.10.2020 08:49 Відповісти
так пробема его распространения не только в наркоманах, геях и расеянах... в африке вон продолжают жрать обезьян, в чьих крови полно обезьяньего вич! который заражает людей, а потом мутирует в человеческий вич
показати весь коментар
13.10.2020 08:58 Відповісти
Запрет на секс с обезьянами (особенно тех кто жрет других обезьян)
показати весь коментар
13.10.2020 09:21 Відповісти
чтобы заработать вирус имунодифицита обезьяны не обязательно с ней спариваться...
ровно как и получить короновирус - не обязательно трахать летучую мышь
показати весь коментар
13.10.2020 09:25 Відповісти
Про "обезьян" - то была шутка! (Может кавычки вам намекнут )
показати весь коментар
13.10.2020 09:35 Відповісти
На мой взгляд очень интересный доклад немецкого иммунолога об имунной защите организма и прививках от Ковид19.Под видео есть ссылка на немецкую версию с англ. субтитрами кто не хочет слушать перевод от автора.
https://www.youtube.com/watch?v=pbNbybSwSH4&feature=emb_logo
показати весь коментар
13.10.2020 09:02 Відповісти
И что? Поинтересуйтесь таким явлением как дрейф антигенов, присущим вирусам гриппа и, например, ВИЧ. Именно оно и является причиной большой изменчивости этих вирусов и трудности создания вакцин. Вакцины от гриппа существуют и предназначены для защиты от разных типов вируса, которые были выделены в разных частях мира. Когда появляется достаточно отличающаяся от прошлых разновидность гриппа, существующие вакцины почти или совсем не защищают от неё, однако начинают создавать новую вакцину уже от этой разновидности. Каждая разновидность циркулирует в популяции несколько лет, пока не вырабатывается коллективный иммунитет посредством переболевания или же вакцинации. Вакцинация уменьшает количество заболевших или облегчает симптомы. Без вакцинации жертв гриппа было бы больше.
показати весь коментар
19.10.2020 22:45 Відповісти
а то, что 90 лет прошло с момента обнаружения вируса ГРИППА, ДО СИХ ПОР умирает по 600,000 человек в год! что в этой контатации факта требует опровержения от твоих кусков текста из википедии?
показати весь коментар
19.10.2020 22:57 Відповісти
А ты чего пенишься тогда? В чём суть твоего потока сознания? Ну и что, что прошло 90 лет? Я тебе написал, почему не удаётся создать универсальную вакцину от гриппа в отличие от вакцины от чёрной оспы, которая покончила с болезнью. Не будь вакцинации, умирало бы ещё больше людей. И какие люди умирают, вакцинированные? Или в чём твоя претензия к науке? Считаешь, что это заговор?
показати весь коментар
28.10.2020 08:54 Відповісти
Сериал продлевают ещё на (один???) сезон.

Успех ведь оглушительный!!!
показати весь коментар
13.10.2020 07:48 Відповісти
Компанія Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини проти COVID-19 через "незрозумілу хворобу" у добровольця - Цензор.НЕТ 704
показати весь коментар
13.10.2020 07:51 Відповісти
...может меня наградят...посмертно (цит. "Бриллиантовая рука").
показати весь коментар
13.10.2020 08:22 Відповісти
Ну американци тупие, на кацапии уже давно создали вакцину, опожопа уже готова применять на ком угодно.
показати весь коментар
13.10.2020 07:53 Відповісти
Сначала пусть сами привьются! Если мне предложат привиться лаптеногой вакциной или расстрел. Я выберу расстрел!
показати весь коментар
13.10.2020 07:56 Відповісти
У знакомых в рашке бабушка померла после прививки. Попросил выяснить, прививка была добровольная или принудительная. Если сообщат сегодня, отпишусь.
показати весь коментар
13.10.2020 08:18 Відповісти
Бабушек вообще не прививают, тем более в период эпидемии.
показати весь коментар
17.10.2020 17:48 Відповісти
Откуда данные что десятки тысяч? Вот судя по новостям ковид в Лаптестане не утихает! А выбрал расстрел потому что лучше умереть сразу чем умирать медленно и мучительно от лаптеногой прививки!
