Десять вакцин от COVID-19 находятся на заключительном этапе испытаний, - ВОЗ
В мире сейчас 10 вакцин-кандидатов против коронавируса находятся на заключительном этапе клинических испытаний.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумиа Сваминатан.
"Как вы знаете, сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний находится более 40 вакцин-кандидатов, и 10 из них находятся на третьей фазе испытаний, то есть на заключительном этапе клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности", - сказала Сваминатан.
По ее словам, достаточно данных относительно вакцин для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021.
Как сообщалось, недавно американская компания Johnson & Johnson заявила о временной приостановке широких клинических испытаний всех экспериментальных препаратов, которые могут стать вакциной против коронавируса, из-за непонятной болезни участника. Компания начала третью фазу испытаний препарата в сентябре.
Месяц назад подобная ситуация сложилась во время исследований вакцины-кандидата AZD1222 от AstraZeneca, когда на некоторое время испытания также были приостановлены из-за болезни у одного из добровольцев.
По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировано 38 млн случаев коронавируса, в частности 1 млн 85 тыс. летальные, выздоровели 28,6 млн человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Путин так надеется на "вакцину" Фуфлоспирин, что аж укрылся в бункере....(Картинка Турчинова в сварочной маске - заваривает люк)))