показати весь коментар
13.10.2020 08:40 Відповісти
Вы под немецким флагом пишете, а я как раз вчера прослушал интервью с немецким врачом др. Клаусом Кёнлайн (Dr. Claus Köhnlein) из города Киль -в сети есть и в русском переводе от Голос Германии.Какое ваше мнение на ситуацию изнутри так сказать
показати весь коментар
13.10.2020 09:10 Відповісти
Вам надо было давать ссылку без русского перевода. А то под немецкими флагами с русской пропагандой ольгинцы сидят
показати весь коментар
13.10.2020 09:21 Відповісти
о, у кацапов это излюбленный приём! в Германии очень много русишвайне и всякого рода прихлебателей не делающих никакой погоды, но кацапы постоянно ссылаются на этот сброд в своих новостях... чуть что:
"В Германии заявили, что против санкций в отношении расеи"
показати весь коментар
13.10.2020 10:05 Відповісти
Давайте ватникам прививку сделаем Лаптеногой вакциной. Пусть у них ласты заместо яиц выростут! У тех кто выживет!
показати весь коментар
13.10.2020 07:54 Відповісти
Краще ватоцефальною вакциною. Щоб моск кассаба після цього перетворювався б на вату.
показати весь коментар
13.10.2020 08:06 Відповісти
вакцина не совместима с бояркой, он один уже с Джонсаном укололся)) всю фабрику остановили, а теперь не знают шо делать))
показати весь коментар
13.10.2020 08:39 Відповісти
В гуманізм і доброту транснаціональних фарм-корпорацій я не вірю, але навіть ці рвачі в гонитві за мільярдами $ прибутків не втрачають здоровий глузд і призупиняють дослідження, якщо виникли проблеми зі здоров'ям у піддослідних. Цим вони і відрізняються від монголо-кассабських виродків, для яких цінність людського життя варта нулю, бо "баби ешьчьо нарожают". Не здивуюсь, якщо рашистські нелюди проводили випробування "Новічька" на "добровольцях"-політв'язнях. І тим більш не здивувався б, якщо б виявилось, що для зупинки викидів радіонуклідів з 4 енергоблоку ЧАЕС після вибуху у 1986р., реактор закидали б живими людьми, замість свинцю. "А чьо, родіна пріказала, нада випалнять".
показати весь коментар
13.10.2020 08:04 Відповісти
Дивують будь які розмови про кацапську вакцину. Величезні глобалізовані фармакологічні корпорації чий прибуток в десятки разів перевищує ВВП ********** і які мають найкраще в світі обладнання та найкращих спеціалістів не змогли зробити вакцину швидко, а кацапи - тиць-гриць "на коліні" зробили. Треба бути геть дурним щоб не розуміти пропагандистської суті заяв ********** ("Вререди планеты всей!") і того що наслідки застосування цієї "недопиляної" чи "поцупленої" і недотестованої вакцини можуть бути жахливими. І вони про це знають і власне населення "чомусь" цією "власною" вакциною не вакцинують.
показати весь коментар
13.10.2020 08:09 Відповісти
Не виключено, що кассаби розробили в своїх лабораторіях коронавірус, заразили вузькооких "партнерів" з Китаю під час чергових спільних військових навчань (випадково в результаті аварії чи цілеспрямовано). А далі зараза рознеслась по планеті.
показати весь коментар
13.10.2020 08:26 Відповісти
Є така конспірологічна точка зору яка має ряд видимих підтверджень в діях Китаю стосовно ********** і в діях США що до Китаю. Якщо доведуть що така спецоперація ********** мала місце то кацапам взагалі пипець.
показати весь коментар
13.10.2020 09:20 Відповісти
где вирусологи ? Им заткнули рот зелеными бумажками а буйных никуда не выпускают все отдали на откуп политшаманам навроде степаши и от себя они проповедают а стадо боится лешиться поводыря и спокойствия и охотно идет под этим соусом в резервации. Совок это не идеология это образ жизни для стада при любой системе и формации.
показати весь коментар
13.10.2020 08:12 Відповісти
По всему миру не слышно вирусологов.
Вот это и настораживает.
показати весь коментар
13.10.2020 08:29 Відповісти
Корона не така дурна як вам здається. Вона мутувала в щось інше. Шах і мат.
показати весь коментар
13.10.2020 08:25 Відповісти
да, корона мутировала в шапку-ушанку
показати весь коментар
13.10.2020 08:37 Відповісти
"Необъяснимая болезнь" - вот и подъехало начало Зомбиапокалипсиса
показати весь коментар
13.10.2020 09:05 Відповісти
Ну что, проваксеры, как ваши дела?))))
показати весь коментар
13.10.2020 09:26 Відповісти
шутка из 90-х: Компания Johnson&Johnson, мы заботимся о вашем здоровье и о вашем здоровье.
показати весь коментар
13.10.2020 20:21 Відповісти
День Z все ближе....
показати весь коментар
13.10.2020 23:31 Відповісти
 
 